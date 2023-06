Niklas Süle wurde erneut nicht für die Nationalmannschaft nominiert. Die Hintergründe dazu verrät Euch GOAL.

Während sich die meisten ihrer Kollegen bereits im Sommerurlaub befinden, stehen für 26 deutsche Fußballer noch anstrengende Tage bevor. Sie wurden von Bundestrainer Hansi Flick für die Testspiele gegen die Ukraine (12. Juni), Polen (16. Juni) und Kolumbien (20. Juni) nominiert. In diesen können sie sich für einen Platz im Kader für die die EM 2024 im eigenen Land empfehlen.

Nicht im Kader des DFB-Teams stehen mit Serge Gnabry (verletzt) und Mario Götze (Belastungssteuerung) zwei Spieler, mit denen man eigentlich gerechnet hatte. Auch ein Spieler von Vizemeister Borussia Dortmund fehlt etwas überraschend - Niklas Süle.

Deutschland spielt ohne Niklas Süle gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien. GOAL liefert den Grund für die Nicht-Berücksichtigung des Dortmunders.

DFB-Team: Warum ist Niklas Süle nicht dabei?

Niklas Süle hat nach seinen schwachen Leistungen bei der WM 2022 in Katar bei Bundestrainer Flick einen schweren Stand. In den Vorrundenspielen gegen Japan und Spanien war der Abwehrspieler jeweils an einem Gegentor beteiligt und wurde deswegen von den beiden Weltmeistern von 2014 und TV-Experten Sami Khedira und Bastian Schweinsteiger hart kritisiert.

Bereits bei den beiden Testspielen im März gegen Peru und Belgien wurde Süle von Flick nicht berücksichtigt. Die erneute Nicht-Berufung des BVB-Verteidigers für die drei anstehenden Länderspiele im Juni darf als klarer Fingerzeig von Flick verstanden werden, dass er in Zukunft bessere Leistungen von ihm erwartet.

Getty Images

DAS IST DER DEUTSCHE KADER FÜR DIE TESTSPIELE IM JUNI

Tor: Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Bernd Leno (FC Fulham)

Abwehr: Matthias Ginter (SC Freiburg), Robin Gosens (Inter Mailand), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Malick Thiaw (AC Mailand), Marius Wolf (Borussia Dortmund)

Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Emre Can (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Leroy Sane (Bayern München), Kevin Schade (FC Brentford), Timo Werner (RB Leipzig), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

