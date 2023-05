Deutschland trifft in einem Länderspiel am 20. Juni auf Kolumbien. So kommt Ihr an Tickets für die DFB-Auswahl.

Nach den Duellen mit der Ukraine (12. Juni) und Polen (16. Juni) trifft Deutschland am Dienstag, 20. Juni 2023, noch auf die Auswahl Kolumbiens. Ausgetragen wird das Länderspiel in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen, der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr. Wie Ihr Tickets für die Partie bekommt und was es sonst noch zu wissen gibt, hat GOAL für Euch zusammengefasst.

Die Bundesliga-Spielzeit 2022/23 ist Geschichte, trotzdem rollt in Deutschland der Ball. Mit dem dritten Länderspiel des Monats verabschiedet sich dann aber auch die DFB-Elf in die Sommerpause, zuvor soll im Duell mit Kolumbien aber noch ein Erfolgserlebnis gelingen. Zuletzt standen sich die beiden Teams in einem Testspiel im Juli 2006 gegenüber, damals setzte sich die deutsche Auswahl mit 3:0 durch.

Bundestrainer Hansi Flick freut sich auf einen "attraktiven Gegner", der in der Weltrangliste nur drei Plätze hinter dem DFB-Team auf Rang 17 liegt. Stars des Teams von Trainer Néstor Lorenzo sind Frankfurt-Angreifer Rafael Borré, Innenverteidiger Davinson Sánchez (Tottenham Hotspur) oder auch Mittelfeldspieler Mateus Uribe (FC Porto). Der größte Erfolg liegt aber schon einige Jahre zurück, 2001 konnte Kolumbien die Copa América für sich entscheiden. Zudem sorgten die Südamerikaner bei der WM 2014 für Furore, als man erst im Viertelfinale gegen Brasilien aus dem Turnier flog.

DFB-Team: So kommt ihr an Tickets für das Länderspiel gegen Kolumbien - Übersicht zur Partie

Paarung: Deutschland vs. Kolumbien Event: Länderspiel Datum: 20. Juni 2023, 20.45 Uhr Austragungsort: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

DFB-Team: So kommt ihr an Tickets für das Länderspiel gegen Kolumbien - Kauf über den DFB-Ticketshop

Um Karten für Deutschland gegen Kolumbien zu erhalten, solltet Ihr im Ticketshop auf der DFB-Website vorbeischauen.

Dort findet Ihr neben Infos zur Partie auch alle verfügbaren Plätze, darüber hinaus wickelt Ihr dort den Kauf ab.

DFB-Team: So kommt ihr an Tickets für das Länderspiel gegen Kolumbien - Preise und Kategorien

Anders als für das Länderspiel gegen die Ukraine in Bremen acht Tage zuvor sind für die Partie im Ruhrpott noch einige Karten verfügbar. Das günstigste Ticket ist bereits ab 18 Euro zu haben, die teuerste Kategorie "Business-Seat Gold" liegt bei 416,50 Euro. Nachfolgend haben wir alle Kategorien und Preise dargestellt.

Ticket Preis Kategorie 5 ES 18,00 Euro Kategorie 5 25,00 Euro Kategorie 4 ES 25,00 Euro Kategorie 4 35,00 Euro Kategorie 3 ES 35,00 Euro Kategorie 3 45,00 Euro Kategorie 2 ES 45,00 Euro Kategorie 2 60,00 Euro Kategorie 1 ES 60,00 Euro Kategorie 1 80,00 Euro Business-Seat Gold 416,50 Euro

DFB-Team: So kommt ihr an Tickets für das Länderspiel gegen Kolumbien - Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Natürlich könnt Ihr das Duell mit Kolumbien auch live im Fernsehen verfolgen. Zu sehen sein wird das Spiel am Dienstagabend bei RTL.

Wollt Ihr die Partie im LIVE-STREAM schauen, benötigt Ihr hingegen ein Abonnement bei RTL+. Das Premium-Paket ist aktuell für 6,99 Euro zu haben, jedoch habt Ihr die Möglichkeit, das Angebot einen Monat lang gratis zu testen. Falls Ihr das Match nicht schauen könnt, halten wir Euch im LIVE-TICKER von GOAL auf dem Laufenden.

DFB-Team: So kommt ihr an Tickets für das Länderspiel gegen Kolumbien - Ergebnisse bisheriger Spiele

Das Duell am 20. Juni ist erst das fünfte Aufeinandertreffen zwischen beiden Nationen. Wie die vier vorherigen Partien liefen, haben wir in der Tabelle zusammengefasst.

Wettbewerb und Datum Paarung Ergebnis Testspiel, Juni 2006 Deutschland - Kolumbien 3:0 Testspiel, Februar 1999 Deutschland - Kolumbien 3:3 Testspiel, Mai 1998 Deutschland - Kolumbien 3:1 WM-Gruppenphase, Juni 1990 Deutschland - Kolumbien 1:1

