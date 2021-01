FC Schalke 04: "Kolasinac-Verpflichtung reicht nicht aus", Meyer-Rückkehr in die Bundesliga? Alle News zu S04 heute

Die Kolasinac-Verpflichtung reicht Schalke laut Friedhelm Funkel nicht aus und Max Meyer könnte in die Bundesliga zurückkehren. Alle S04-News.

Seit inzwischen 30 Spielen wartet Schalke 04 auf einen Sieg in der . Sollten die Königsblauen auch am Samstag gegen die TSG Hoffenheim verlieren, hätten sie den Uralt-Rekord von Tasmania Berlin eingestellt.

Gegen 1899 wird Sead Kolasinac wohl erstmals nach seiner Rückkehr auflaufen, doch laut dem ehemaligen Bundesliga-Trainer Friedhelm Funkel wird dieser Transfer alleine nicht für den Klassenerhalt ausreichen.

Außerdem: Schalke hofft auf einen vorzeitigen Verkauf von Weston McKennie, Rabbi Matondos Leihe nach ist fix und der Ex-Schalker Max Meyer weckt wohl das Interesse eines Bundesligisten.

Schalke: Friedhelm Funkel äußert sich zu S04-Gerüchten - "Kolasinac-Verpflichtung reicht nicht aus"

Der langjährige Bundesligatrainer Friedhelm Funkel hat klargestellt, dass ein Engagement beim nicht zur Debatte stand: "Nein, es gab keinen Kontakt zu Schalke", erklärte er im Interview mit Sky . Bevor Christian Gross die Nachfolge von Manuel Baum auf Schalke antrat, wurde Funkel als einer der heißesten Kandidaten gehandelt.

Zwar sagte Funkel bereits damals, dass er Rentner sei und auch Rentner bleiben wolle, hielt sich jedoch alle Optionen offen: "Ich will erstmal abwarten, ob Schalke 04 sich überhaupt bei mir meldet." Sein eigentlicher Plan habe nach dem Ende der Trainerlaufbahn Reisen mit seiner Frau vorgesehen, dies habe sich durch die Corona-Pandemie verändert.

Ob Gross der richtige Mann für die Mission Klassenerhalt auf Schalke ist, will Funkel nicht bewerten, aber: "Er macht einen guten Eindruck. Die Interviews, die er vor und nach dem Spiel gegeben hat, waren richtig gut. Er ist eine Respektperson. Das ist für diese Mannschaft ganz wichtig, dass da jemand hinkommt, der schon vieles erlebt und erfolgreich gestaltet hat. Er stellt was dar."

Er glaube, dass "Schalke mit ihm einen guten Trainer verpflichtet hat, der in dieser Situation mit der Mannschaft Spiele gewinnen muss. Und wenn er was sagt, dann hört die Mannschaft auch zu". Trotz der miserablen Ausgangslage sei noch alles möglich. "Der Abstand ist noch nicht so groß. Aber sie müssen irgendwann mal anfangen zu gewinnen." Dies gelte vor allem für die kommenden machbaren Aufgaben gegen Hoffenheim, Frankfurt und Köln.

"Kolasinac-Verpflichtung reicht nicht aus"

Zweifel hat Funkel hingegen daran, ob Neuzugang Sead Kolasinac die hohen Erwartungen der Verantwortlichen und Fans erfüllen kann. Die Chancen auf den Klassenerhalt seien mit ihm zwar "nicht schlechter geworden", da er ein "sehr guter Spieler" sei, "aber kann ein Linksverteidiger so spielentscheidend sein? Das ist eine sehr gute Verpflichtung, aber sie alleine reicht nicht aus, um die Klasse zu halten".

Dabei bezieht sich Funkel auf die fehlende Torgefahr mit erst acht Treffern. "Er wird nicht viele Tore machen. Er wird die Mannschaft mitreißen, überhaupt keine Frage. Aber die Mannschaft braucht jemanden, der Tore macht. Solch einen Spieler brauchen sie, nur die sind wahnsinnig schwierig zu bekommen." Kolasinac allein könne "auf der linken Seite keine Spiele entscheiden".

Ex-Schalker Max Meyer ein Thema beim ?

Bundesligist 1. FC Köln hat offenbar den ehemaligen Schalker Max Meyer als potenzielle Verstärkung ausgemacht. Das berichtet der Kölner Stadt-Anzeiger .

Meyer ist beim Premier-League-Klub aufs Abstellgleis geraten. In der laufenden Saison kam der 25-Jährige nur einmal im Ligapokal für die Profis der Londoner zum Einsatz.

Meyers Vertrag endet im Sommer, Crystal Palace würde dem zentralen Mittelfeldspieler wohl keine Steine in den Weg legen, um ihn vorzeitig von der Gehaltsliste zu bekommen.

Für eine Rückkehr in die Bundesliga müsste er voraussichtlich deutliche Abstriche beim Gehalt machen, doch Meyer und Köln-Sportchef Horst Held kennen sich noch aus gemeinsamen S04-Zeiten.

FC Schalke 04 hofft auf McKennie-Ablöse - Matondo-Wechsel zu Stoke fix

Um frische finanzielle Mittel im Abstiegskampf zu mobilisieren, möchte der FC Schalke 04 den Verkauf von Weston McKennie an Juventus Turin vorantreiben. Der Wechsel von Rabbi Matondo zu Stoke City ist hingegen in trockenen Tüchern.

Da der Schalker Vorstand das finanzielle Hilfsangebot von Ex-Boss Clemens Tönnies abgelehnt hat, ist man bei den Knappen auf Einnahmen durch Spielerverkäufe angewiesen, um dringend benötigte personelle Verstärkungen im Abstiegskampf zu realisieren.

Dafür soll laut Sport1 -Informationen der endgültige Transfer von Weston McKennie zu vollzogen werden. Der 22-Jährige ließ zuletzt mit guten Leistungen aufhorchen, unter anderem traf er beim 3:1-Sieg der alten Dame gegen die .

Aktuell ist der McKennie lediglich verliehen, die Italiener besitzen jedoch eine Kaufoption in Höhe von 18,5 Millionen Euro. Demnach sollen die Königsblauen mit Hochdruck daran arbeiten, dass der Serie-A-Klub diese Option zeitnah zieht.

#S04 -Update: @rabbi_matondo wechselt für den Rest der Saison 2020/2021 auf Leihbasis zu @stokecity 🔁



Wir wünschen dir alles Gute und viel Erfolg, Rabbi! 🍀 — FC Schalke 04 (@s04) January 7, 2021

Der Abgang von Außenstürmer Rabbi Matondo ist hingegen beschlossene Sache. Der 20-Jährige wechselt zunächst auf Leihbasis zum englischen Zweitligisten Stoke City. Sein Vertrag bei den Königsblauen läuft noch bis zum 30. Juni 2023, weitere Details zu dem Transfer gab S04 nicht bekannt.

Matondo war im Januar 2019 von zu Schalke gewechselt, überzeugen konnte er in den zwei Jahren nicht. "Rabbi Matondo ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, sich sportlich zu verändern", sagte Sportvorstand Jochen Schneider: "Wir glauben, dass die Luftveränderung für beide Seiten aktuell das Beste ist."

FC Schalke - Joel Ngom Ngom alias "MP3": Wie ein S04-Talent zum angesagten DJ wurde

Joel Ngom Ngom träumt lange von einer Karriere als Profifußballer, spielt mit späteren Stars wie Leroy Sane - bis er eine neue Leidenschaft entdeckt.

Medien: Schalke lehnt finanzielle Hilfe von Tönnies ab

Der finanziell schwer angeschlagene Bundesligist Schalke 04 verzichtet offenbar auf ein Hilfsangebot seines ehemaligen Aufsichtsratschefs Clemens Tönnies. Nach übereinstimmenden Medienberichten der Ruhr-Nachrichten und des TV-Senders Sky sollen Teile des Aufsichtsrates am Mittwoch dagegen gestimmt haben.

Der Fleischfabrikant hatte finanzielle Hilfe angeboten, um dem abstiegsbedrohten Klub bei der dringend notwendigen Kaderverstärkung zu unterstützen. Dabei soll er die Bedingung gestellt haben, dass Vorstand und Aufsichtsrat geschlossen dafür stimmen sollten. Laut Ruhr-Nachrichten sprachen sich zwei Aufsichtsratsmitglieder dagegen aus.

Tönnies hatte seine Vereinsämter im Sommer nach 25 Jahren niedergelegt. Vorausgegangen war eine interne Drei-Monats-Sperre nach Beschluss des Ehrenrats aufgrund einer rassistischen Äußerung.

Die Schalker drücken Verbindlichkeiten in Höhe von mindestens 200 Millionen Euro. Zudem hat der Klub eine Bürgschaft des Landes NRW erhalten.

