Schweiz vs. Spanien heute live: Das EM-Viertelfinale jetzt im LIVE-TICKER - 0:1

Die Schweiz trifft im ersten Viertelfinale der EM 2021 heute auf Spanien. Verfolgt das Duell am Freitag jetzt hier im LIVE-TICKER.

Heute steht das erste Viertelfinale der EM 2021 zwischen der Schweiz und Spanien an. Anpfiff der Partie am Freitag, den 2. Juli 2021 im Krestowski-Stadion in St. Petersburg ist um 18 Uhr . Hier könnt Ihr die Partie jetzt im LIVE-TICKER verfolgen.

Während die Spanier sich im Achtelfinale erst in der Verlängerung mit 5:3 gegen Kroatien durchsetzen konnten, machte es die Schweiz noch spannender: im Elfmeterschießen kegelte man völlig sensationell Weltmeister Frankreich raus.

Schweiz vs. Spanien im LIVE-TICKER

Schweiz - Spanien Anpfiff: 18.00 Uhr Tore 0:1 Denis Zakaria (ET, 8.) Aufstellung Schweiz Sommer - Akanji, Elvedi, Rodriguez - Widmer, Zakaria, Freuler, Zuber - Shaqiri (K), Embolo (ab 23. R. Vargas) - Seferovic Aufstellung Spanien Simon - Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba - Koke, Busquets (K), Pedri - Ferran Torres, Morata (ab 54. G. Moreno), Sarabia (ab 46. Dani Olmo) Gelbe Karten -

62. | Die Schweizer müssen heute Historisches leisten, denn bislang konnten sie noch nie ein Euro-Spiel gewinnen, wenn sie 0:1 in Rückstand geraten sind. Ein Schlüssel zum Erfolg könnten Standards sein, denn vier der sechs Abschlüsse der Eidgenossen gab es nach einem Eckball.

60. | Koke lupft einen Freistoß aus dem Mittelfeld genau in den Lauf von Ferran Torres, der die Kugel halbrechts im Sechzehner mit der Brust annimmt und dann spektakulär aus der Drehung abzieht. Seferovic ist aber eng am Mann und kann abblocken.

57. | Fast der "Doppelpack" von Zakaria! Nach einer Shaqiri-Ecke von der linken Seite kommt der Gladbacher am langen Pfosten aus sieben Metern zum Abschluss. Simon zeigt keine Reaktion und guckt den Ball ganz knapp am linken Pfosten vorbei. Das fehlte nicht viel zum Ausgleich.

54. | Jetzt die Spanier mit der ersten längeren Ballbesitzphase im zweiten Durchgang, aber Ferran Torres bleibt dann an Zuber hänger und es wird nicht gefährlich.

Schweiz vs. Spanien JETZT im LIVE-TICKER: Wechsel

54. | Alvaro Morata verlässt den Platz, für ihn kommt Gerard Moreno.

51. | Die Schweiz ist nach dem Wechsel deutlich aktiver und kommt im zweiten Durchgang bislang immerhin auf 48 Prozent Ballbesitz. Gegen Spanien ist das schon ein unwahrscheinlich hoher Wert.

48. | Die Schweiz im Vorwärtsgang: Zuber sucht mit einer weiten Flanke den aufgerückten Widmer im Strafraum, aber Alba kann gerade noch zur Ecke klären, nach der Akanji an den Ball kommt, ihn aber nicht aufs Tor drücken kann.

Schweiz vs. Spanien JETZT im LIVE-TICKER: Wechsel

46. | Spielerwechsel: Dani Olmo von RB Leipzig kommt für Pablo Sarabia (PSG).

46. | Weiter geht's! Die zweite Hälfte läuft!

Schweiz vs. Spanien JETZT im LIVE-TICKER: Anpfiff 2. Halbzeit

Halbzeit | Spanien begann überlegen und kam nach einer Standardsituation zu einem frühen 1:0. Azpilicueta hatte erneut nach einer Ecke noch eine ordentliche Chance, aber danach gab es kaum noch nennenswerte Offensivaktionen der Iberer, deren 71 Prozent Ballbesitz größtenteils wirkungslos verpuffte. Die Schweiz wiederum sucht nach Ballgewinn immer den direkten Weg Richtung Tor, aber mehr als ein paar harmlose Versuche aus der Distanz und zwei Kopfballabschlüsse nach Shaqiri-Ecken sprang noch nicht dabei heraus. So ist die Führung nicht unverdient, auch wenn das Team von Luis Enrique bislang nicht mehr macht als unbedingt notwendig.

45.+1. | Pause! Es geht mit der spanischen 1:0-Führung in die Pause.

Halbzeit! Spanien führt mit 1:0 gegen die Schweiz!

45.+1. | Eine Minute Nachspielzeit ist angezeigt. Gleich ist Pause.

44. | Das Spiel ist nach den ersten 15 Minuten insgesamt verflacht, aber die Zuschauer sorgen dennoch für Stimmung: Derzeit schwappt die Welle durch das Stadion in St. Petersburg.

43. | Spanien hat zuletzt ein wenig nachgelassen. Sarabia versucht es mal über links, kommt bis zur Grundlinie, aber die Flanke ist eine sichere Beute von Sommer.

41. | Kontersituation für die Schweiz. Shaqiri lupft den Ball in den Lauf von Zuber, aber der Pass kommt deutlich zu spät. Klares Abseits.

38. | Widmer und Vargas machen mit einem Doppelpass auf der rechten Seite Alarm und holen die nächste Ecke für die Schweiz heraus. Diesmal kommt Widmer nach Shaqiri-Flanke zum Kopfball, aber der geht deutlich über das Tor. Das Timing war nicht optimal.

35. | Shaqiri bringt die Ecke in die Mitte. Akanji setzt sich in der Luft gegen Busquets durch, aber sein wuchtiger Kopfball geht einen halben Meter über das Tor. Dennoch: Das war bislang die mit Abstand beste Möglichkeit der Eidgenossen.

34. | Vargas spielt Seferovic am rechten Sechzehnereck an und der Schweizer Angreifer fackelt nicht lange und zieht ab. Der Versuch wird geblockt und landet dann bei Widmer, der halbrechts immerhin eine Ecke herausholen kann.

32. | Widmer sucht Vargas mit einem Steilpass, aber der kann im Sprintduell gegen Alba den Rückstand von knapp zwei Metern nicht mehr aufholen. Generell dürfte der Augsburger Flügelspieler aber Vorteile in Sachen Tempo haben.

30. | Shaqiri mit einem schönen Diagonalball auf die linke Seite zu Zuber, aber der Frankfurter bleibt an Azpilicueta hängen. Noch sind die Eidgenossen ohne jede echte Torchance.

27. | Da hatte sich Alba über sein neuntes Länderspieltor gefreut, aber die UEFA hat offensichtlich andere Vorstellungen und wertet den Treffer nun als Eigentor von Zakaria. Es ist bereits der zehnte Treffer ins eigene Netz bei diesem Turnier. Bei allen 15 Europameisterschaften zuvor hatte es insgesamt nur neun Eigentore gegeben.

25. | Die nächste spanische Ecke von rechts - und wieder wird es gefährlich. Diesmal findet Koke Azpilicueta im Zentrum, dessen Kopfball aus sieben Metern ist aber zu unplatziert. Kein Problem für Sommer.

Schweiz vs. Spanien JETZT im LIVE-TICKER: Wechsel

23. | Embolo muss verletzt runter. Der Augsburger Vargas kommt für den Gladbacher auf das Feld.

21. | Shaqiri bringt die Ecke in die Mitte, aber Spanien kann klären. Die Schweiz ist weiter in Unterzahl. Embolo ist noch nicht wieder auf dem Feld.

19. | Embolo hängt sich halbrechts gegen Pau Torres voll rein und holt eine Ecke heraus. Dabei hat er sich aber am Oberschenkel weh getan und muss zunächst mal behandelt werden.

17. | Koke tritt an, hebt den Ball über die Mauer, aber auch etwa einen halben Meter über das Tor. Aufatmen bei Sommer und Co.!

16. | Perfekte Freistoßposition für Spanien nach einem Foul an Morata. 19 Meter Torentfernung, halblinke Position.

14. | Für die Schweizer wird es eine ganz schwere Aufgabe - weil sie praktisch nie am Ball sind. Bislang kommt die Nati auf 18 Prozent Ballbesitz. Spanien bislang mit einem starken Vortrag.

11. | Für den 32-jährigen Routinier Alba ist es ein eher seltenes Glücksgefühl: In Albas 77 Länderspiel gelingt ihm sein neunter Treffer. Es ist sein zweiter bei einer Euro. 2012 hatte er im Finale beim 4:0-Erfolg gegen Italien ebenfalls getroffen.

TOOOR! Schweiz vs. Spanien - 0:1 | Torschütze: Denis Zakaria (Eigentor)

8. | Tooor! Schweiz vs. Spanien - 0:1. Da ist die frühe Führung für den Favoriten! Koke bringt eine Ecke von der rechten Seite ins Zentrum, wo aber niemand herankommt. So landet der Ball bei Alba, der sich die Kugel 20 Meter vor dem Tor einmal auf den starken linken Fuß legt und dann mit dem Vollspann abzieht. Zakaria will klären, fälscht aber stattdessen unhaltbar für Sommer ins linke Eck ab.

7. | Wenn die Schweiz aber mal am Ball ist, geht es überfallartig nach vorne. Zakaria legt sich den Ball bei einer durchaus guten Kontersituation zu weit vor. So ist die Chance dahin.

5. | Kleiner Vorgeschmack auf den Ablauf der Partie? Die Schweiz zieht mit sich allen Feldspielern weit in die eigene Hälfte zurück. Seferovic und Embolo stören erst 35 Meter vor dem eigenen Tor. Die Iberer suchen gfeduldig die Lücke. Mit durchschnittlich 73,5 Prozent Ballbesitz war kein anderes Team so oft am Ball wie die Mannschaft von Luis Enrique.

3. | Erster Abschluss der Partie: Nach einem Ballverlust von Busquets versucht es Shaqiri aus der Distanz. Laporte blockt aber ab und nimmt so die Fahrt aus Schuss. Kein Problem für Simon.

1. | Die Schweiz ist offiziell die Heimmannnschaft und spielt deshalb klassisch in rot. Spanien läuft ganz in weiß auf.

1. | Die Partie hat begonnen. Spanien mit dem Anstoß.

Schweiz vs. Spanien jetzt im LIVE-TICKER: Anpfiff im EM-Viertelfinale

vor Beginn | Schiedsrichter der Partie ist der Engländer Michael Oliver, der bei diesem Turnier bereits die Partien Schweden - Polen und Ungarn - Frankreich geleitet hat. Die Seitenwahl ist durchgeführt, gleich geht es in St. Petersburg los!

vor Beginn | Beide Teams haben Aufstellung genommen. Zunächst wird die spanische, nun die Schweizer Nationalhymne gespielt.

vor Beginn | Seferovic hatte in seinen ersten 13 Einsätzen bei WM oder EM nur ein Törchen erzielt. In den letzten beiden Begegnungen war der Ex-Frankfurter dann drei Mal erfolgreich. In drei Spielen in Serie bei einem großen Turnier traf für die Schweiz zuletzt Josef Hügi 1954. Seferovic könnte heute also außergewöhnliches leisten.

vor Beginn | Nach zwei dürftigen Partien haben die Spanier im letzten Spiel gegen die Slowakei den Ketchup-Effekt erleben können: In den letzten beiden Partien erzielte das Team von Luis Enrique jeweils fünf Treffer. Das war bei einer Euro noch nie zuvor einer Mannschaft gelungen.

vor Beginn | Zuletzt trafen die Schweiz und Spanien 2010 bei einem großen Turnier aufeinander - und die Eidgenossen triumphierten unter der Führung von Ottmar Hitzfeld. Die Gesamtbilanz spricht aber eindeutig für die Iberer: Der Sieg bei der WM in Südafrika ist der einzige Erfolg der Nati in bislang 22 Aufeinandertreffen der beiden Nationen (16 Siege Spanien, fünf Remis).

vor Beginn | Spaniens Supertalent Pedri schreibt schon jetzt Geschichte: Der Mittelfeldspieler des FC Barcelona ist mit 18 Jahren und 219 Tagen der jüngste Spieler, der je in einem EM-Viertelfinale zum Einsatz kam. Insgesamt ist er erst der dritte 18-Jährige, der in der Runde der letzten Acht auflaufen durfte. Zuvor schafften das nur Wayne Rooney (2004) und Renato Sanches (2016).

vor Beginn | Luis Enrique nimmt im Vergleich zum spektakulären 5:3-Sieg gegen Kroatien zwei Änderungen vor: Alba rückt wieder für Gaya auf die Linksverteidigerposition und Pau Torres rückt für Garcia in die Viererkette.

vor Beginn | Das ist die spanische Startelf: Simon - Azpilicueta, Laporte, P. Torres, Alba - Koke, Busquets (Kapitän), Pedri - F. Torres, Morata, Sarabia.

vor Beginn | Nati-Coach Vladimir Petkovic ist zu einer Umstellung gezwungen: Der Gladbacher Zakaria ersetzt den gelbgesperrten Kapitän Xhaka. Ansonsten beginnt die Elf, die auch im Achtelfinale gegen Frankreich begonnen hatte.

vor Beginn | So startet die Schweiz: Sommer - Elvedi, Akanji, Rodriguez - Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber - Shaqiri (Kapitän) - Embolo, Seferovic.

vor Beginn | Herzlich Willkommen bei der EM 2021 zum Viertelfinale zwischen der Schweiz und Spanien.

Datum Anstoß Spiel Ergebnis Free-TV Pay-TV Austragungsort 02. Juli 2021 18 Uhr Schweiz vs. Spanien (zum LIVE-TICKER) ZDF MagentaTV Sankt Petersburg | Russland 02. Juli 2021 21 Uhr Belgien vs. Italien ZDF MagentaTV München | Deutschland 03. Juli 2021 18 Uhr Niederlande vs. Tschechien ARD MagentaTV Baku | Aserbaidschan 03. Juli 2021 21 Uhr Ukraine vs. England ARD MagentaTV Rom | Italien

Schweiz - Spanien: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung der Schweiz:

Sommer - Akanji, Elvedi, Rodriguez - Widmer, Zakaria, Freuler, Zuber - Shaqiri (Kapitän), Embolo - Seferovic

Spanien setzt auf folgende Aufstellung:

Simon - Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba - Koke, Busquets (Kapitän), Pedri - Ferran Torres, Morata, Sarabia

Schweiz vs. Spanien im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Dies ist das erste Aufeinandertreffen zwischen der Schweiz und Spanien bei einer Europameisterschaft. Die 3 bisherigen Duelle bei großen Turnieren gab es bei den Weltmeisterschaften 1966, 1994 und 2010, wobei Spanien die ersten beiden gewann und die Schweiz beim letzten Mal triumphierte.

Spanien hat nur eine seiner 22 Begegnungen mit der Schweiz in allen Wettbewerben verloren (16 Siege, 5 Remis), und zwar bei der WM 2010 in Südafrika.

Dies ist die 4. Viertelfinalteilnahme der Schweiz bei einem großen Turnier (WM und EURO) und die erste bei einer Europameisterschaft. Die Schweizer verloren jedes ihrer 3 vorherigen Spiele - 2-3 gegen die Tschechoslowakei (1934), 0-2 gegen Ungarn (1938) und 5-7 gegen Österreich (1954).

Spanien ist die erste Mannschaft in der Geschichte der Europameisterschaft, die 5+ Tore in aufeinanderfolgenden Spielen erzielte. In keinem ihrer ersten 42 Spiele schossen die Spanier in diesem Wettbewerb mehr als 4 Tore.

Die Schweiz erzielte in den letzten beiden EM-Spielen jeweils 3 Tore, nachdem die Eidgenossen in den ersten 15 Spielen in diesem Wettbewerb nie mehr als 2 Tore geschossen hatten. Die Schweiz hat zuletzt im Oktober 2017 in 3 aufeinanderfolgenden Spielen in allen Wettbewerben 3+ Tore erzielt.

Nachdem die Schweiz in der Gruppenphase nur 8,5 % ihrer Schüsse aufs Tor abgegeben hatte (4/47), verwandelte sie im Achtelfinale gegen Frankreich 25 % ihrer Chancen (3/12).

Spanien hat bei der EURO 2020 bisher im Schnitt 73,4 % Ballbesitz und eine Passgenauigkeit von 89,5 %. Beide Werte sind die höchsten in einer einzelnen EM-Ausgabe (seit 1980).

Álvaro Morata gab mehr Schüsse (15) und Torschüsse (8) ab als jeder andere spanische Spieler bei der EURO 2020, und er ist auch der zweitbeste Torschütze Spaniens bei diesem Turnier (2). Die anderen beiden Spieler mit 2 Toren für Spanien (Pablo Sarabia und Ferran Torres) hatten zusammen weniger Schüsse (13) und Torschüsse (7) als Morata.

Der Schweizer Haris Seferovic erzielte in seinen letzten beiden Spielen bei der EM 3 Tore, nachdem er in seinen ersten 13 Einsätzen bei großen Turnieren (WM/EURO) nur einmal getroffen hat. Der einzige Schweizer Spieler, der bei 3 aufeinanderfolgenden Einsätzen innerhalb eines großen Turniers ein Tor erzielte, war Josef Hügi bei der WM 1954.

Ferran Torres war in seinen letzten 9 Einsätzen für Spanien in allen Wettbewerben an 8 Toren beteiligt (7 Tore, 1 Assist). Torres traf in seinen letzten beiden Spielen bei der Europameisterschaft. Kein spanischer Spieler hat bei diesem Wettbewerb jemals in 3 Partien in Folge jeweils getroffen.

Schweiz vs. Spanien im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Nach dem rauschenden Fest gegen Weltmeister Frankreich ist die Schweiz auf die nächste Fußball-Party vorbereitet. Sollten die Eidgenossen im EM-Viertelfinale gegen Spanien auch den zweiten Titelkandidaten aus dem Turnier kegeln, spendiert die Stadt Zürich den Fans eine Freinacht. Die Sperrstunde für Innenräume in Gastrobetrieben würde also aufgehoben, die rot-weiße Jubelfeier in die Verlängerung gehen. Und die Schweizer Nationalmannschaft will das möglich machen.

"Wichtig ist, dass wir diese Energie mitnehmen", sagte Mittelfeldspieler Remo Freuler, "dann wissen wir, dass wir zusammen Großes schaffen können." Und es wäre etwas ganz Großes, sollte den Eidgenossen im Duell am Freitag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in St. Petersburg gegen Spanien der Halbfinaleinzug gelingen. Vladimir Petkovic, der zum alleinigen Rekordtrainer der Schweiz (78. Spiel) aufsteigt, versprach: "Wir werden hungrig sein."

Mit dem ersten Viertelfinalspiel bei einem großen Turnier seit 1954 haben Yann Sommer und Co. schon jetzt Historisches geleistet. Doch sie wollen mehr - und sie können mehr, glaubt zumindest Ottmar Hitzfeld. "Wenn man Frankreich eliminiert", sagte der langjährige Nationaltrainer, "kann man auch gegen Spanien weiterkommen."

Die Spanier wissen das und sind gewarnt, sie werden die Schweizer anders als vielleicht die Franzosen nicht unterschätzen. Auch, weil die Iberer schon in den jüngsten Nations-League-Duellen (1:0 und 1:1) Mühe hatten. "Sie pressen gut und machen es einem schwer", sagte Spaniens Stürmer Ferran Torres. Nationaltrainer Luis Enrique sprach den Schweizern gar Titelchancen zu: "Sie können hier alles erreichen."

Der Respekt beruht auf Gegenseitigkeit. "In den letzten zwei Spielen sind sie fast explodiert", sagte Freuler über die Spanier, "sie sind sehr gefährlich." Vor allem ist der frühere Welt- und Europameister eine verschworene Einheit, wie alle Spieler bei jeder Gelegenheit betonen.

Das spektakuläre Comeback beim 5:3-Achtelfinalsieg gegen Kroatien spreche "für den Zusammenhalt im Team", sagte Torhüter Unai Simon, der nach seinem kuriosen Patzer zum 0:1 zur Hochform aufgelaufen war.

Auffällig bei den Spaniern ist, dass auch die Dauer-Reservisten wie Mittelfeldstar Thiago nicht aus der Reihe tanzen. Öffentliche Beschwerden? Fehlanzeige! Kein schlechtes Wort dringt nach draußen, die spanischen Journalisten verzweifeln fast.

Zumal Nationaltrainer Luis Enrique das Team nach der anfänglichen Kritik komplett abschottet. Die Negativ-Schlagzeilen hätten das Wir-Gefühl verstärkt, gab Torres zu: "Das hat uns noch mehr verbunden."

Vom Gemeinschaftsgefühl lebt auch die Schweiz, die jedoch einen schmerzhaften Ausfall zu beklagen hat: Der eigentlich unersetzbare Anführer Granit Xhaka muss ersetzt werden, er fehlt gelbgesperrt. Petkovic dürfte zwischen Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach) oder Djibril Sow (Eintracht Frankfurt) wählen.

Quelle: SID

Schweiz vs. Spanien im LIVE-TICKER: Das EM-Viertelfinale im Überblick