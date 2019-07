Bericht: RB Leipzigs Lukas Klostermann im Visier von Atletico Madrid und Arsenal

Lukas Klostermann gehörte bei der U21-EM zu den auffälligsten Spielern. Das Interesse am RB-Verteidiger ist nun groß.

Mit seinen starken Leistungen bei der U21-EM in Italien hat sich Abwehrspieler Lukas Klostermann von Bundesligist offenbar in das Visier der Top-Klubs und gespielt.

Wie die Bild schreibt sind vor allem die Colchoneros scharf auf den Rechtsverteidiger, der auch schon in der deutschen A-Nationalmannschaft (zwei Einsätze) auflief. Atletico ist auf der Suche nach neuen Abwehrspielern, zahlreiche etablierte Kräfte, wie der langjährige Rechtsverteidiger Juanfran, verlassen den Klub zur kommenden Saison.

Lukas Klostermann: Als Bellerin-Ersatz zu Arsenal?

Neben Klostermann gilt in Madrid seit einigen Tagen Arsenals Hector Bellerin als Kandidat auf einen Transfer in diesem Sommer. Sollte am Ende Bellerin in der spanischen Hauptstadt landen, könnten die Gunners ihrerseits um Klostermann werben, heißt es in dem Bild-Bericht weiter.

Klostermann kam 2014 für eine Millionen Euro Ablöse vom VFL Bochum nach Leipzig und steht dort bis 2021 unter Vertrag. Nach eigenen Angaben fühlt sich der 23-Jährige bei RB wohl.