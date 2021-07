EM 2021 live: Tschechien vs. Dänemark JETZT im LIVE-TICKER - 0:2

Tschechien und Dänemark spielen um einen Platz im Halbfinale der EM 2021. Goal ist im LIVE-TICKER mit dabei und begleitet die ganze Partie.

Wer hätte das erwartet: Im Viertelfinale der EM 2021 duellieren sich mit Tschechien und Dänemark zwei Nationen, mit denen nicht zwingend gerechnet wurde. Um 18 Uhr wird in Baku (Aserbaidschan) um den Halbfinalplatz gespielt.

Tschechien gewann im Achtelfinale überraschend gegen die Niederlande, Dänemark warf Wales aus dem Turnier. Jetzt haben beide die dicke Chance, in die Runde der letzten Vier einzuziehen. Im LIVE-TICKER hier bei Goal lest Ihr, ob das klappt.

Tschechien vs. Dänemark im LIVE-TICKER - 0:2 (0:2)

Tschechien vs. Dänemark 0:2 (0:2) Tore 0:1 Delaney (5.), 0:2 Dolberg (42.) Aufstellung Tschechien Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Boril - Holes, Soucek - Masopust, Barak, Sevcik - Schick Aufstellung Dänemark Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Stryger-Larsen, Hojbjerg, Delaney, Maehle - Braithwaite, Dolberg, Damsgaard Gelbe Karten -

Tschechien vs. Dänemark im LIVE-TICKER: Halbzeit

TOOOR! Tschechien vs. Dänemark 0:2 | Torschütze: Dolberg

42. | TOOOR! Tschechien - DÄNEMARK 0:2! Dänemark schlägt eiskalt zu - und das war richtig stark gespielt! Vestergaard schickt den bislang eher unauffälligen Maehle auf links die Linie herunter und der 24-Jährige hat Platz zur Flanke, hebt kurz den Kopf und bringt den Ball ganz elegant mit dem rechten Außenrist in die Mitte. Braithwaite verpasst die Flanke, aber am langen Pfosten ist Dolberg zur Stelle und trifft volley ins rechte Eck.

41. | Stryger Larsen und Boril rauschen beim Kopfballduell zusammen. Beide werden kurz behandelt, können dann aber weitermachen.

39. | Vestergaard spielt einen weiten Diagonalball auf Damsgaard, der die Kugel halbrechts in vollem Lauf mitnimmt und aus 14 Metern sofort abzieht. Der Schuss ist hart, aber nicht platziert genug. Vaclik kann parieren.

36. | Coufal hat auf der rechten Seite Platz zur Flanke und sucht Soucek im Zentrum, der es mit einem Fallrückzieher versucht, den Ball aber komplett verfehlt. So kommt Holes zum Abschluss, ist aber etwas überrascht und bekommt keinen Druck auf den Ball. Kein Problem für Schmeichel.

34. | Braithwaite leitet mit einem starken Dribbling einen dänischen Konter ein und spielt Damsgaard an, der wiederum auf den durchstartenden Hojbjerg durchlegen möchte. Der Pass ist aber etwas steil. Vaclik kommt heraus und schnappt sich den Ball.

31. | Gefährlicher Standard der Tschechen! Sevcik bringt einen Freistoß aus halblinker Position auf den langen Pfosten, wo Celustka eine dicke Kopfballmöglichkeit nur um einen halben Schritt verpasst. Schmeichel war auf der Linie geblieben.

29. | Braitwaite nutzt halbrechts seine Dynamik, zieht in den Strafraum und dann aus spitzem Winkel ab. Der Schuss geht aber deutlich am Tor vorbei.

26. | Die nächste Ecke der Tschechen, diesmal von der linken Seite. Wieder kommt Soucek zum Kopfball, aber auch dieser Versuch aus sieben Metern verfehlt sein Ziel recht deutlich. Hinter ihm war auch Kalas hochgestiegen und hätte vielleicht die bessere Position gehabt.

24. | Tschechien ist jetzt deutlich besser im Spiel und stört das dänische Aufbauspiel derzeit sehr erfolgreich. Die letzten Minuten gehen eindeutig an das Team von Jaroslav Silhavy.

22. | Schmeichel patzt und repariert! Der dänische Schlussmann spielt den Ball im Aufbau direkt auf die Brust von Masopust, der halbrechts Platz hat und im richtigen Moment auf Holes durchsteckt, der halblinks im Strafraum zum Abschluss kommt. Schmeichel hat dann aber aufgepasst und fischt die Kugel aus dem kurzen Eck.

20. | Barak tritt eine Ecke von der rechten Seite ins Zentrum. Soucek kommt zwar zum Kopfball, ist von Christensen aber so bedrängt, dass er den Abschluss nicht aufs Tor bringen kann.

17. | Wieder Delaney! Braithwaite schickt Stryger Larsen auf dem rechten Flügel steil und der flankt aus vollem Lauf scharf in die Mitte. Delaney ist mit aufgerückt und kommt diesmal mit rechts zum Abschluss, aber der Ball geht einen halben Meter rechts am Tor vorbei.

15. | Gute Möglichkeit zum 2:0! Damsgaard jagt einem weiten Ball von Hojbjerg hinterher, ist schneller als Coufal, spitzelt den Ball dann noch am herausstürmenden Vaclik vorbei Richtung Tor, aber Coufal läuft durch und kann noch einen Meter vor der Linie klären.

12. | Erster Abschluss von Schick! Der Leverkusener geht halbrechts bis zur Grundlinie, zieht dann weg vom Tor in die Mitte und hält mit links drauf. Christensen kann aber abblocken.

11. | Tschechien muss den frühen Rückstand offensichtlich erst einmal verdauen und Dänemark kontrolliert derzeit das Spiel. Mehr als zwei weitere - diesmal berechtigte, aber auch ungefährliche - Eckbälle sprangen noch nicht dabei heraus.

8. | Für die Dänen ist es der zehnte Treffer bei dieser EM - nie haben die Skandinavier bei einem großen Turnier häufiger getroffen. Für Delaney ist es das sechste Länderspieltor und das erste bei einer EM oder WM.

TOOOR! Tschechien vs. Dänemark 0:1 | Torschütze: Delaney

5. | TOOOR! Tschechien - DÄNEMARK 0:1! Blitzstart der Dänen! Stryger Larsen bringt eine Ecke von der rechten Seite genau auf den Elfmeterpunkt, wo Delaney völlig frei zum Kopfball kommt und per Aufsetzer genau ins linke Eck trifft. Vaclik macht sich zwar ganz lang, aber da kann er nicht herankommen. Besonders bitter für Tschechien: Die Ecke hätte es nicht geben dürfen, ein Däne war zuletzt am Ball.

4. | Erster ordentlicher Angriff der Tschechen. Schick legt mit dem Rücken zum Tor auf die linke Seite ab. Sevcik legt dann flach in den Rückraum zu Coufal, dessen Schuss aber von Delaney abgeblockt wird.

2. | Knappe Minute gespielt und schon die erste Behandlungspause: Soucek und Maehle rauschen bei einem Kopfballduell zusammen und der Däne muss kurz behandelt werden. Geht dann aber recht schnell wieder weiter.

1. | Anpfiff! Dänemark als offizielle Gastmannschaft spielt ganz in weiß, Tschechien in den traditionellen rot-blauen Trikots.

Tschechien vs. Dänemark im LIVE-TICKER: Anpfiff

vor Beginn | Beide Teams und das Unparteiischen-Gespann um den Niederländer Björn Kuipers nehmen nun auf dem Platz Aufstellung und in Baku wird zunächst die dänische, dann die tschechische Nationalhymne gespielt.

vor Beginn | Leverkusens Patrik Schick erzielte bereits vier Treffer bei dieser EM. Fünf oder mehr Tore gelangen in der EM-Geschichte erst fünf Spielern bei ihrer ersten Turnierteilnahme. Der letzte in diesem elitären Kreis war Antoine Griezmann (2016). Ein Landsmann von Schick ist ebenfalls vertreten: Milan Baros netzte 2004 fünf Mal.

vor Beginn | Dänemark gab bislang im Schnitt 18,8 Torschüsse pro Partie ab - der Höchstwert bei dieser EM.

vor Beginn | Heute kommt es zum dritten Mal zum EM-Duell zwischen Tschechien und Dänemarkt. 2000 und 2004 konnten die Osteuropäer jeweils gewinnen. In der jüngerern Vergangenheit endeten aber fünf der letzten sechs Partien zwischen den beiden Nationen unentschieden.

vor Beginn | Yussuf Poulsen ist wieder fit, sitzt aber zunächst auf der Bank. Der Leipziger Angreifer träumt vom ganz großen Wurf: "Was wir bisher geleistet haben, ist fantastisch, und es wäre verrückt, ein Halbfinale in Wembley zu spielen. Das ist etwas, wovon man nur träumt, und nach der EURO, die wir hinter uns haben, mit vielen Spielen zu Hause, wäre es eine tolle Erfahrung für uns und ganz Dänemark, so weit zu kommen."

vor Beginn | Rechtsverteidiger Coufal hat sich im Vorfeld zu den Stärken der tschechischen Mannschaft geäußert: "Bei uns geht es nicht um Weltklassespieler oder großartige Einzelspieler. Unsere Stärke ist es, als Team zu spielen. Das ist unsere Waffe, und wenn jemand das nicht tut, wird er herausgefordert. Wir sind nicht sauer aufeinander, und ich hoffe, dass das so bleibt - mindestens bis zum Halbfinale", so der 28-Jährige.

vor Beginn | Ein besonderes Spiel ist es heute für Mikkel Damsgaard, denn der offensive Mittelfeldspieler feiert heute seinen 21. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch!

vor Beginn | Kasper Hjulmand vertraut auf exakt dieselbe Startelf, die Wales im Achtelfinale souverän mit 4:0 geschlagen hat.

vor Beginn | So beginnt Dänemark: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Stryger Larsen, Hojbjerg, Delaney, Maehle - Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.

vor Beginn | Bei den Tschechen kehrt Linksverteidiger Boril nach abgesessener Sperre wieder in die Startelf zurück. Hoffenheims Kaderabek sitzt dafür zunächst auf der Bank. Herthas Darida ist nach Verletzung wieder im Kader, aber auch erst einmal auf der Reservebank.

vor Beginn | So startet Tschechien: Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Boril - Holes, Soucek - Masopust, Barak, Sevcik - Schick.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Viertelfinale der EM 2021 zwischen Tschechien und Dänemark.

Tschechien vs. Dänemark live: Die Aufstellung

Aufstellung Tschechien:

Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Boril - Holes, Soucek - Masopust, Barak, Sevcik - Schick

Aufstellung Dänemark:

Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Stryger-Larsen, Hojbjerg, Delaney, Maehle - Braithwaite, Dolberg, Damsgaard

Tschechien vs. Dänemark im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Es ist das dritte Aufeinandertreffen zwischen Tschechien und Dänemark bei Europameisterschaften – die Tschechen gewannen beide bisherigen Spiele, 2:0 in der Gruppenphase der EM 2000 und 3:0 im Viertelfinale 2004.

Fünf der letzten sechs Begegnungen zwischen Tschechien und Dänemark endeten unentschieden, darunter auch die letzte Begegnung in einem Freundschaftsspiel im November 2016. Das einzige Spiel in dieser Serie, das mit einem Sieger endete, war ein 3:0-Sieg Dänemarks in einem WM-Qualifikationsspiel im März 2013.

Nach einem 4:1-Sieg gegen Russland und einem 4:0-Sieg gegen Wales ist Dänemark die erste Mannschaft in der Geschichte der Europameisterschaft, die in aufeinanderfolgenden Spielen des Wettbewerbs immer mindestens vier Tore erzielte. Insgesamt haben die Dänen bisher neun Tore bei dieser EM erzielt, mehr bei einem großen Turnier nur bei der Weltmeisterschaft 1986 (zehn).

Es ist das vierte EM-Viertelfinale für die Tschechische Republik, die in zwei der letzten drei (1996 gegen Portugal, 2004 gegen Dänemark) weiterkam, aber beim bislang letzten Mal mit 0:1 an Portugal scheiterte (2012).

Dänemark gab bei dieser EM 2020 bisher im Schnitt 18,8 Schüsse pro Spiel ab, von denen 7,3 aufs Tor kamen. Beides sind die höchsten Werte Dänemarks bei einem einzelnen großen Turnier (seit 1966 - WM und EM).

Dänemark hat die letzten beiden Viertelfinalpartien bei großen Turnieren (WM/EM) verloren, bei der WM 1998 gegen Brasilien (2:3) und bei der EM 2004 gegen Tschechien (0:3).

Nachdem die Dänen bei der EM 2020 nur mit einem ihrer ersten 44 Schüsse ein Tor erzielten (2 Prozent Trefferquote), haben sie nun mit acht ihrer letzten 31 Schüsse im Wettbewerb getroffen (26 Prozent).

Mikkel Damsgaard war wettbewerbsübergreifend in seinen sechs Einsätzen für Dänemark an sieben Toren direkt beteiligt, er erzielte drei Treffer selbst und legte vier weitere auf. Damsgaard kreierte beim 4:0-Sieg gegen Wales im letzten Spiel mehr Chancen als jeder andere dänische Spieler (drei).

Patrik Schick hat in 30 Einsätzen für Tschechien 15 Tore erzielt, bei der EM 2020 waren es bisher vier Treffer in vier Spielen. Nur fünf Spieler haben bei ihrer ersten Europameisterschaft überhaupt fünf oder mehr Tore erzielt, zuletzt Antoine Griezmann 2016 für Frankreich (sechs Tore). Ein weiterer war Schicks Landsmann Milan Baros bei der EURO 2004 (fünf).

Patrick Schick hat für Tschechien bei dieser EM bisher drei Tore mit dem linken Fuß erzielt, so viele wie kein anderer Spieler im Turnier. In der Geschichte der Europameisterschaft war der einzige Spieler, der mehr als drei Tore mit links in einem einzigen Turnier erzielte, Antoine Griezmann bei der EM 2016 für Frankreich (vier).

Tschechien vs. Dänemark heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Hier findet Ihr alle Infos zur Übertragung der kompletten Partie live im TV und LIVE-STREAM.

Tschechien vs. Dänemark im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Dänemark hofft auf die Fortsetzung einer emotionalen Reise, doch auch die Tschechen träumen vor dem direkten Duell vom Halbfinale. Für die beiden Überraschungsteams ist es womöglich eine einmalige Chance.

Baku/Frankfurt (SID) Es lockt ein packendes EM-Halbfinale in Wembley, ungebremste Euphorie in der Heimat und weiterhin die Möglichkeit auf den ganz großen Wurf - für Kasper Hjulmand steht die Bedeutung des Duells mit Tschechien und Überflieger Patrik Schick daher außer Frage. Dies sei "eine Chance", betonte der dänische Nationaltrainer vor dem Viertelfinale, "die wir vielleicht nie wieder bekommen".

Es ist die Stunde der Außenseiter, denn schon vor der Partie am Samstag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Baku steht fest, dass eines der beiden Überraschungsteams am Mittwoch in London um den Finaleinzug kämpft. Vor allem in Dänemark hoffen die Menschen auf den nächsten Höhepunkt dieser emotionalen Reise, die mit dem Zusammenbruch von Christian Eriksen so dramatisch begonnen hatte.

"Es ist eine große Achterbahn", sagte der frühere Bayern-Profi Pierre-Emile Höjbjerg mit Blick auf den Turnierverlauf. Doch der nervenzehrende Kampf an jenem Abend vor drei Wochen schweißte das dänische Team offenbar zusammen - und dient längst als Motivation. Eriksens Platz am Tisch sei "immer noch da und er wird jeden Tag vermisst", versicherte Höjbjerg: "Wir tun das für ihn. Das weiß er."

Nicht nur das Drama um Eriksen und die Solidarität aus aller Welt beflügelt Dänemark in diesen Tagen. Es sind auch die Erinnerungen an die EM 1992, als Danish Dynamite im Endspiel in Göteborg gegen Deutschland (2:0) unverhofft zum Titel stürmte. "Wir stehen alle zusammen. Alle für einen, einer für alle, diese Werte haben sich gegenüber 1992 nicht groß verändert", sagte Höjbjerg. Aber die dänische Mannschaft habe bis zum Ziel "noch einen Weg zu gehen".

Nach dem berauschenden Sieg gegen Wales (4:0) ist die Vorfreude in Dänemark jedenfalls riesig. "Wir machen das nicht für uns, wir machen das für Dänemark", sagte Hjulmand am Freitag: "Wir haben zwei Träume: Einer ist, etwas zu gewinnen. Der zweite Traum ist, den Menschen Freude zu bereiten und sie zu inspirieren." Der Leipziger Yussuf Poulsen, der zuletzt von einer Verletzung am Gesäßmuskel ausgebremst wurde, ist wieder dabei.

Doch bei aller Euphorie wollen die Dänen Tschechien keinesfalls unterschätzen - ansonsten droht wie schon 2004 eine bittere Enttäuschung. Bei der bislang letzten Viertelfinal-Teilnahme bei einem großen Turnier scheiterte Dänemark an Pavel Nedved, Milan Baros und Co. (0:3), denn damals habe man geglaubt, "dass wir leicht an ihnen vorbeikommen würden", sagte Abwehrmann Mathias Jörgensen.

Als Spielverderber könnte diesmal Schick eingreifen, der bei dieser EM groß aufspielt. Der Leverkusener ist der einzige verbliebene Torjäger im Turnier mit vier oder mehr Treffern - die Jagd auf Cristiano Ronaldo (5 Tore) ist eröffnet. "Natürlich würden wir uns wünschen, dass er den Goldenen Schuh gewinnt. Wir werden unser Bestes tun, um ihm dabei zu helfen", sagte Teamkollege Petr Sevcik.

Weitere Schick-Tore dürften nach dem Überraschungserfolg gegen die Niederlande (2:0) auch die Hoffnungen der tschechischen Fans befeuern - und die Erinnerungen an frühere Erfolge wecken. Seine Mannschaft habe "vielleicht nicht die großen Stars", aber Tschechien habe einen "wahnsinnigen Teamspirit", sagte Schick.

Sein Trainer Jaroslav Silhavy plant bereits den nächsten Coup: "Vielleicht können wir auch gegen Dänemark überraschen und sogar noch weiter kommen."

