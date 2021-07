Spanien vs. Italien live: EM Halbfinale JETZT im LIVE-TICKER - 1:1 (Verlängerung)

Im ersten Halbfinale der EM 2021 spielen Spanien und Italien gegeneinander. Goal begleitet das ganze Spiel hier und jetzt live im LIVE-TICKER.

Vier Teams sind noch im Rennen bei der EM 2021 : Im ersten Halbfinale des Turniers treffen Spanien und Italien aufeinander. Gespielt wird in London im Wembley-Stadion, los geht es um 21 Uhr deutscher Zeit.

Italien war eines der überzeugendsten Teams in der Gruppenphase der EM, ehe man sich im Achtelfinale gegen Österreich weitermühte . In der Runde der letzten Acht gab es dann einen 2:1-Erfolg gegen starke Belgier . Spanien hingegen warf nach Kroatien auch die Schweiz aus dem Wettbewerb - doch beide Male ging es für Sergio Busquets und Co. über die Verlängerung, gegen die Eidgenossen dann sogar ins Elfmeterschießen.

Nun gibt es möglicherweise die Revanche für das EM-Finale von 2012, das die Spanier damals gegen die Squadra Azzurra gewannen.

Das EM-Halbfinale zwischen Spanien und Italien gibt es hier im LIVE-TICKER zu lesen.

EM 2021 live: Spanien vs. Italien JETZT im LIVE-TICKER - 1:1 (0:0)

Spanien vs. Italien Verlängerung! Tore 0:1 Chiesa (60.), 1:1 Morata (80.) Aufstellung Spanien Unai Simon - Azpilicueta (ab 85. Llorente), Garcia, Laporte, Alba - Busquets, Koke (ab 70. Rodri), Pedri - Olmo, Oyarzabal (ab 70. G. Moreno), Ferran Torres (ab 62. Morata) Aufstellung Italien Donnarumma - Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci, Emerson (ab 74. Toloi) - Barella (ab 85. Locatelli), Jorginho, Verratti (ab 74. Pessina) - Chiesa, Immobile (ab 62. Berardi), Insigne (ab 85. Belotti) Gelbe Karten Busquets (51.) Schiedsrichter Dr. Felix Brych (Deutschland)

Spanien vs. Italien JETZT im LIVE-TICKER: Ende der regulären Spielzeit

90.+4. | Jetzt ist die reguläre Spielzeit vorbei. Beim Stand von 1:1 geht es in die Verlängerung. Es ist die fünfte Extratime bei dieser EM.

90.+3. | Italien läuft bei einem Angriff ins Abseits.

90.+2. | Insgesamt drei Nachspielminuten sind angezeigt.

90.+1. | Ecke für Spanien von der rechten Seite. Italien wehrt den Ball am vorderen Fünfereck per Kopf ab.

89. | Spanien reklamiert ein Handspiel von Chiellini an der Strafraumgrenze, der auf den Ball fällt. Schiri Brych lässt aber weiterspielen. Es gibt kein Eingreifen des VAR.

87. | Wie viel Risiko darf man in dieser Phase des Spiels noch gehen? Oder: Wie viel Risiko muss man gehen? Beide Mannschaften schalten nicht in den Verwaltungsmodus, sondern bleiben im hohen Vorwärtsgang. Dennoch: Alles sieht nach einer weiteren Verlängerung aus.

Spanien vs. Italien JETZT im LIVE-TICKER: Wechsel

85. | Bei den Spaniern auch noch ein weiterer Tausch: Für Außenverteidiger Cesar Azpilicueta ist nun Marcos Llorente in der Partie.

85. | Stürmer Lorenzo Insigne wird dieses Halbfinale nicht entscheiden. Vielleicht aber Andrea Belotti, der für ihn auf den Rasen kommt.

85. | Frische Kräfte für die Verlängerung? Noch ist es nicht so weit, aber Manuel Locatelli ersetzt dennoch Nicolo Barella im italienischen Mittelfeld.

84. | Jetzt hat Spanien das Momentum auf seiner Seite: Immer wieder greifen die Enrique-Schützlinge schnell an und nutzen dabei die gesamte Breite des Spielfelds. Gerard schießt aus der zweiten Reihe knapp drüber.

82. | Nach einer Ecke für Spanien fliegt der Ball gefährlich einmal quer durch den italienischen Sechzehner, doch am langen Pfosten kommt keiner zum Abschluss.

Toooooooooor! Spanien vs. Italien 1:1 | Torschütze: Morata

80. | Tooor! Italien - SPANIEN 1:1. Einwechselspieler Alvaro Morata bringt Spanien zurück ins Spiel und lässt die Fans der Iberer wieder vom Finaleinzug träumen. Italien steht etwas ungeordnet bei einem schnellen Angriff der Spanier. Dani Olmo kann den Ball links in die Box stecken, wo Morata im richtigen Moment einläuft und dann die Kugel an Donnarumma vorbei aus sechs Metern ins Netz schiebt

80. | Jetzt kommt Berardi zum Abschluss beim nächsten Konter: Aus 16 Metern zieht er ab, aber Unai Simon taucht ab und wehrt auch ab.

78. | Italien bekommt zwangsläufig gegen den sehr weit nach vorne aufrückende Spanier Konterchancen. Berardi kann sich im Laufduell aber nicht entscheidend in Szene setzen. Unai Simon klärt den Ball an der Strafraumgrenze.

76. | Spanien versucht es: Nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite kommt Morata in den Strafraum, aber Bonucci blockt den Flankenversuch zur Ecke ab. Die bringt aber den Iberern keine weitere Chance ein.

Spanien vs. Italien JETZT im LIVE-TICKER: Wechsel

74. | Bei den 1:0 vorne liegenden Italienern sind die Wechsel in dieser Phase der Partie eher defensiver Natur: Für Marco Verratti ist Matteo Pessina nun auf dem Spielfeld.

74. | Emerson wird von Toloi ersetzt.

Spanien vs. Italien JETZT im LIVE-TICKER: Wechsel

70. | Rodri ersetzt außerdem Koke. Alles auf die Offensiv-Karte, das ist die einzige Devise, die Spaniens Trainer Luis Enrique noch bleibt.

70. | Zu Beginn der Schlussphase gibt es die nächsten Wechsel: Spanien braucht vorne mehr Power. Also geht Mikel Oyarzabal, für den Gerard Moreno in die Partie kommt.

68. | Wieder der Sprung auf die andere Seite: Der eingewechselte Berardi bekommt den Ball rechts im Strafraum perfekt serviert, aber aus spitzem Winkel und etwa acht Metern Torentfernung schießt er Spaniens Keeper Unai Simon an. Die Chance zur Vorentscheidung war da ...

67. | Die Spanier zeigen nach dem Rückstand die richtige Reaktion, betreiben vorne aber so etwas wie Chancenwucher: Dani Olmo schießt nach einem Angriff durch die Mitte mit vollem Risiko aus 16 Metern knapp rechts vorbei.

65. | Italien bringt den Ball hinten nicht raus, aber Oyarzabal nutzt das nicht aus: Nach perfektem Chip-Pass von Koke setzt der spanische Stürmer die Kugel aus acht Metern mit dem Kopf rechts vorbei. Und das freistehend!

Spanien vs. Italien JETZT im LIVE-TICKER: Wechsel

62. | Auch Spanien bringt einen neuen Angreifer: Alvaro Morata übernimmt die Aufgabe und den Platz von Ferran Torres.

62. | Nach dem Treffer wird gewwechselt: Bei Italien geht Stürmer Ciro Immobile aus der Partie. Für ihn ist Domenico Berardi neu dabei.

Toooooooooor! Spanien vs. Italien 0:1 | Torschütze: Chiesa

60. | Tooooor! Spanien - ITALIEN - Spanien 0:1. Geht das schnell! Donnarumma fängt den Ball nach einer harmlosen Flanke der Spanier ab und bringt ihn dann schnell wieder ins Spiel. Die aufgerückten Iberer werden klassisch ausgekontert. Insigne spielt ins Zentrum, wo Immobile keine freie Schussbahn hat. Das ist beim mit aufgerückten Federico Chiesa anders. Er nutzt die Lücke zwischen Garcia und Laporte und trifft aus zwölf Metern mit rechts per Schlenzer ins rechte Eck.

58. | Der nächste Abschluss der Spanier: Oyarzabal versucht es jetzt selbst, aber bei seinem halbhohen 18-Meter-Schuss fängt Donnarumma den Ball mittig ohne Probleme ab.

57. | Genug Qualität haben beide Trainer ja auch noch in ihrem Kader für dieses Spiel, dass Auswechselspieler die Partie entscheiden könnten.

55. | Die beiden Mannschaften spielen in dieser Phase der Partie mit mehr Risiko und Tempo in ihren Offensivaktionen. In K.o.-Duellen einen Treffer vorzulegen, bevor es in die Schlussphase geht, ist extrem wichtig - auf jeden Fall dann, wenn nicht eine Verlängerung das Ziel ist. Davon hatte Spanien ja schon zwei ...

53. | Gute Chance auch auf der anderen Seite nach dem schnellen Gegenangriff: Chiesa kommt rechts an der Sechzehnergrenze zum flachen Abschluss, aber Schlussmann Unai Simon taucht ab und wehrt den nicht platzierten Schuss in der Mitte ab.

52. | Starker Angriff der Spanier: Azpilicueta erobert in der Abwehr den Ball und spielt sofort steil auf den rechten Flügel zu Oyarzabal. Der Angreifer zieht an den Strafraum, legt dann quer auf den eingelaufenen Busquets. Dessen Abschluss fliegt knapp über den Kasten.

Spanien vs. Italien JETZT im LIVE-TICKER: Gelbe Karte

51. | Sergio Busquets sieht die Gelbe Karte für ein Foul im Mittelfeld. Schiri Brych versucht in dieser Phase der Partie, den Rahmen für den weiteren Verlauf der Partie zu setzen.

50. | Die Ecke bringt den Spaniern nichts ein.

50. | Olmo spielt den Ball von der rechten Seite perfekt ins Zentrum, wo Ferran Torres am Fünfer auf einen Abschluss lauert. Dass es dazu nicht kommt, liegt an Di Lorenzo, der grätschend zur Ecke klärt.

48. | Spaniens Schlussmann Unai Simon rutscht der Ball im Sechzehner über den Spann. Es geht weiter mit einer Ecke für Italien, die aber keine Folgen hat.

48. | Die erste Vorgabe, die Trainer Luis Enrique seiner Mannschaft offensichtlich mit auf den Weg gegeben hat: Weiter Pressing spielen, Männer!

46. | Ohne Wechsel auf beiden Seiten geht es weiter mit dem zweiten Durchgang.

Spanien vs. Italien live: EM Halbfinale JETZT im LIVE-TICKER - 2. Halbzeit

Halbzeit | Dass der Ausgang des ersten Semifinals dieser Euro nach 45 Minuten noch nicht entschieden ist, spricht klar dafür, dass zwei Mannschaften auf Augenhöhe aufeinander treffen - und ihr Leistungsvermögen auch abrufen. Italien erwischte den besseren Start, doch nach Ablauf der Anfangsviertelstunde war Spanien voll drin im Spiel. Das Pressing der Iberer zeigt mehr Wirkung, was eine Dominanz im Mittelfeld zur Folge hatte. Allerdings zeigten die Italiener bei einigen Umschaltaktionen, was in ihnen steckt. Nach der Pause dürfte es ähnlich intensiv und dann - mit fortgeschrittener Spielzeit - auch zunehmend spannender weitergehen.

Spanien vs. Italien live: EM Halbfinale JETZT im LIVE-TICKER - Halbzeit

45.+1. | Ohne Nachspielzeit endet der erste Durchgang. Noch keine Tore im Halbfinale zwischen Italien und Spanien.

45. | Großchance für Italien! Emerson wird von Insigne links in den Strafraum geschickt. Aus spitzem Winkel setzt der Außenverteidiger den Ball an die Latte. Schlussmann Unai Simon war da noch dran mit einer Hand.

44. | Auch kurz vor der Pause spielt Spanien ein aggressives Pressing gegen den Aufbau der Italiener.

43. | Pedri passt den Ball aus dem zentralen Mittelfeld vertikal in die Spitze auf Olmo, dessen Zuspiel in den Strafraum läuft dann aber ins Leere - beziehungsweise in die Füße der italienischen Abwehr.

41. | Die letzten fünf Minuten vor der Pause laufen. Spanien ist bislang Punktsieger, kann sich davon aber überhaupt nichts kaufen.

40. | Nach einem schnellen Angriff und ebenso schnellen Pässen durchs Mittelfeld ist Oyarzabal rechts vor dem Strafraum freigespielt - allerdings nicht bestens postiert für einen Abschluss. Er nimmt den Schuss mit links dennoch direkt, setzt dabei die Kugel dann aber um mehrere Meter zu hoch ins Toraus.

39. | 4:0-Abschlüsse in Richtung Tor weist die Statistik nach knapp 40 Minuten für Spanien aus. Allerdings brachte nur Olmo den Ball einmal so auf den Kasten, dass Schlussmann Donnarumma eingreifen musste.

37. | Länger als in diesem Spiel hat Italien bei der Euro noch nicht auf einen Torerfolg warten müssen. Das also spricht eindeutig für die Abwehrarbeit der Spanier am heutigen Abend.

35. | Di Lorenzo setzt sich an der Außenlinie zu hart gegen Ferran Torres ein. Das gibt Freistoß für Spanien und einer Ermahnung für den Außenverteidiger der Italiener.

34. | Insigne bekommt nach gutem Laufweg den Ball links tief in den Strafraum gespielt, er kann aber an der Torauslinie die Kugel nicht unter Kontrolle bringen. Abstoß vom Tor der Spanier.

33. | Dani Olmo zieht mit dem Ball am Fuß zentral in Richtung Strafraum, sein Abschluss aus etwa 20 Metern fliegt schließlich aber hoch über das Tor der Italiener.

31. | Was den Italienern nicht schmeckt ist die harte Zweikampfführung der Spanier im Mittelfeld. Schiedsrichter Felx Brych leitet das Spiel aber umsichtig und kommt bisher ohne Gelbe Karten aus.

29. | Spanien hat weiter ein klares Plus beim Ballbesitz (70 Prozent), dazu kommen eine hohe Passsicherheit (90 Prozent) und viele gewonnene Zweikämpfe (60 Prozent). Und dennoch: Auch wenn die Statistik-Werte für Spanien sprechen, ist Italien voll drin in dieser Partie. Mit den schnellen Umschaltaktionen wissen die Mancini-Spieler für große Gefahr zu sorgen - und zwar immer jederzeit. Spanien darf sich nie in Sicherheit wägen.

27. | Schnelles Passspiel, konsequente Zweikampfführung, dazu ein hoch konzentriertes Verschieben der Mannschaftsteile. Das Halbfinale hat jede Menge Qualität, wenn auch noch nicht ganz so viele prickelnde Szenen in den Strafräumen.

25. | Nach einem Abspielfehleer von Donnarumma, der den Ball ins zentrale Mittelfeld in die Reihen der Spanier schlägt, fangen sich die Italiener einen Konter. Über drei Stationen kommt die Kugel dann schnell zu Dani Olmo, der mit seinem flachen Abschluss aber im Keeper der Squadra Azzurra seinen Meister findet.

23. | Bisher gab es erst einen Schuss in Richtung Tor - das war der Versuch von Torres vor wenigen Minuten. Ganz klar: Bisher bekommen die Defensivreihen die besseren Noten als ihre Offensivkollegen. Allerdings sind die natürlich bei beiden Teams auch mit Anlaufen im Pressing in die Abwehrarbeit mit eingebunden.

21. | Insigne passt den Ball auf den linken Flügel auf Emerson, aber der kann sich am Strafraumeck nicht gegen den ihm entgegen laufenden Keeper Unai Simon durchsetzen. Der Schlussmann blockt den Ball mit dem Körper, den Abpraller kann dann Barella - mit einem Haken zu viel - an der Sechzehnergrenze nicht gegen die spanische Abwehr behaupten.

20. | Nach knapp 20 Minuten ist dieses Halbfinale die erwartet interessante Auseinandersetzung von zwei taktisch hervorragend eingestellten Mannschaften, die zudem über jede Menge spielerische Klasse verfügen. So sehen die Zuschauer interessante Duelle in der Abwehr und im Angriff.

19. | Italien verteidigt den Eckball ohne Probleme.

19. | Jetzt die erste Ecke der Partie - für Spanien von der linken Seite.

18. | Insigne schlenzt den Ball beim Standard in den Strafraum, aber dort hat Spaniens Schlussmann Simon alles im Griff.

17. | Nach einem Foul von Busquets - einem Trikotziehen - gibt es Freistoß für Italien im linken Halbfeld. Torentfernung sind gut 35 Meter.

16. | Spanien ist nach einer Viertelstunde voll drin im Spiel - die leicht verschlafene Anfangsphase scheint vergessen. Die Enrique-Schützlinge spielen nun selber ein brauchbares Gegenpressing und machen damit Italien das Leben auch ziemlich schwer.

15. | Ferran Torres kommt nach einem Fehlpass von Barella im Mittelfeld in Ballbesitz gegen eine schon leicht aufgerückte italienische Abwehr. Der flache Abschluss aus 18 Metern ist dann aber nicht präzise und verfehlt das Tor deutlich auf der linken Seite.

12. | Bei einem Steilpass aus dem zentralen Mittelfeld von Pedri hat Italien ganz viel Glück, dass Zielspieler Oyarzabal am Elfmeterpunkt bei der Annahme der Ball verspringt. Daraus hätte eine Großchance und auch das 1:0 werden können ...

12. | In den ersten zehn Minuten haben die Italiener nur 25 Prozent Ballbesitz. Das ist klar zu wenig, um dem Spiel entscheidend den Stempel aufdrücken zu können.

11. | Spanien lässt den Ball schneller laufen in den eigenen Reihen und nutzt die ganze Breite des Spielfelds. So gewinnen die Schützlinge von Trainer Luis Enrique Sicherheit in ihren Aktionen.

9. | Jetzt lässt Italien im Mittelfeld mal etwas mehr Platz, sodass die Spanier zumindest mal mit Kombinationen in die Nähe des italienischen Strafraums kommen. Davor dichtet Italien dann allerdings lückenlos ab.

8. | Spanien braucht noch ein bisschen mehr Zeit, um Ruhe und Sicherheit in seine Aktionen zu bringen. Das hohe Pressing der Italiener gegen den Aufbau und Ballbesitz der Iberer zeigt da schon seine Wirkung.

7. | Die Squadra Azzurra ist aggressiv und hellwach. Das werden noch spannende 83 Minuten...

5. | Italien scheint in den ersten Minuten etwas wacher zu sein und vor allem risikobereiter. Immer wieder spielen die Schützlinge von Trainer Roberto Mancini schnell und direkt vertikale Pässe durchs Mittelfeld.

4. | Italien schaltet schnell um und bringt Barella auf der linken Seite ins Spiel. Der Mittelfeldmann ist frei durch und trifft dann aus spitzem Winkel mit einem Schlenzer an Spaniens Keeper Simon vorbei den linken Pfosten. Gezählt hätte ein Treffer aber nicht: Beim Pass aus dem Mittelfeld stand Barella knapp im Abseits!

2. | Einstellen dürfen wir uns wohl auf ein taktisch geprägtes Spiel, in dem es darauf ankommt, die Räume eng zu machen in der Defensive - und dennoch den Gegner im Spielaufbau mit Pressing zu stören. Das bedeutet eine Gratwanderung zwischen Risiko in der Offensive und Abwarten in der Defensive.

1. | Die Spanier spielen in weißen Hosen und Trikots, die Italiener tragen schwarze Shorts und blaue Shirts.

1. | Und jetzt lassen wir den Ball rollen und fliegen. Das erste Halbfinale der Euro 2020 beginnt - mit einem Jahr Verspätung!

Spanien vs. Italien live: EM Halbfinale JETZT im LIVE-TICKER - Anpfiff

vor Beginn | Zuerst erklingt die spanische Nationalhymne "Marcha Real", dann die italienische "Il Canto degli Italiani".

vor Beginn | Genug der Vorrede. Schiedsrichter Felix Brych aus München führt beide Teams gleich auf den Rasen des Wembleystadions. Als Videoassistent ist von der UEFA Marco Fritz aus Korb nominiert worden. An den Linien sind Mark Borsch aus Mönchengladbach und Stefan Lupp aus Zossen im Einsatz.

vor Beginn | Doch weil es so schön ist, hier gleich noch eine Statistik: Spanien hat alle seine fünf Halbfinals bei Europameisterschaften (4) und Weltmeisterschaften (1) gewonnen. Italien kann und will also eine beeindruckende Serie beenden. Die Squadra Azzurra verlor Halbfinals zuletzt 1990 bei der WM und 1988 bei der EM.

vor Beginn | Italien und Spanien treffen heute zum zehnten Mal bei Welt- oder Europameisterschaften aufeinander. Kein Duell gab es bei diesen Wettbewerben öfter! Die Italiener haben vier der bislang neun Partien gewonnen, die Spanier nur eine. Doch wir alle wissen: Statistiken stehen eben nur auf dem Papier, wichtig ist auf dem Platz!

vor Beginn | Knapp 60.000 Zuschauer sollen heute Abend im Wembleystadion auf den Rängen dabei sein. Diese hohe Zuschauerzahl hat in den Tagen vor der Partie für viele Diskussionen und viel Kritik gesorgt angesichts der Corona-Lage in Großbritannien und in London. Den meisten Fans der Spanier und der Italiener in der Arena dürfte das aber im Zweifel eher egal sein. Sie fiebern mit ihrem Team, wollen mit ihm das Finale erreichen - und am Ende nicht trauern wie vor einer Woche an selber Stelle das DFB-Team nach dem Aus im Achtelfinale gegen England.

vor Beginn | Italien hat 32 Länderspiele hintereinander ohne Niederlage bestritten. Das gibt der Mancini-Mannschaft sicher jede Menge Selbstvertrauen für die anstehenden 90 Minuten. Zusätzliche Motivation aber zieht das Team sicher aus einer bitteren 0:4-Niederlage: Im EM-Finale 2012 gewann Spanien gegen Italien mit diesem deutlichen Ergebnis. Chielini und Bonucci waren damals schon dabei. Aber nicht nur die beiden Verteidiger wollen für diese Niederlage heute Revanche nehmen.

vor Beginn | Keine Frage: Mit dem viermaligen Weltmeister Italien und dem dreimaligen Europameister Spanien stehen sich heute im Halbfinale zwei Teams gegenüber, die beide einen würdigen EM-Champion abgeben würden. Italien hat im laufenden Turnier vielleicht einen souveräneren Eindruck gemacht, Spanien aber deutlich mehr Spektakel geboten. Heute kommt es für die Kontrahenten mit Sicherheit auch darauf an, ruhig und konzentriert zu spielen und den Gegner seiner Stärken zu berauben.

vor Beginn | Nach zuletzt nur zwei Einwechselungen in den Spielen der K.o.-Runde darf Dani Olmo heute wieder von Beginn an ran in der Offensive. Sarabia fehlt vorne wegen einer Adduktorenverletzung. Mit Oyarzabal ist ein weiterer Spieler im Angriff neu dabei - Morata sitzt zunächst einmal draußen. Auch Pau Torres rutscht aus der ersten Elf, für ihn verteidigt im Zentrum wieder Eric Garcia.

vor Beginn | Für Spanien laufen auf: Simon - Azpilicueta, Garcia, Laporte, Jordi Alba - Koke, Busquets, Pedri - Torres, Oyarzabal, Olmo. Trainer: Enrique.

vor Beginn | Wenig überraschend nimmt Trainer Roberto Mancini heute nur einen Wechsel vor nach dem 2:1 im Viertelfinale gegen Belgien: Für den verletzt fehlenden Außenverteidiger Leonardo Spinazzola rutscht Emerson in die Startformation. Im 4-3-3 sind vorne Immobile, Chiesa und Insigne die italienischen Zielspieler. Kapitän der Squadra Azzurra ist Giorgio Chiellini.

vor Beginn | So geht Italien in dieses Semifinale: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, Insigne. Trainer: Mancini.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Halbfinale der EM 2021. Das Duell Spanien gegen Italien steht auf dem Programm.

EM 2021 im LIVE-TICKER: Die Aufstellung zu Spanien vs. Italien

Aufstellung Italien:

Donnarumma - Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, Insigne

Aufstellung Spanien:

Unai Simon - Azpilicueta, Garcia, Laporte, Alba - Busquets, Koke, Pedri - Olmo, Oyarzabal, Ferran Torres

🚨 OFICIAL | ¡¡TENEMOS LA ALINEACIÓN INICIAL PARA LAS SEMIS!!



👥 Estos son los once jugadores elegidos por @LUISENRIQUE21 para este derbi mediterráneo por un billete en la final de la #EURO2020 .



👏🏻 ¿ESTÁIS LISTOS, AFICIÓN? ¡¡VAMOOOOOS!!



🆚 #ITA - #ESP #SomosEspaña pic.twitter.com/Oi4dyDPdvv — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 6, 2021

EM-Halbfinale in der Opta-Vorschau: Spanien vs. Italien JETZT im LIVE-TICKER

Italien besiegte Spanien in den letzten 14 Begegnungen in allen Wettbewerben nur zwemal (sieben Remis, fünf Niederlagen), ein 2:1-Freundschaftsspielsieg 2011 und zuletzt ein 2:0-Sieg bei der EURO 2016 im Achtelfinale, durch Tore von Giorgio Chiellini und Graziano Pelle.

Italien und Spanien sind in der Geschichte der Europa- und Weltmeisterschaften bisher neunmal aufeinandergetroffen, wobei Italien viermal und Spanien einmal (vier Remis) gewann. Diese Begegnung macht Italien gegen Spanien zum meistgespielten Spiel zwischen europäischen Nationen in der Geschichte großer Turniere (WM/EURO).

Es ist das siebte Aufeinandertreffen zwischen Italien und Spanien bei einer Europameisterschaft. Bereits zum vierten Mal in Folge treffen die beiden Nationen in der K.-o.-Phase des Turniers aufeinander. 2008 kam Spanien weiter und gewann das Finale 2012, bevor Italien sich 2016 durchsetzte.

Italien erreichte zum zwölften Mal ein Halbfinale bei einem großen Turnier (EURO/WM), nur Deutschland (20) stand von allen europäischen Mannschaften öfter unter den letzten vier. Sie sind in neun der letzten elf Halbfinalbegegnungen weitergekommen, darunter in jeder der letzten vier, zuletzt in diesem Wettbewerb 2012, als sie schließlich im Finale gegen Spanien verloren (0:4).

Italien gewann alle fünf Spiele bei der EURO 2020 und ist damit die einzige Mannschaft der verbleibenden vier Teams mit einer 100-prozentigen Bilanz. Nur bei der Weltmeisterschaft 1990 in Italien gewannen die Italiener mehr Spiele bei einem einzigen großen Turnier (sechs), während die einzige europäische Mannschaft, die jedes ihrer ersten sechs Spiele bei einem großen Turnier gewonnen hat, die Niederlande bei der Weltmeisterschaft 2010 waren, bevor im Finale in Südafrika eine Niederlage gegen Spanien folgte.

Spanien erreichte zum dritten Mal in den letzten vier Jahren das Halbfinale der Europameisterschaft erreicht (nur 2016 nicht). Bei den letzten beiden Gelegenheiten, bei denen die Spanier unter den letzten Vier standen (2008 und 2012), gewannen sie den Wettbewerb sogar.

Nachdem die Spanier zwischen 1955 und 1968 jedes ihrer ersten vier Spiele im Wembley-Stadion verloren, gab es in den letzten fünf Partien dort nur eine Niederlage (zwei Siege, zwei Remis). Bei der EURO 1996 schied man allerdings im Wembley-Stadion gegen Gastgeber England im Elfmeterschießen aus.

Keine Mannschaft hat in der Geschichte der Europameisterschaften von mehr Eigentoren profitiert als Spanien (drei). Alle drei Eigentore, die zu Spaniens Gunsten fielen, wurden bei der EURO 2020 erzielt.

Lorenzo Insigne war in seinen letzten 15 Einsätzen für Italien in allen Wettbewerben an 13 Toren direkt beteiligt (sechs Tore, sieben Assists) und erzielte den entscheidenden Treffer beim 2:1-Sieg Italiens gegen Belgien im Viertelfinale.

Die beiden Spanier Dani Olmo (16) und Gerard Moreno (15) haben bei der EURO 2020 bisher mehr Schüsse ohne Torerfolg abgegeben als jeder andere Spieler. Morenos 15 Schüsse haben einen xG-Wert von 3,3, nur Cristiano Ronaldos (4,9) und Alvaro Moratas (4) Chancen haben einen höheren Wert an Expected Goals.

Spanien vs. Italien heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Spanien vs. Italien heute ... im TV ARD, MagentaTV im LIVE-STREAM ARD, MagentaTV LIVE-TICKER Goal

Wenn Ihr das ganze Spiel zwischen Spanien und Italien live anschauen wollt, dann könnt Ihr das jederzeit tun. Das Halbfinale der EM 2021 läuft live im TV und LIVE-STREAM, hier erfahrt Ihr mehr.

Spanien vs. Italien jetzt im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zum Halbfinale der EM 2021

Italien gegen Spanien ist das Duell zweier wiedergeborener Fußball-Großmächte mit emotional aufgeladener Vergangenheit. Dabei verfolgen beide eine ähnliche Philosophie.

Berlin/London (SID) Ganz ohne Drama geht es nicht. Vor dem emotionalen Showdown im EM-Halbfinale gegen Spanien mutierte Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini ungewollt zum "Torero". "Mancini rüstet die Azzurri für den Euro-Stierkampf", schrieb der Corriere dello Sport und färbte das Sakko, das Mancini wie die berühmten Matadoren in Händen hielt, in leuchtendes Rot. Der Pathos ist begründet, schließlich haben Europas wiedererstarkte Fußball-Großmächte einige Rechnungen miteinander offen.

Im Vorfeld des Krachers in der "Stierkampf-Arena" von Wembley am Dienstag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) wurde viel über die lange Rivalität beider Nationen gesprochen. Natürlich kam Italiens schmerzhafte 0:4-Pleite im EM-Finale 2012 wieder auf den Tisch, aber vor allem erinnerten sich die Spanier an den 9. Juli 1994. An den Tag, als Luis Enriques Nase und Spaniens Hoffnungen auf den WM-Titel zersplitterten.

Damals bekam Spaniens heutiger Coach im Viertelfinale von Mauro Tassotti im Luftzweikampf den Ellenbogen ins Gesicht gerammt, doch einen Elfmeter gab es nicht und die Italiener siegten 2:1. Spanische Medien schrieben daher von der persönlichen "Vendetta" des heutigen Nationaltrainers, nach der er in London trachte. Die Italiener sahen es anders. Laut Gazetta dello Sport hat Enrique den Vorfall "bestimmt nicht vergessen, doch er hat verziehen".

Tatsächlich hat Enrique mit der sportlichen Vorbereitung genug zu tun. Ihm wird aufgefallen sein, dass sich Italien und Spanien in ihrer Spielweise keinesfalls unähnlich sind. Beide pflügen ohne echten Superstar geschlossen durch das EM-Turnier. "Viele Aspekte verbinden die beiden Nationalmannschaften: Sowohl Mancini als auch Enrique haben die Mannschaften in die Hand genommen und sie neu gegründet", befand der Corriere.

Seit Mai 2018, als Italien schon die WM in Russland verpasst hatte und die Fußball-Nation Trauer trug, betrieb Mancini den Wiederaufbau. Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland wurden die Tifosi zu oft bitter enttäuscht, der einzige Europameistertitel rührt aus dem Jahr 1968. Doch diesmal könnte es klappen, seit 32 Spielen ist die Squadra Azzurra ungeschlagen. Die große Qualität der Italiener ist dabei das Kollektiv.

Szenen wie die spektakuläre Rettungstat des überragenden Leonardo Spinazzola, der im Viertelfinale gegen Belgien (2:1) erst auf der Linie geklärt und sich später tragisch die Achillessehne gerissen hatte, sind der offensichtliche Beweis dafür. Mancinis Spieler feiern gelungene Abwehraktionen wie Traumtore, was bedeutet, dass der Plan des Trainers aufgeht.

"Der Coach hat uns eine Siegermentalität eingeflößt und wir wollen den Ball die ganze Zeit über kontrollieren", berichtete Mittelfeldspieler Nicolo Barella. Damit erinnert Mancinis Ansatz an die Spielweise der Spanier unter Enrique, unter dessen Ägide jedoch nicht immer alles glatt ging. In der Vorrunde wollte der Ball lange einfach nicht ins Tor, zudem litt die Mannschaft unter der Corona-Infektion von Kapitän Sergio Busquets.

Doch gemeinsam überwand die Seleccion bislang sämtliche Widerstände, als Einheit stieß sie endlich wieder unter die besten Vier in einem großen Turnier vor - die dunklen Jahre scheinen auch für die Spanier vorbei. Bei der EM 2016 und WM 2018 waren sie jeweils im Achtelfinale ausgeschieden, nachdem Spanien mit den EM-Titeln 2008 und 2012 sowie der WM 2010 lange den Weltfußball dominiert hatte.

"Die Leute dürfen sagen, was sie wollen, das ist Teil des Fußballs", sagte Stürmer Mikel Oyarzabal in Richtung der Kritiker: "Aber wir hatten nie irgendwelche Zweifel, wir haben immer an uns geglaubt." Auch RB Leipzigs Dani Olmo lobte im Interview mit der Marca: "Dass die Mannschaft so vereint ist und alle in dieselbe Richtung gehen, hat uns sehr geholfen." Darauf werden sie auch am Dienstag in Wembley hoffen.

