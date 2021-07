Belgien vs. Italien heute live: Das EM-Viertelfinale jetzt im LIVE-TICKER

Belgien trifft im zweiten Viertelfinale der EM 2021 heute auf Italien. Verfolgt das Duell am Freitag jetzt hier im LIVE-TICKER.

Im zweiten Viertelfinale der EM 2021 trifft Belgien heute auf Italien . Anpfiff der Partie am Freitag, den 2. Juli 2021 in der Arena München ist um 21 Uhr . Hier könnt Ihr die Partie jetzt im LIVE-TICKER verfolgen.

Während Belgien sich im Achtelfinale knapp gegen Titelverteidiger Portugal durchsetzen konnte, musste Italien in die Verlängerung und besiegte dort dann das Team aus Österreich. Wer kommt heute weiter?

Ihr wollte das Viertelfinale der EM 2021 zwischen Belgien und Italien lieber im Free-TV oder LIVE-STREAM verfolgen? Dann haben wir hier alle Infos dazu für Euch !

Belgien vs. Italien im LIVE-TICKER

Belgien - Italien Anpfiff: 21.00 Uhr Tore - Aufstellung Belgien Courtois - Alterweireld, Vermaelen, Vertonghen (K) - Meunier, Witsel, Tielemans, Hazard - Doku, Lukaku, De Bruyne Aufstellung Italien Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini (K), Spinazzola - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, Insigne Gelbe Karten -

11. | Jetzt bekommen die Belgier mal wieder richtig Zugriff. Prompt kommt wieder Schwung rein. Youri Tielemans schickt über die rechte Seite Thomas Meunier auf die Reise, der eine Ecke herausholt. Diese jedoch bringt in der Folge nichts ein.

8. | In dieser Phase bemühen sich die Italiener verstärkt um Ballbesitz. Dadurch geht etwas Tempo verloren. Raumgewinn nämlich strebt die Squadra Azzurra nicht unbedingt an.

6. | Auf dem linken Flügel nimmt Jeremy Doku Tempo auf, sucht den Weg in den Strafraum. Die flache Hereingabe gerät ihm dann zu ungenau und ist nicht erreichbar für Lukaku. Donnarumma packt zu.

4. | Erneut segelt ein langer Ball in Richtung Romelu Lukaku. Dieser bringt das Spielgerät in halbrechter Position unter Kontrolle und fackelt nicht lange. Der Rechtsschuss ist zu hoch angesetzt - und dann ertönt ohnehin der Abseitspfiff.

2. | Auf der Gegenseite schaffen es auch die Italiener zumindest mal in den gegnerischen Sechzehner. Hier bleibt der Torabschluss ebenfalls letztlich aus.

1. | Früh stören die Belgier den italienischen Spielaufbau. Kevin De Bruyne spielt sofort steil. Romelu Lukaku droht links in der Box Giorgio Chiellini zu entwischen. Gianluigi Donnarumma ist zur Stelle und schnappt sich den Ball.

1. | Bei trockenen 18 Grad herrschen überaus angenehme Bedingungen. Der glänzend bespielbare Rasen in der Allianz Arena tut ein Übriges zur Schaffung hervorragender Voraussetzungen für ein hoffentlich tolles Fußballspiel.

1. | Die Partie hat begonnen. Spanien mit dem Anstoß.

Belgien vs. Italien jetzt im LIVE-TICKER: Anpfiff im zweiten EM-Viertelfinale

vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Slavko Vincic betraut. Der Slowene leitet seine dritte Partie in diesem Turnier und wird dabei unterstützt durch seine Landsleute Tomaz Klancnik und Andraz Kovacic. Als vierter Offizieller fungiert Fernando Rapallini.

vor Beginn | Bei EM-Endrunden treffen beide Mannschaften zum vierten Mal aufeinander. Ein Tor ist den Belgiern bisher nicht gelungen. Dabei handelte es sich ausnahmslos um Gruppenspiele. Das von 1980 endete torlos. In den Jahren 2000 und 2016 siegten die Italiener jeweils mit 2:0. Letztgenannte Partie war zugleich die bis heute letzte Auseinandersetzung beider Teams. Für einen belgischen Sieg müssen wir auf ein Freundschaftsspiel im November 2015 zurückblicken (3:1).

vor Beginn | Auch Belgien ist ausnahmslos mit Siegen durchs Turnier marschiert. Und die Roten Teufel kassierten ihren einzigen Gegentreffer im Gruppenspiel gegen Dänemark (2:1). Darüber hinaus hatte man Russland (3:0) und Finnland (2:0) im Griff. Im Achtelfinale gegen Titelverteidiger Portugal reichte ein Tor zum 1:0-Erfolg. Die Belgier sind übrigens 13 Begegnungen ungeschlagen. Ihre letzte Pleite stammt vom vergangenen Oktober - ein 1:2 in England.

vor Beginn | Italien steht mittlerweile bei zwölf Siegen in Serie. Nach elf Zu-Null-Erfolgen am Stück, kassierten die Südeuropäer jüngst im Achtelfinale mal wieder einen Gegentreffer, behielten am Montag gegen Österreich nach Verlängerung mit 2:1 die Oberhand. Zuvor hatte sich die Squadra Azzurra in der Gruppe A souverän gegen die Türkei, die Schweiz (jeweils 3:0) und Wales (1:0) behauptet. Ungeschlagen sind die Italiener sogar seit 31 Partien. Die letzte Niederlage geht auf September 2018 zurück - ein 0:1 in Portugal.

vor Beginn | Bei der Squadra Azzurra kehrt der Kapitän nach Verletzung zurück. Für Giorgio Chiellini muss Francesco Acerbi weichen und nimmt dort unter anderem neben Domenico Berardi Platz. Dieser rutscht erstmals bei dieser EM aus der italienischen Anfangsformation. Roberto Mancini gibt heute Federico Chiesa den Vorzug. Vor einer Gelben Karte hüten sollten sich Giovanni Di Lorenzo, Nicolo Barella (beide Startelf) sowie Matteo Pessina (Bank).

vor Beginn | Für Italien laufen zu Beginn folgende Akteure auf: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne - Immobile.

vor Beginn | Roberto Martinez nimmt im Vergleich zum Achtelfinale eine Veränderung vor, ist wegen einer Muskelverletzung von Eden Hazard dazu gezwungen. Anstelle des fehlenden Kapitäns rückt Jeremy Doku in die belgische Startelf. Mit Gelben Karten vorbelastet sind Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen und Thorgan Hazard. Gelöscht werden diese Verwarnungen erst nach dem Viertelfinale.

vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Belgien geht dieses Viertelfinale mit diesen elf Spielern an: Courtois - Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen - Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard, De Bruyne, Doku - Lukaku.

vor Beginn | Herzlich Willkommen bei der EM 2021 zum Viertelfinale zwischen Belgien und Italien.

Spanien vs. Schweiz: So wird das Viertelfinale der EM gezeigt

Datum Anstoß Spiel Ergebnis Free-TV Pay-TV Austragungsort 02. Juli 2021 18 Uhr Schweiz vs. Spanien 3:2 n. E. ZDF MagentaTV Sankt Petersburg | Russland 02. Juli 2021 21 Uhr Belgien vs. Italien (zum LIVE-TICKER) ZDF MagentaTV München | Deutschland 03. Juli 2021 18 Uhr Niederlande vs. Tschechien ARD MagentaTV Baku | Aserbaidschan 03. Juli 2021 21 Uhr Ukraine vs. England ARD MagentaTV Rom | Italien

Belgien - Italien: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Belgien:

Courtois - Alterweireld, Vermaelen, Vertonghen (Kapitän) - Meunier, Witsel, Tielemans, Hazard - Doku, Lukaku, De Bruyne

Italien setzt auf folgende Aufstellung:

Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini (Kapitän), Spinazzola - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, Insigne

Belgien vs. Italien im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Es ist das 5. Aufeinandertreffen zwischen Belgien und Italien bei einem großen Turnier - alle 4 bisherigen Begegnungen fanden in der Gruppenphase statt, bei der Weltmeisterschaft 1954 und den Europameisterschaften 1980, 2000 und 2016. Italien blieb in allen 4 Begegnungen ungeschlagen (3 Siege, 1 Remis).

Gegen keine Mannschaft bestritt Belgien bei großen Turnieren mehr Spiele ohne zu gewinnen als gegen Italien (4, gleichauf mit Frankreich und Deutschland), während die einzigen europäischen Nationen, gegen die Italien bei denselben Turnieren öfter ohne zu verlieren antrat, Deutschland (9) und Österreich (5) sind.

Italien erreichte zum 4. Mal in Folge das Viertelfinale der Europameisterschaft. Alle 3 bisherigen Viertelfinalteilnahmen wurden durch ein Elfmeterschießen entschieden. 2008 schieden die Italiener gegen Spanien und 2016 gegen Deutschland aus, während sie 2012 England besiegten. Insgesamt haben die Italiener 3 ihrer 5 EM-Elfmeterschießen gewonnen - mehr als jede andere Nation vor der Ausgabe 2020.

Italien kassierte nur in einem seiner letzten 18 Spiele bei großen Turnieren (EM + WM) mehr als ein Gegentor, und das seit Beginn der EM 2012. In diesen 18 Spielen mussten die Italiener nur 13 Gegentore hinnehmen (8 Weiße Westen). Das einzige Spiel, in dem sie mehr als ein Tor kassierten, war das EM-Finale 2012 gegen Spanien (0-4).

Belgien gewann 7 seiner letzten 8 Spiele bei Europameisterschaften, mit Ausnahme des Viertelfinals bei der EM 2016, als man 1-3 gegen Wales verlor.

Italien gewann alle 4 Spiele bei der EM 2020, noch nie gelangen den Italienern 5 Siege in Folge bei einer EM-Endrunde. Nur 2-mal zuvor haben sie bei einem großen Turnier (WM + EM) 5 oder mehr Spiele in Folge gewonnen: bei den WMs 1934 und 1938 7 hintereinander und bei der WM 1990 5 in Folge.

Belgien eliminierte im Achtelfinale den Titelverteidiger Portugal - 4 der 5 Nationen, die ein K.-o.-Spiel (einschließlich Finale) gegen den amtierenden Europameister gewonnen haben, holten anschließend die Trophäe, mit Ausnahme von Italien bei der EURO 2016.

Seit Roberto Martínez erstem Spiel als Trainer von Belgien im September 2016 haben die Roten Teufel in allen Wettbewerben mehr Spiele gewonnen (47) und mehr Tore erzielt (175) als jede andere europäische Nation. Sowohl Martínez als auch Italiens Roberto Mancini haben ihre ersten 4 Spiele bei Europameisterschaften gewonnen. In der Geschichte der EM hat nur Michel Hidalgo seine ersten 5 Spiele gewonnen, der bei der EURO 1984 mit Frankreich jedes Spiel gewann.

Der Belgier Thorgan Hazard war in seinen letzten 7 Einsätzen für Belgien an 6 Toren direkt beteiligt (4 Tore, 2 Assists) und traf bei seinen letzten beiden EM-Einsätzen. Der einzige belgische Spieler, der in 3 aufeinanderfolgenden Einsätzen bei großen Turnieren ein Tor erzielte, war Marc Wilmots bei der WM 2002.

Matteo Pessina traf in den letzten beiden Spielen Italiens bei der EURO 2020, kein Spieler hat jemals in 3 aufeinanderfolgenden EM-Partien für Italien getroffen. Der letzte, dem dies bei einem großen Turnier (WM + EM) für die Azzurri gelang, war Christian Vieri, der bei der WM 1998 in 4 aufeinanderfolgenden Spielen traf.

Belgien vs. Italien heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Belgien - Italien heute ... ... im TV ZDF | MagentaTV ... im LIVE-STREAM ZDF | MagentaTV ... im LIVE-TICKER Goal

Belgien - Italien im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Die Belgier träumen vom ersten Titel, die Italiener vom Ende einer langen Durststrecke: Doch für einen der beiden großen EM-Favoriten wird es in München schon im Viertelfinale ein böses und frühes Erwachen geben. Erwischt es die goldene, aber schon alternde Generation der "Roten Teufel" um Superstar Kevin de Bruyne? Oder kommt das plötzliche Aus für die neue und bislang gefeierte Squadra Azzurra von Maestro Roberto Mancini?

So oder so: Das Duell in am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) ist ein echter Kracher, ein vorweggenommenes Finale - ohne einen klaren Favoriten. Und der Glaube, dass die wunderbare Reise über München zum Halbfinale und Endspiel nach Wembley weitergeht, ist bei beiden Teams riesig.

"Italien ist eine wahre Mannschaft. Die Azzurri sind alle gefährlich. Aber wir können sie stoppen", sagt Belgiens Dries Mertens, der beim SSC Neapel unter Vertrag steht. Jede Mannschaft habe "Schwachpunkte", auch Belgien, kontert der Italiener Jorginho: "Wir müssen sie entdecken und sie zu unseren Gunsten nutzen."

Profitieren könnte die seit 31 Spielen ungeschlagene Squadra Azzurra von einem Ausfall der Offensivkünstler De Bruyne (Knöchel) und Eden Hazard (Muskelprobleme), der Belgien schwer treffen würde. Gerade vor De Bruyne ist der Respekt bei Jorginho groß. Der 30-Jährige sei "ein Spieler, der den Unterschied macht. Er kann wirklich gefährlich werden".

Ein Einsatz des angeschlagenen belgischen Duos wird sich kurzfristig entscheiden, auch 24 Stunden vor Anpfiff war noch nichts klar. "Beide arbeiten individuell, aber das haben wir erwartet", sagte Trainer Roberto Martinez am Donnerstagabend: "Es ist ein Spiel gegen die Zeit."

Italiens Seriensieger freuen sich dagegen auf die Rückkehr des angeschlagenen Kapitäns Giorgio Chiellini. Dem 36-Jährigen steht gleich eine besondere Herausforderung bevor: Der Juve-Routinier soll Belgiens Ausnahmestürmer Romelu Lukaku von Inter Mailand stoppen. In der Serie A gelang dies Chiellini bereits einige Male - im Verbund mit Leonardo Bonucci (34). Auch bei der Nazionale bilden beide Haudegen die Innenverteidigung einer Viererkette.

Belgien spielt mit Dreierkette - doch auch die ist in die Jahre gekommen. Thomas Vermaelen, Toby Alderweireld und Jan Vertonghen sind zusammen 101 Jahre alt. Überhaupt wird es für das belgische Team, dem seit Jahren der große Wurf zugetraut wird, langsam Zeit, das große Versprechen einzulösen. In De Bruyne (30), Mertens (34), Axel Witsel (32), Nacer Chadli (31) und Christian Benteke (30) sind weitere fünf Profis 30 oder älter.

Mancini baut dagegen nach dem Desaster von 2018, als sich die Squadra Azzurra nicht für die WM qualifiziert hatte, ein neues Italien auf - weiterhin stabil in der Defensive, aber inzwischen auch versiert im Ballbesitz und druckvoll in der Offensive. Gehörte Belgien schon vor der EURO zum engsten Favoritenkreis, haben sich die Italiener im Turnierverlauf große Anerkennung erspielt.

Das knappe 2:1 n.V. im Achtelfinale gegen Österreich soll nur ein Warnschuss zur rechten Zeit gewesen sein. "Ich bin sicher, dass uns der Sieg dabei helfen wird, das Viertelfinale fokussierter anzugehen", sagt Torwart Gianluigi Donnarumma. Auch Mancini betont: "Dieses Leiden wird uns noch nützlich sein." Nützlich auf dem Weg zum Titel.

In Italien, behauptet Jorginho, "erkenne ich mein Chelsea wieder". Das gewann die Champions League - gegen De Bruyne und Manchester City.

Quelle: SID

Belgien vs. Italien im LIVE-TICKER: Das EM-Viertelfinale im Überblick