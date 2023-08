Bayern München eröffnet am Freitag, den 18. August in Bremen die Saison 2023/24 in der Bundesliga. Aber warum spielt der Meister nicht zuhause?

Wir kennen es alle: der amtierende Meister eröffnet am Freitagabend die neue Spielzeit in der Bundesliga mit einem Heimspiel. Blickt man aber auf die Saison 2023/24, so startet Titelverteidiger Bayern München am Freitag, den 18. August mit einem Auswärtsspiel bei Werder Bremen in die neue Spielzeit.

Warum bestreitet der FC Bayern München das Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison 2023/24 nicht in der heimischen Allianz Arena? Warum spielt der FC Bayern als Meister zum Start nicht zuhause? GOAL klärt auf.

Bundesliga-Auftaktspiel 2023/24: Die Fakten



Spiel Werder Bremen - Bayern München Datum (Anstoß) 18. August 2023 (20.30 Uhr) Wettbewerb Bundesliga, 1. Spieltag Ort Weserstadion, Bremen

Der FC Bayern gastiert, wie bereits erwähnt, zum Auftakt der Bundesliga 2023/24 bei Werder Bremen und darf als amtierender Meister die neue Saison nicht zuhause in der Allianz Arena eröffnen. Bereits in den beiden Jahren davor mussten die Bayern zum Bundesliga-Auftakt auswärts ran.



2022/23 gewann die Bayern zum Bundesliga-Start mit 6:1 bei Eintracht Frankfurt, in der Saison 2021/22 gab es zum Auftakt ein 1:1 bei Borussia Mönchengladbach. In den Jahren davor durften die Bayern jedoch immer mit einem Heimspiel in die neue Saison starten.



Getty Images

Bundesliga-Start: Warum spielt der FC Bayern als Meister nicht zuhause?

Der amtierende Meister der Bundesliga hat kein automatisch garantiertes Heimrecht mehr zum Bundesliga-Start. Und dies hat einen einfach Grund: die DFL hat somit mehr Freiheiten bei der Spielplangestaltung.



Denn gerade im Sommer sind zahlreiche Stadien durch Konzerte oder andere Veranstaltungen belegt, bestimmte Teams können ihre Spiele also nicht zu bestimmten Zeiten zuhause austragen. Eine Regel bleibt aber seit jeher bestehen: der Meister eröffnet die neue Saison, lediglich der Ort ist frei wählbar.



Dies heißt aber natürlich nicht, dass der FC Bayern wie in den letzten drei Jahren das Eröffnungsspiel immer auswärts bestreiten muss. Dass die Roten nun dreimal in Folge in fremden Stadien antreten, ist also reiner Zufall.