Schalke 04 steigt wohl in Rennen um Tosun ein, Kolasinac vorgestellt - alle News zu S04 heute

Schalke 04 steigt offenbar in den Poker um Cenk Tosun vom FC Everton ein. Derweil wurde Sead Kolasinac offiziell vorgestellt. Alle News zu S04.

Schalke 04 ist nach der Niederlage bei nun seit 30 -Spielen sieglos. Sollten die Königsblauen auch am Samstag gegen Hoffenheim nicht gewinnen können, haben sie den bitteren Uralt-Rekord von Tasmania Berlin eingestellt.

Um den Negativ-Lauf endlich zu beenden, sollen bei Schalke im Januar unbedingt noch neue Spieler her. Als Verstärkung für die Offensive haben die Gelsenkirchener dabei offenbar Cenk Tosun ins Auge gefasst.

Bereits sicher ist derweil die Rückkehr von Sead Kolasinac. Der Linksverteidiger, der leihweise vom kommt, wurde am Dienstag offiziell vorgestellt.

Schalke 04, alle News und Gerüchte heute: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Schalke 04 steigt offenbar in Poker um Cenk Tosun ein – Konkurrenz aus der Bundesliga

Der abstiegsbedrohte Bundesligist Schalke 04 steigt offenbar in den Poker um Cenk Tosun vom ein. Wie der türkische TV-Sender NTV Spor berichtet, hat neben den Gelsenkirchenern auch Hertha BSC ein Auge auf den Angreifer geworfen. Zudem wird mit Tosun in Verbindung gebracht.

Bei Everton kommt der 29-Jährige in der laufenden Premier-League-Saison nach einer Kreuzband-OP nur auf fünf Einsätze und schaut sich mit Blick auf die anstehende Europameisterschaft wohl nach einem neuen Klub um. Schalke sucht derweil nach Verstärkung für die Offensive und könnte den gebürtigen Wetzlarer gut gebrauchen.

Mit Frankfurt ist zudem Tosuns Ausbildungsklub im Rennen. Nach dem Abgang von Bas Dost zum benötigen die Hessen dringend Ersatz. Aus der Premier League soll zudem Interesse an dem türkischen Nationalspieler, der bei den Toffees noch bis 2022 unter Vertrag steht, angemeldet haben.

Sead Kolasinac auf Schalke vorgestellt: "Was man gesehen hat, tat schon weh"

Der neue Hoffnungsträger auf Schalke ist Rückkehrer Sead Kolasinac. Der Bosnier hat bei seiner Vorstellung betont, dass er direkt Verantwortung übernehmen will, aber gleichzeitig auf die Schwere der Aufgabe verwiesen. Vor seiner Leihe hat er zahlreiche Gespräche geführt - unter anderem mit Mesut Özil.

"Den Kontakt zum Verein habe ich nie verloren, zu Mitarbeitern und Physiotherapeuten. Die letzten Wochen waren spannend, ich hatte intensive Gespräche mit Jochen Schneider und Norbert Elgert. Er ist immer noch mein Mentor", erklärte Kolasinac, der bereits von 2011 bis 2017 für die Königsblauen auflief.

Kolasinac glaubt trotz miserabler Ausgangslage an den Klassenerhalt und strahlte Optimismus aus: "Ich bin keiner, der auf Negativserien schaut und denke immer von Spiel zu Spiel. Die Aufgabe fängt für mich heute an, ich freue mich und habe eine Menge Energie. Diese Message will ich auch der Mannschaft mitgeben."

Schalke wurde wohl Southampton-Verteidiger Yan Valery angeboten

Der FC Schalke 04 ist bekanntlich noch auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger.

Dabei wurde dem Tabellenletzten der Bundesliga nun offenbar Yan Valery vom angeboten. Das berichtet Sky.

Der 21-jährige Franzose, der bei Southampton ausgebildet wurde, kommt beim englischen Erstligisten derzeit kaum zum Einsatz. In der bisherigen Premier-League-Saison stand er für lediglich acht Minuten auf dem Platz.

