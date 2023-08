15 Millionen Euro Gehalt pro Jahr! Neymars neuer Klub Al-Hilal schnappt sich einen Kandidaten des FC Bayern

Lange wurde der FCB mit Bono in Verbindung gebracht. Dieses Thema hat sich aber nun erledigt.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern bemüht sich auf der Suche nach einem neuen Torhüter laut übereinstimmenden Medienberichten nicht mehr um den marokkanischen Nationalspieler Yassine Bounou, genannt Bono, vom FC Sevilla. Footmercato und Fabrizio Romano melden, der FCB habe sich am Dienstag aus dem Transferpoker zurückgezogen, da der Schlussmann unmittelbar vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien steht.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach habe der neue Neymar-Klub Al-Hilal das Rennen um Bono gewonnen. Das Angebot des Klubs aus der Saudi Pro League sei nach Ansicht der FCB-Verantwortlichen deutlich höher als das eigene.

Als Ablöse für Bono wird eine Summe zwischen 18 und 20 Millionen Euro genannt. Dazu gesellt sich ein Jahresgehalt in Höhe von 15 Millionen Euro für den 32-Jährigen. Deutlich mehr, als der FC Bayern zu zahlen bereit war.

WIE GEHT ES WEITER? Das Feld der möglichen Neuer-Vertreter lichtet sich damit weiter. Nach Kepa, der lieber Courtois-Ersatz bei Real Madrid wurde, ist auch WM-Star Bono aus dem Rennen. Aktuell sollen noch Bayern-Gespräche mit dem langjährigen ManUnited-Keeper David de Gea (32) und Manchester Citys Stefan Ortega (30) laufen.

Bei beiden Kandidaten gibt es aber jeweils ein Problem: Beim aktuell vereinslosen de Gea bietet mit Al-Nassr erneut ein finanzkräftiger Saudi-Klub mit. Und Citys Teammanager Pep Guardiola stellte am Dienstag klar, dass er Ortega in diesem Sommer nicht abgeben will.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? In zwei Wochen schließt das Transferfenster, so lange bleibt den Münchenern noch, um einen neuen Keeper zu finden. Beim Bundesligaauftakt am Freitagabend gegen Werder Bremen wird Sven Ulreich den Kasten des Titelverteidigers hüten.