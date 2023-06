Serge Gnabry fehlt im Kader des DFB-Teams für die nächste drei Testspiele. Doch warum ist der Star des FC Bayern München nicht dabei?

Die deutsche Nationalmannschaft ist als Ausrichter bereits fix für die Europameisterschaft 2024 qualifiziert. Deshalb bestreitet das DFB-Team bis zum Beginn der EM nur noch Testspiele.

Die nächsten drei Tests stehen vor der Tür: am 12. Juni gegen die Ukraine, am 16. Juni gegen Polen und am 20. Juni gegen Kolumbien.

Bundestrainer Hansi Flick nominierte für diese drei Testspiele 26 Akteure. Mit Serge Gnabry vom FC Bayern München fehlt allerdings ein in der Vergangenheit sehr wichtiger Bestandteil der Mannschaft.

Deutschland bestreitet in den kommenden Tagen drei Testspiele. Warum Serge Gnabry nicht dabei ist, erklärt Euch GOAL.

Warum ist Serge Gnabry bei Deutschland nicht dabei?

Zunächst herrschte Verwunderung über die Nichtnominierung von Gnabry. DFB-Sportdirektor Rudi Völler brachte auf der Veranstaltung "Bild 100" aber Licht ins Dunkel. "Er ist verletzt. Er hat eine Sprunggelenksverletzung", erklärte Völler.

Gnabry hatte zwar in den letzten Saisonspielen für den FC Bayern gespielt, die Probleme am Sprunggelenk hatten sich aber bereits zu dieser Zeit bemerkbar gemacht. Daher wurde in einem Telefonat mit Hansi Flick und dem Spieler entschieden, "dass er dieses Mal nicht dabei ist".

DER DEUTSCHE KADER FÜR DIE TESTSPIELE IM JUNI

Tor: Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Bernd Leno (FC Fulham)

Abwehr: Matthias Ginter (SC Freiburg), Robin Gosens (Inter Mailand), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Malick Thiaw (AC Mailand), Marius Wolf (Borussia Dortmund)

Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Emre Can (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Leroy Sane (Bayern München), Kevin Schade (FC Brentford), Timo Werner (RB Leipzig), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Serge Gnabry im Steckbrief