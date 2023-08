Ein Champions-League-Sieger zum FC Bayern? Stefan Ortega von Manchester City wird als Neuzugang gehandelt

Zu Bielefelder Zeiten wurde Stefan Ortega beim FCB gehandelt. Offenbar flammt das Interesse an dem Schlussmann wieder auf.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern hat auf der Suche nach einem neuen Torhüter offenbar seine Fühler nach Stefan Ortega von Manchester City ausgestreckt. Das berichtet Sky. Demnach habe es schon eine erste Kontaktaufnahme des deutschen Rekordmeisters gegeben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Ortega war bei den Bayern in der Vergangenheit schon einmal Thema, ein Transfer kam aber nicht zustande. Die Münchner sind nach der anhaltenden Verletzungspause Manuel Neuers, sowie den Abgängen von Yann Sommer, Alexander Nübel und Johannes Schenk auf der Torhüter-Position unterbesetzt.

Aktuell steht als erfahrene Alternative lediglich Sven Ulreich zur Verfügung, welcher auch schon im Supercup gegen Leipzig (0:3) zwischen den Pfosten stand.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Ortega, der hinter Ederson die Nummer zwei ist, steht seit Sommer 2022 bei ManCity unter Vertrag. Damals wechselte er ablösefrei von Arminia Bielefeld auf die Insel. Sein Arbeitspapier bei den Citizens läuft noch bis 2025, es gibt auch Gerüchte um eine mögliche Verlängerung.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Beim Triple-Sieger absolvierte der 30-Jährige in der vergangenen Saison 14 Pflichtspiele und hatte damit Anteil an den Titelgewinnen in Champions League, Premier League und FA Cup.