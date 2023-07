Jule Brand steht vor ihrer ersten WM-Teilnahme. Auch der Bruder der Nationalspielerin spielt Fußball. Wir verraten Euch wo.

Mit 20 Jahren steht Jule Brand vor ihrer ersten WM-Teilnahme. Die Offensivspielerin des VfL Wolfsburg ist eine der hoffnungsvollsten jungen Spielerinnen im DFB-Team.

Nachdem sie bereits bei der EM im vergangenen Jahr stark spielte, will sie jetzt bei der WM in Australien und Neuseeland wieder für Furore sorgen.

Brand stammt aus einer sportbegeisterten Familie. Zum Fußball kam sie in ihrer Kindheit durch ihren zwei Jahre älteren Bruder Felix. Der hat es auch zum Profi geschafft.

Jule Brand hat sich ihren Traum erfüllt und ist professionelle Fußballerin geworden. Und wo spielt Ihr Bruder? Eine Antwort darauf liefert GOAL.

Jule Brand: Wo spielt ihr Bruder Fußball?

Felix Brand steht noch bis zum Ende der Saison 2023/24 beim FSV Zwickau unter Vertrag. Dorthin war er im Sommer 2021 vom TuS Mechtersheim gewechselt. Wegen einer schweren Knieverletzung kam er bei dem damaligen Drittligisten aber zu keinem Einsatz.

Die Rückrunde der vergangenen Saison verbrachte er per Leihe beim TuS Mechtersheim in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. In zehn Spielen blieb er torlos. Ob Felix Brand in dieser Saison zum Kader des Drittliga-Absteigers FSV Zwickau gehören wird, steht noch nicht final fest. Gut möglich, dass er wieder verliehen wird.

In der Jugend spielte er für die TSG Hoffenheim und später für Mainz 05.

getty

