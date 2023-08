Er kostete einst 25 Millionen Euro: FC Bayern verhandelt mit Top-Torwart

Der deutsche Rekordmeister hat offenbar einen passenden Kandidaten für die Torwartposition gefunden.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern steht wohl vor der Verpflichtung eines neuen Torhüters. Wie Sport1 erfahren haben will, führt der deutsche Rekordmeister Gespräche mit David de Gea, dessen Vertrag bei Manchester United nicht verlängert wurde. Auch die Marca berichtet vom Interesse des FCB an dem Spanier.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach den Abgängen von Yann Sommer, Alexander Nübel und Johannes Schenk sowie der anhaltenden Verletzungspause Manuel Neuers haben die Münchner mit Sven Ulreich aktuell nur einen spielfähigen und erfahrenen Torhüter in ihren Reihen.

Mit einem Transfer de Geas soll dem Abhilfe geschaffen werden. Gleichzeitig könnten aber die hohen Gehaltsforderungen des Spaniers ein Problem werden. Der 32-Jährige hat dem Vernehmen nach hoch dotierte Angebote aus Saudi-Arabien vorliegen, die dem des deutschen Rekordmeisters gehaltstechnisch voraus liegen dürften.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: De Gea schaffte einst bei Atlético Madrid seinen Durchbruch und wechselte 2011 für 25 Millionen Euro Ablöse zu United. Dort gehörte er zu den Spitzenverdienern, ehe sein auslaufender Vertrag vor wenigen Wochen nicht verlängert wurde. Seitdem ist der Torhüter vereinslos.

Bei den Bayern machten auf der Torhüterposition in den vergangenen Wochen auch andere Namen die Runde. Ein Transfer von Kepa Arrizabalaga (FC Chelsea) zerschlug sich jedoch aufgrund einer Verletzung von Real-Keeper Thibaut Courtois.

Auch Geronimo Rulli von Ajax Amsterdam stand Gerüchten zufolge auf der Liste des FCB, dieser verletzte sich aber vor einigen Tagen selbst schwer.