Das Transferfenster der Bundesliga öffnet am 1. Juli. Wie lange ist es noch, bis das Transferfenster für Sommer 2023 in Deutschland schließt?

Erst am 1. Juli 2023 können Bundesligisten neue Spieler für die Spielzeit 2023/24 registrieren. Naturgemäß stehen aber schon vor dem offiziellen Beginn der Wechselperiode einige Transfers fest. Dazu gehören beispielsweise die Abgänge von Jude Bellingham (Real Madrid) und Raphaël Guerreiro (FC Bayern München), die bereits von Vereinsseite vermeldet wurden und jeweils dem BVB den Rücken kehren. Ebenfalls fix ist der Wechsel von Konrad Laimer, der von RB Leipzig zum FC Bayern geht.

Dafür haben sich die Sachsen in Person von Nicolas Seiwald aber schon Ersatz gesichert, der in der Messestadt einen langfristigen Vertrag unterschrieb. Für Aufsehen sorgte zudem der ablösefreie Wechsel von Naby Keïta, der in der kommenden Spielzeit im Trikot des SV Werder Bremen zurück zu alter Stärke finden will. Darüber hinaus sind bis zu Schließung des Sommer-Transferfenster 2023 aber noch einige Zu- sowie Abgänge zu erwarten, der offizielle Saisonstart der Bundesliga erfolgt schließlich erst im August.

Wann schließt das Sommer-Transferfenster 2023 in Deutschland? Termine europäischer Top-Ligen

Anders als in vielen anderen Ligen Europas hat das Transferfenster in der Premier League schon seit dem 14. Juli 2023 geöffnet, nahezu alle anderen Meisterschaften ziehen zwei Wochen später nach. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Daten für die anstehende bzw. bereits laufende Wechselperiode der Saison 2023/24.

Liga Öffnung des Transferfenster Schließung des Transferfensters Bundesliga 1. Juli 2023 1. September 2023 Premier League 14. Juni 2023 1. September 2023 LaLiga 1. Juli 2023 1. September 2023 Serie A 1. Juli 2023 1. September 2023 Ligue 1 1. Juli 2023 1. September 2023 Primeira Liga 1. Juli 2023 22. September 2023 Eredivisie 12. Juni 2023 31. August 2023

Insgesamt haben die Teams offiziell zwei Monate, um Spieler für die Hinrunde der Saison 2023/24 bei der DFL zu registrieren.

Start des Sommer-Transferfenster 2023 ist am 1. Juli, die Schließung erfolgt am 1. September um 18.00 Uhr. Somit sind es noch exakt 66 Tage (Stand 27. Juni 2023), in denen die Vereine neue Akteure unter Vertrag nehmen können.

Wie lange ist es noch, bis das Transferfenster im Sommer 2023 in Deutschland schließt? Bereits fixe Wechsel

Nachfolgend seht Ihr eine Übersicht über einige bedeutende Transfers, die von den Bundesligisten bereits getätigt wurden.