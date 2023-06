Bundestrainer Hansi Flick verzichtet in den nächsten drei Testspielen auf Mario Götze. GOAL liefert den Grund dafür.

Die deutsche Nationalmannschaft hat in den nächsten Tagen ein Mammutprogramm zu bewältigen. Zur Vorbereitung auf die EM 2024 im eigenen Land bestreitet das DFB-Team drei Testspiele in neun Tagen. Die Gegner sind die Ukraine (12. Juni), Polen (16. Juni) und Kolumbien (20. Juni).

Bundestrainer Hansi Flick hat für die drei Partien einen großen Kader nominiert. 26 Spieler sind dabei. Einige prominente Namen fehlen allerdings - darunter auch der WM-Siegtorschütze von 2014, Mario Götze von Eintracht Frankfurt.

Deutschland steht unmittelbar vor drei Testspielen. Warum Mario Götze nicht im Kader steht, erfahrt Ihr in den folgenden Abschnitten.

Warum fehlt Mario Götze bei den Testspielen von Deutschland?

Nach längerer Abstinenz im Nationalteam berief Flick den bei Eintracht Frankfurt wieder erstarkten Götze für die WM 2022 in Katar in den Kader. Dort wurde er in zwei Gruppenspielen eingesetzt.

Bei den nächste drei Länderspielen spielt der 31-Jährige nun aber keine Rolle. Flick begründete dies im Rahmen des DFB-Pokal-Finales zwischen RB Leipzig und Frankfurt mit der hohen Belastung Götzes in der vergangenen Saison. "Er hat sehr, sehr viele Spiele gemacht in der zurückliegenden Saison. Ich glaube, er ist jetzt auch mal froh, wenn er ein paar Tage länger Urlaub hat", sagte der Bundestrainer. In vielen gemeinsamen Gesprächen hätten er und Götze darüber gesprochen.

Getty Images

DAS IST DER DEUTSCHE KADER FÜR DIE TESTSPIELE IM JUNI

Tor: Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Bernd Leno (FC Fulham)

Abwehr: Matthias Ginter (SC Freiburg), Robin Gosens (Inter Mailand), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Malick Thiaw (AC Mailand), Marius Wolf (Borussia Dortmund)

Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Emre Can (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (FC Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Leroy Sane (Bayern München), Kevin Schade (FC Brentford), Timo Werner (RB Leipzig), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Mario Götze im Steckbrief