England vs. Dänemark heute live: Die EM 2021 jetzt im LIVE-TICKER - 0:0

Bei der EM kommt es heute zum Halbfinale zwischen England und Dänemark. Goal begleitet das Spiel am Mittwochabend im kostenlosen LIVE-TICKER.

Am heutigen Mittwoch steht das zweite Halbfinale der EM 2021 an: Im Wembley-Stadion in London trifft England auf Dänemark . Los geht das Spiel um 21 Uhr, wir begleiten das Spiel im kostenlosen LIVE-TICKER.

Die Engländer sind als einzige Mannschaft in diesem Turnier noch ohne Gegentor und konnten vier ihrer fünf Spiele gewinnen - unter anderem gegen Deutschland (1:0). Aufregender war das Turnier für Dänemark , das nach anfänglichem Schock drei Siege in Folge feiern konnte und nun im Halbfinale steht.

Der Sieger der heutigen Partie steht im Finale und trifft dort auf Italien - der Weltmeister von 2006 konnte sich gestern im Elfmeterschießen gegen die Spanier durchsetzen. Ihr wollt wissen, wer das Halbfinale heute kostenlos überträgt? Hier haben wir euch alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst.

England vs. Dänemark im LIVE-TICKER - die wichtigsten Fakten

England vs. Dänemark Spielstand: 0:0 Tore - Aufstellung England Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Rice, Phillips - Saka, Mount, Sterling - Kane Aufstellung Dänemark Schmeichel - Vestergaard, Kjaer, Christensen - Stryger Larsen, Maehle - Höjbjerg, Delaney - Braithwaite, Dolberg, Damsgaard Gelbe Karten -

England vs. Dänemark: Der LIVE-TICKER zum EM-Halbfinale

9. | Erstmals spielt Dänemark vertikal. Mit einem Steilpass schickt Kasper Dolberg den Kollegen Mikkel Damsgaard Richtung Sechzehner. Der aber wird von Kyle Walker stark verteidigt.

8. | England entwickelt mehr Zug. Jetzt schafft es auf links Raheem Sterling in den Sechzehner, doch über Ansätze kommen die Three Lions bislang nicht hianus. Es fehlt die Abschlusshandlung. Von der sind die Dänen um so vieles weiter entfernt.

6. | Dann schaltet England nach Ballgewinn schnell um. Der Angriff läuft über rechts. Harry Kane flankt klug in die Mitte. Die Hereingabe jedoch gerät einen Hauch zu steil für Raheem Sterling.

5. | Dänemark zeigt sich versucht, am Ball Ruhe einzubringen. Das mag nicht recht gelingen, weil die Nordeuropäer das Spielgerät stets recht zügig herschenken. So gewinnt der Gegner zunehmend die Oberhand.

3. | Erstmals gelangen die Engländer in den gegnerischen Sechzehner. Kasper Schmeichel jedoch schnappt sich die Kugel, ehe da Luke Shaw oder Bukayo Saka Schaden anrichten können.

2. | Nervöser Beginn! Die Anfangsphase ist durch viel Stückwerk und zahlreiche Ballverluste beiderseits geprägt. Zudem werden die Zweikämpfe gleich konsequent geführt.

1. | Soeben ertönt der Anpfiff. Bei lockerer Bewölkung und 19 Grad stoßen die Dänen an. Im Wembley Stadium herrschen vorzügliche Bedingungen. Für die richtige Atmosphäre sorgen knapp 60.000 Zuschauer.

England vs. Dänemark jetzt im LIVE-TICKER: Anpfiff im zweiten EM-Halbfinale

vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Danny Makkelie betraut. Der 38-jährige FIFA-Referee kommt zu seinem vierten Einsatz bei dieser EM. Dabei gehen ihm die niederländischen Landsleute Hessel Steegstra und Jan de Vries als Assistenten zur Hand. Als vierter Offizielle fungiert der Rumäne Ovidiu Hategan.

vor Beginn | Somit stellt sich die Frage, ob die Three Lions ihren unschätzbaren Heimvorteil heute werden nutzen können. Vier der fünf Partien durfte das Team von Gareth Southgate im heimischen London spielen, musste einzig zum Viertelfinale nach Rom reisen. Die Dänen sind übrigens nach drei Spielen in Kopenhagen über Amsterdam quer durch den Kontinent nach Baku und nun zurück nach London gereist.

vor Beginn | Auf dem Weg zum Titelgewinn 1992 spielten die Dänen zum einzigen Mal bei einer EM gegen England. Die Gruppenpartie endete torlos. Eine K.o.-Begegnung gab es im WM-Achtelfinale 2002. Die Engländer siegten mit 3:0. Zuletzt begegnete man sich im vergangenen Herbst in der Nations League A. Damals gewann Dänemark in Wembley mit 1:0. Zuvor hatte man sich in Kopenhagen 0:0 getrennt.

vor Beginn | Somit steht England bei der zehnten Endrundenteilnahme zum dritten Mal in einem EM-Halbfinale. Den nächsten Schritt ist man dann nie gegangen, spätestens in der Vorschlussrunde kam immer das Aus. Anders die Dänen, die es 1992 ins Finale schafften und dann auch den Titel holten. Die Umstände waren damals besonders. Für das im Balkankrieg befindliche Jugoslawien rückten die Mannschaft nach, kam praktisch aus dem Urlaub zurück, was in Wahrheit nur Legende ist, und stürmte unbeschwert zum Triumph. Wegen der Geschichte um Christian Eriksen hat auch die aktuelle EM eine besondere Note, die den Männern von Kasper Hjulmand offenbar Flügel verleiht.

vor Beginn | Ungeschlagen und völlig ohne Gegentreffer wandelten die Engländer bislang durch diese Veranstaltung. Punkte gab man einzig in der enttäuschenden Partie gegen Schottland ab (0:0). Die übrigen Spiele gegen Kroatien (1:0) und Tschechien (1:0) wurden gewonnen, was den Gruppensieg bedeutete. In der K.o.-Phase räumte man Deutschland (2:0) und jüngst die Ukraine (4:0) aus dem Weg. Zuletzt verdoppelten die Three Lions ihre Torquote mit jeder Begegnung.

vor Beginn | Mit zwei Niederlagen waren die Dänen in dieses Turnier gestartet, zogen gegen Finnland (0:1) und Belgien (1:2) den Kürzeren. Durch das anschließende 4:1 gegen Russland reichte es dennoch zur Platz 2 in der Gruppe B. In der Folge siegten die Nordeuropäer einfach weiter - gegen Wales mit 4:0 und gegen Tschechien mit 2:1. So erreichte Dänemark bei der neunten EM-Teilnahme zum vierten Mal das Halbfinale.

vor Beginn | Damit schickt Kasper Hjulmand seine Mannschaft personell vollkommen unverändert auf den Rasen. Wie bei den Engländern präsentiert sich der Spieltagskader im Vergleich zur letzten Partie identisch. Bei den Dänen sitzen also die zwölf Profis auf der Bank, die das bereits am vergangenen Samstag zu Spielbeginn getan haben.

vor Beginn | Auf der Gegenseite beginnt Dänemark mit folgender Formation: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Stryger Larsen, Höjbjerg, Delaney, Maehle - Braithwaite, Damsgaard - Dolberg.

vor Beginn | Im Vergleich zum Viertelfinale gibt es bei den Three Lions eine Veränderung. Bukayo Saka ist nach muskulären Problemen zurück in der Startelf, Dafür muss Jadon Sancho seinen Platz räumen und auf der Bank platz nehmen.

Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. England geht das wichtige Spiel mit diesen elf Akteuren an: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Phillips, Rice - Saka, Mount, Sterling - Kane.

vor Beginn | Herzlich willkommen bei der Europameisterschaft 2021 zum Halbfinale zwischen England und Dänemark.

Dänemark vs. England im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

England gewann nur eines der letzten sechs Pflichtspiele gegen Dänemark (drei Remis, zwei Niederlagen), und zwar bei der Weltmeisterschaft 2002 (3:0).

Dies wird das dritte Aufeinandertreffen von England und Dänemark bei einem großen Turnier sein. England gewann in der zweiten Runde der Weltmeisterschaft 2002 mit 3:0, nachdem es in der Gruppenphase der EURO 1992 ein torloses Unentschieden gegeben hatte - damals gewann Dänemark den EM-Titel.

Alle sieben Begegnungen zwischen England und Dänemark im Wembley-Stadion endeten 1:0, wobei England fünf und Dänemark zwei Spiele gewann. Dänemark hat seine letzten beiden Pflichtspiele gegen England in diesem Stadion gewonnen (1983 und 2020). Keine Mannschaft war jemals drei Pflichtspiele in Folge gegen die Three Lions im Wembley-Stadion siegreich.

England steht zum dritten Mal in einem EM-Halbfinale, nachdem 1968 gegen Jugoslawien und 1996 im Elfmeterschießen gegen Deutschland Endstation war. Nach aktuellem Stand hat England mehr Spiele bei der Europameisterschaft bestritten, ohne jemals das Finale zu erreichen, als jede andere Nation (36).

Dies ist die vierte Teilnahme Dänemarks an einem EM-Halbfinale (1964, 1984 und 1992), wobei die Dänen nach dem letzten Einzug in die Runde der letzten vier des Wettbewerbs die Trophäe gewinnen konnten.

Dänemark erzielte bei der EURO 2020 bisher elf Tore - nur Spanien (zwölf) hat vor den Halbfinalspielen mehr. Das sind die meisten Tore, die Dänemark in einer einzigen Ausgabe eines großen Turniers (WM + EM) schoss.

Das 4:0 der Engländer im Viertelfinale gegen die Ukraine war ihr höchster Sieg bei einer Europameisterschaft und ihr höchster Sieg in der K.-o.-Phase eines großen Turniers. Die Engländer schossen gegen die Ukraine sogar so viele Tore wie in den ersten vier Spielen der EURO 2020 zusammen.

Dänemark hatte bisher sieben verschiedene Torschützen bei der EURO 2020 - ohne Berücksichtigung von Eigentoren hatte nur Deutschland 2012 (acht) mehr verschiedene Spieler, die bei einem einzigen EM-Turnier trafen.

England behielt bisher in allen fünf Spielen bei der EURO 2020 eine Weiße Weste - noch nie zuvor hat eine Mannschaft bei einer EM oder WM sechsmal eine Weiße Weste behalten.

Raheem Sterling war in seinen letzten 21 Einsätzen für England an 22 Toren beteiligt (15 Tore, sieben Assists) und führt Three Lions bei der EURO 2020 in dieser Kategorie ebenfalls an (drei Tore, ein Assist). Harry Kane war in seinen letzten 26 Spielen für England an 27 Toren beteiligt (18 Tore, neun Assists). Er schoss neun Tore bei großen Turnieren (sechs WM, drei EURO), nur Gary Lineker erzielte mehr solcher Tore für England (zehn).

Kasper Dolberg schoss bei der EURO 2020 drei Tore für Dänemark - nur zwei dänische Spieler haben zuvor bei einer einzigen Ausgabe eines großen Turniers (WM/EURO) mehr Tore erzielt: Preben Elkjær Larsen (WM 1986) und Jon Dahl Tomasson (WM 2002) jeweils vier.

England - Dänemark im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Wenn nicht jetzt, wann dann!? England geht als Favorit ins Halbfinale im Wembley-Stadion gegen Dänemark. Das ganze Land sehnt sich nach dem ersten großen Titel seit der WM 1966.

Seine Gedanken kreisen schon um das Endspiel am Sonntag, daraus macht Harry Kane kein Geheimnis. "Natürlich habe ich schon die Bilder vom Finale in meinem Kopf. Ich würde lügen, wenn ich etwas anderes behaupten würde. Es wäre ein Traum", sagte der Kapitän von Englands Fußball-Nationalmannschaft mit Blick auf das große Ziel bei dieser EM.

"Was für eine Chance": Kane hat schon das Endspiel im Kopf

Doch vor der Kür steht zunächst die Pflicht an. Im Halbfinale am Mittwoch (21 Uhr / ZDF und MagentaTV ) geht es im Wohnzimmer Wembley gegen den Außenseiter Dänemark - und Englands Spieler wissen genau um die historische Bedeutung dieses Moments. "Was für eine Möglichkeit, was für eine Chance", sagte Kane der BBC: "Das wird eine einmalige Erfahrung für uns." Hoffentlich, ergänzte der Torjäger, "gewinnen wir und erleben wieder diese Szenen wie beim Sieg gegen Deutschland."

Bei jenem 2:0 (0:0) im Achtelfinale gegen den alten Rivalen hatte Teammanager Gareth Southgate das Wembley-Stadion "so laut wie noch nie" erlebt, nun wollen die Engländer mit der Unterstützung von mehr als 60.000 Fans die nächste große EM-Party feiern.

Angst vor Russland-Wiederholung? Das sagt Kapitän Kane vor dem Halbfinale gegen Dänemark

Er erwarte eine "beeindruckende Atmosphäre", sagte Kane vor Englands erst zweitem EM-Halbfinale nach 1996 und dem Duell gegen Deutschland (5:6 i.E.) - aber: "Ich denke auch oft an Russland, da haben wir ein tolles Turnier gespielt - mit einem plötzlichen Ende."

Die bittere Erfahrung bei der WM 2018, als England im Halbfinale an den abgezockten Kroaten scheiterte, soll nun als Warnung dienen. "Drei Jahre mussten wir warten, bis wir wieder eine solche Chance haben, und dieses Mal möchten wir sie mit beiden Händen ergreifen", betonte Kapitän Kane, der sein Team endlich zum ersten großen Titel seit der WM 1966 führen soll. Auch eine Enttäuschung wie 1996 gegen den alten Rivalen Deutschland wollen die Engländer unbedingt vermeiden.

EM-Halbfinale gegen Dänemark: Acht WM-Fahrer von 2018 in Englands Kader

Ähnlich sieht es Abwehrchef Harry Maguire. Die Niederlage von 2018 sei lehrreich und für die Entwicklung der englischen Mannschaft sogar hilfreich. "Diesmal wollen wir einen Schritt weiter gehen. Wir müssen mit einem positiveren Gefühl in das Spiel gehen als gegen Kroatien", sagte der 28-Jährige: "Damals waren wir erstmals seit langer Zeit wieder in einem Halbfinale, jetzt haben wir einen viel größeren Glauben. Das gilt für die Fans, aber natürlich auch für uns als Mannschaft."

Acht Spieler von der WM 2018 sind auch bei der EM im Kader von Teammanager Southgate. Sechs von ihnen - Maguire, Kane, John Stones, Kyle Walker, Raheem Sterling und Torhüter Jordan Pickford - werden vermutlich auch am Mittwoch in der Startelf stehen. "Ich bin mir sicher, dass wir uns als Mannschaft weiterentwickelt und ein anderes Level erreicht haben", versprach Maguire.

Dänemark wittert Chance: So geht der Außenseiter heute in das Spiel gegen EM-Favoriten England

Der immense Druck könnte England jedoch auch hemmen. "Sie haben viele Fans, sie haben aber auch mit enorm hohen Erwartungen zu kämpfen", sagte Trainer Kasper Hjulmand am späten Dienstag: "Daraus wollen wir einen Vorteil ziehen." Das Drama um ihren Starspieler Christian Eriksen hat die Dänen noch enger zusammengeschweißt.

"Wir freuen uns auf das Spiel", versicherte der frühere Gladbacher und heutige Chelsea-Profi Andreas Christensen: "Wir wissen, dass Wembley ein Ort für wichtige Spiele ist. Wir werden in der Unterzahl sein. Als Team würde ich nicht sagen, dass sie so viel besser sind." Eriksen erhielt derweil von der UEFA für das Endspiel am Sonntag eine Einladung ins Wembley-Stadion. Ob er kommen kann, ist offen. Doch eine bessere Motivation gibt es für seine Teamkollegen wohl kaum.

Quelle: SID

England vs. Dänemark im LIVE-TICKER: Das Duell der EM im Überblick