Halbfinale der EM 2021: Spielplan, Paarungen, Ergebnisse, Teams

Die Halbfinals der EM stehen vor der Tür. Wer ist noch dabei? Wie können die Paarungen aussehen? Die Antworten auf diese Fragen findet Ihr hier.

Auch wenn aktuell erst noch die Viertelfinalpartien der EM 2021 gespielt werden müssen, wollen wir schon einmal einen Blick auf die Halbfinals werfen.

Diese finden am 6. und 7. Juli um jeweils 21 Uhr statt. Dort wird sich also entscheiden, wer schließlich am 11. Juli im Wembley-Stadion um den EM-Pokal spielen darf. Die beiden Halbfinalpartien werden übrigens ebenfalls im legendären Londoner Stadion ausgetragen.

Sobald die Ergebnisse aus den jeweiligen Viertelfinalspielen bekannt sind, aktualisieren wir diesen Artikel für Euch. So bleibt Ihr immer up to date, was die Halbfinalpartien betrifft und wisst sofort Bescheid, wenn feststeht, wer auf wen trifft.

Wer sind die letzten vier Mannschaften im Rennen um den EM-Titel? Bei Goal erfahrt ihr all das und wo ihr die Spiele im TV und STREAM sehen könnt.

Spieltag Halbfinale Spielort Dienstag, 06.07. - 21:00 Uhr Belgien/Italien vs. Schweiz/Spanien Wembley-Stadion (London) Mittwoch, 07.07. - 21:00 Uhr Ukraine/England vs. Tschechien/Dänemark Wembley-Stadion (London)

EM 2021: So wird das Halbfinale übertragen

Sehen könnt ihr die Spiele übrigens alle im deutschen Free-TV. Schon die ganze EM wechseln sich ARD und ZDF mit der Liveübertragung der EM-Partien ab, das bleibt auch im Halbfinale so. Neben der Übertragung im Fernsehen gibt es natürlich auch einen kostenlosen LIVE-STREAM, mit dem ihr das Spiel von unterwegs aus verfolgen könnt. Das Finale wird dann live im ZDF zu sehen sein.

Auch der Pay-TV Sender MagentaTV ist bei der EM-Übertragung dabei und zeigt alle 51 Spiele im TV und im LIVE-STREAM. MagentaTV ist aber im Gegensatz zu ARD und ZDF nicht kostenlos. Um das Spiel beim Dienst der Telekom verfolgen zu können, müsst ihr dort ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Mehr Informationen dazu könnt ihr hier finden.

EM 2021 live im TV und LIVE-STREAM: Alles zur Übertragung des Halbfinals auf einen Blick

Begegnung Übertragungsort Spielort Belgien/Italien vs. Schweiz/Spanien ARD oder ZDF / MagentaTV Wembley-Stadion (London) Ukraine/England vs. Tschechien/Dänemark ARD oder ZDF / MagentaTV Wembley-Stadion (London)

EM 2021 live: Alle Highlights der Spiele auf DAZN

Der Streamingdienst aus Ismaning bietet übrigens keine Liveübertragung der EM-Spiele an. Dafür könnt ihr dort immer eine Stunde nach Abpfiff der Partien die Highlights noch einmal erleben. Perfekt also für alle, die mal ein Spiel verpasst haben oder sich die schönsten Tore einfach noch mal ansehen wollen. Aktuell kostet ein Abo bei DAZN 11,99€ im Monat oder 119,99€ jährlich.

Dafür erhaltet ihr ein Riesenangebot an Livesportevents. Von der NBA über Tennis bis hin zu Motorsport, ist dort wirklich für alle etwas dabei. Ab August werden die Preise zwar um drei (Monatsabo) bzw. 30€ (Jahresabo) erhöht, dafür könnt ihr dort dann aber noch mehr Bundesliga und Champions League live erleben. Vorbeischauen lohnt sich also, und wer noch nicht völlig überzeugt ist, der kann einfach erstmal den kostenlosen Probemonat bei DAZN in Anspruch nehmen.

