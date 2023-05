Deutschland trifft in einem Benefiz-Länderspiel auf die Ukraine. So kommt ihr an Tickets für das DFB-Team.

Während die Bundesliga in der Sommerpause ist, stehen für die deutsche Nationalmannschaft einige Länderspiele auf dem Programm. Zunächst geht es am 12. Juni gegen die Ukraine, vier Tage später steigt das Duell mit Polen, ehe am 20. Juni zum Abschluss Kolumbien wartet. Anpfiff gegen die Ukraine ist am Montag um 18 Uhr im Bremer Wohninvest Weserstadion. Wie Ihr Tickets für das Spiel bekommt, hat GOAL für Euch in Erfahrung gebracht.

Zwei Länderspiele bestritt die deutsche Nationalmannschaft in diesem Jahr bereits. Gegen Peru gelang mit dem 2:0-Sieg ein erfolgreicher Auftakt in das Länderspieljahr 2023, wenige Tage später setzte es eine knappe 2:3-Niederlage gegen Belgien. Unzufrieden zeigte sich Bundestrainer Hansi Flick im Anschluss aber nicht.

"Die ersten 20 bis 25 Minuten waren nicht das, was wir uns vorgenommen haben. 60 Minuten war es ein gutes Spiel von uns", bilanzierte Flick, der aber auch "noch viel Arbeit" sah. Nun bietet sich dem DFB-Team gegen die Ukraine die nächste Gelegenheit, einen weiteren Schritt zu machen. Welche Spieler beim 1.000 Länderspiel Deutschlands im Kader stehen werden, ist jedoch noch nicht bekannt. Das Aufgebot wird erst Anfang Juni bekanntgegeben.

DFB-Team: So kommt Ihr an Tickets für das Länderspiel gegen die Ukraine - Übersicht zur Partie

Paarung: Deutschland – Ukraine Wettbewerb: Länderspiel Datum und Uhrzeit: 12. Juni 2023, 18 Uhr Austragungsort: Wohninvest Weserstadion (Bremen)

DFB-Team: So kommt Ihr an Tickets für das Länderspiel gegen die Ukraine - Wenige Karten noch verfügbar

Noch sind einige Tickets für das Länderspiel der DFB-Elf in Bremen verfügbar. Allzu lange solltet Ihr Euch mit dem Kauf aber nicht mehr Zeit lassen.

Welche Tickets zu haben sind, könnt Ihr im DFB-Ticketshop auschecken. Dort wickelt Ihr auch den Kauf ab. Nachfolgend findet Ihr eine Übersicht zu den verschiedenen Kategorien und Preisen.

DFB-Team: So kommt Ihr an Tickets für das Länderspiel gegen die Ukraine - Preise und Kategorien

Die meisten Plätze im Wohninvest Weserstadion sind bereits belegt, Tickets der Kategorien 2 und 3 sind aber ebenso wie VIP-Tickets noch verfügbar.

Ticket Preis Kategorie 3 45,00 Euro Kategorie 2 60,00 Euro Business-Seat Silber 357,00 Euro Business-Seat Gold 416,50 Euro

DFB-Team: So kommt Ihr an Tickets für das Länderspiel gegen die Ukraine - Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Zu sehen sein wird Deutschland gegen die Ukraine übrigens live im ZDF. Der TV-Sender zeigt die Partie im frei empfangbaren Fernsehen am Montagabend.

Im kostenfreien LIVE-STREAM seid Ihr in der ZDF-Mediathek dabei. Abrufbar ist die Übertragung über den Webbrowser oder in der ZDF-Mediathek-App. Im LIVE-TICKER begleitet zudem GOAL das Spiel für Euch.

DFB-Team: So kommt Ihr an Tickets für das Länderspiel gegen die Ukraine - Ergebnisse vergangener Partien

Insgesamt standen sich das DFB-Team und die ukrainische Auswahl in acht Länderspielen gegenüber. Fünf entschied Deutschland für sich, drei Begegnungen endeten Remis. Wie die vergangenen fünf Partien liefen, seht Ihr nachfolgend.

November 2020, Nations-League-Gruppenphase: Deutschland - Ukraine (3:1)

Oktober 2020, Nations-League-Gruppenphase: Ukraine - Deutschland (1:2)

EM 2016, Gruppenphase: Deutschland - Ukraine (2:0)

November 2011, Testspiel: Ukraine - Deutschland (3:3)

November 2011, WM-Playoffs: Deutschland - Ukraine (4:1)

