Ukraine vs. England live: EM-Viertelfinale jetzt im LIVE-TICKER

Im letzten Viertelfinale der EM 2021 treffen die Ukraine und England aufeinander. Goal begleitet das ganze Spiel jetzt und hier im LIVE-TICKER.

Nach dem 2:0 gegen Deutschland ist England ein heißer Anwärter auf den Einzug in das Halbfinale der EM 2021. Dazu muss aber heute die Ukraine besiegt werden. Um 21 Uhr wird das Spiel angepfiffen.

Doch die Osteuropäer sind ein zäher Brocken, das Team von Andrey Shevchenko rang im Achtelfinale die Schweden nieder. Nun will man den Coup schaffen und ins Semifinale. Hier im LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr keine Sekunde. Hier findet Ihr alle Infos zur Übertragung.

Ukraine vs. England im LIVE-TICKER

Ukraine vs. England Anpfiff: 21 Uhr Tore - Aufstellung UKR Bushchan, Mykolenko, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Karavaev, Sydorchuk, Zinchenko, Shaparenko, Yarmolenko, Yaremchuk Aufstellung ENG Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Phillips, Rice - Sancho, Mount, Sterling - Kane Gelbe Karten -

vor Beginn | Nach dem Sieg gegen Deutschland (2:0) schwimmen die Engländer auf einer Euphoriewelle. Der Weltmeister von 1966 und EM-Dritte von 1968 ist im bisherigen Turnierverlauf noch ohne Gegentreffer - hat aber auch nur vier Tore selbst erzielt. Zwei davon genügten, um in der Vorrunde Kroatien und Tschechien zu bezwingen, was trotz des enttäuschenden 0:0 gegen Schottland letztlich zum souveränen Gruppensieg reichte. Die Three Lions haben sich in diesem Kalenderjahr erst einen Gegentreffer eingefangen i in der WM-Qualifikation Ende März gegen Polen (2:1). Seit inzwischen zehn ungeschlagenen Partien geht das nun schon so. Die letzte Niederlage fing sich England im vergangenen November in Belgien ein (0:2).

vor Beginn | Zwei Veränderungen gibt es bei den Three Lions. Gareth Southgate setzt Kieran Trippier auf die Bank und muss auf Bukayo Saka (Muskelverletzung) verzichten. Deren Platze in der englischen Anfangsformation bekommen Mason Mount und Jadon Sancho. Letzterer darf erstmals bei der EM von Beginn an auflaufen. Auch hier droht übrigens vier Profis eine Gelbsperre: Declan Rice, Harry Maguire, Kalvin Phillips (alle Startelf) und Phil Foden (Bank).

vor Beginn | Für England laufen zu Beginn folgende Akteure auf: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Phillips, Rice, Sancho, Mount, Sterling - Kane.

vor Beginn | Im Vergleich zum Achtelfinale nimmt Andriy Shevchenko eine Umstellung vor. Anstelle von Taras Stepanenko, der auf der Bank Platz nehmen wird, rückt Vitali Mykolenko in die ukrainische Startelf. Nicht im Kader sind heute Ruslan Malinovskiy und der verletzte Artem Besedin zu finden. Vor einer zweiten Gelben Karte müssen sich Sergiy Sydorchuk, Andrey Yarmolenko, Mykola Shaparenko (alle Startelf) und Artem Dovbyk (Bank) vorsehen.

vor Beginn | Gleich zu Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Die Ukraine geht das Viertelfinale mit diesen elf Spielern an: Bushchan - Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko - Karavaev, Mykolenko, Sydorchuk, Zinchenko, Shaparenko - Yarmolenko, Yaremchuk.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Viertelfinale der EM 2021 zwischen der Ukraine und England.

Ukraine vs. England im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

England hat wettbewerbsübergreifend nur eine seiner sieben Begegnungen mit der Ukraine verloren (vier Siege, zwei Remis), und zwar mit 0:1 im Oktober 2009 in einem WM-Qualifikationsspiel. Die letzten beiden Spiele zwischen den beiden Mannschaften endeten unentschieden, wobei dies das erste Aufeinandertreffen seit September 2013 ist (0:0 in Kiew).

England und die Ukraine sind schon einmal bei einem großen Turnier aufeinandergetroffen: Die Three Lions gewannen in der Gruppenphase der EURO 2012 dank eines Treffers von Wayne Rooney mit 1:0.

Die Ukraine hat in ihren sieben Begegnungen mit England nur drei Tore erzielt, nie mehr als ein Tor in einem Spiel. In den letzten vier Begegnungen zwischen den beiden Mannschaften fielen insgesamt nur vier Tore (jeweils zwei pro Nation).

Jedes der drei bisherigen Viertelfinalspiele Englands bei Europameisterschaften ging in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen - nach dem Weiterkommen gegen Spanien 1996 verlor England 2004 gegen Portugal und 2012 gegen Italien im Elfmeterschießen.

England ist nach Deutschland 2016 erst die zweite Mannschaft in der Geschichte der Europameisterschaft, die in keinem ihrer ersten vier Spiele bei einer Auflage des Turniers ein Gegentor kassierte. Die einzige Mannschaft, die in jedem ihrer ersten fünf Spiele bei einer Welt- oder Europameisterschaft eine weiße Weste behielt, war Italien im Jahr 1990.

Die einzige vorherige Viertelfinalteilnahme der Ukraine bei einem großen Turnier endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Italien bei der Weltmeisterschaft 2006. Die Ukraine hat zwei ihrer letzten drei EM-Spiele gewonnen, mehr als in ihren ersten sieben Spielen in diesem Wettbewerb zusammen (ein Sieg, sechs Niederlagen).

Vor den Viertelfinalspielen hat nur Italien (2,1) weniger xG bei der EURO 2020 zugelassen als England (2,7). England kassierte in den vier Spielen nur acht Schüsse auf eigene Tor (zwei pro Spiel), die niedrigste Quote der Engländer bei einem großen Turnier (seit 1966 bei der Weltmeisterschaft und seit 1980 bei der Europameisterschaft).

Raheem Sterling hat bisher drei der vier Tore Englands bei der EURO 2020 erzielt. Nur zwei Spieler haben jemals mehr Tore für die Three Lions bei einer einzigen Ausgabe des Turniers erzielt - Alan Shearer 1996 (fünf) und Wayne Rooney 2004 (vier).

Andriy Yarmolenko war an fünf der insgesamt acht Tore der Ukraine bei Europameisterschaften direkt beteiligt (zwei Tore, drei Assists). Fünf Torbeteiligungen bei großen Turnieren (WM & EUROs) sind zusammen mit Coach Andriy Shevchenko (vier Tore, ein Assist) die meisten eines ukrainischen Spielers.

Von allen Spielern, die bisher bei der EURO 2020 mindestens 200 Pässe gespielt haben, hat nur Spaniens Aymeric Laporte (95,3 Prozent) eine höhere Passquote als Englands Verteidiger John Stones (95,1 Prozent).

Bei der EM 2021 suchen wir den letzten Halbfinalisten. Hier erfahrt Ihr, wo Ukraine vs. England heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Ukraine vs. England im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Fast ausgeschieden, dann der Coup: Die Ukraine bejubelt ihre EM-Helden, die nun auch Deutschland-Bezwinger England ärgern wollen.

Glasgow (SID) Andrej Schewtschenko und seine abgekämpften "Krieger" fühlten sich nach ihrem unwirklichen EM-Coup wie Nationalhelden. "Das war unglaublich cool. Jungs, Respekt - Ihr seid echte Kämpfer", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Twitter und jubelte: "Ruhm der Ukraine!"

Auch Trainer Schewtschenko platzte nach dem Schweden-Krimi mit Happy End in allerletzter Sekunde fast vor Stolz. "Mit dieser Leistung und Einstellung verdient unser Team die Liebe der ganzen Nation", befand der einstige Weltklassestürmer nach dem dramatischen 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung gegen Schweden, das die Gelb-Blauen den erstmaligen Einzug ins EM-Viertelfinale feiern ließ.

Und die Heimat feierte mit. "Für die Ukraine ist dieses Viertelfinale wie der EM-Titel. Selbst wenn es in Rom schiefgeht, was soll's? Diese Jungs haben schon Geschichte geschrieben!", schrieb die Tribuna: "Lasst uns feiern!"

Die Euphorie soll den unermüdlich kämpfenden Underdog, der sich mit drei Punkten gerade so in die K.o.-Runde gezittert hatte, zur Riesensensation gegen England tragen. "Sie haben viele richtig gute Spieler, ihre Ersatzbank kostet wahrscheinlich so viel wie drei ukrainische Teams", sagte Alexander Sintschenko mit Blick auf das Duell am Samstag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Italiens Hauptstadt.

Der Linksverteidiger, der auf seiner angestammten Position als Torschütze zum 1:0 (27.) und mit einer tollen Flanke zum Lucky Punch von Joker Artem Dowbyk (120.+1) glänzte, weiß als Manchester-City-Profi, wovon er spricht. "Ich spüre, dass in diesem Leben alles möglich ist, und wir werden dafür alles geben."

Auch Kapitän Andrij Jarmolenko von West Ham United dürfte bis in die Haarspitzen motiviert sein. Der 31-Jährige spielt ohnehin ein starkes Turnier: An vier der bisher sechs ukrainischen EM-Treffer war der routinierte Ex-Dortmunder beteiligt.

Und wie unangenehm dieses Schewtschenko-Team zu bespielen ist, dürfte Englands Teammanager Gareth Southgate nicht entgangen sein. In einem kraftraubenden "Gemetzel", wie das Portal Segodnja schrieb, in der Verlängerung war die Rote Karte nach Videobeweis gegen Schwedens Marcus Danielson (98.) die Initialzündung für das letzte Aufbäumen.

Dass Artem Besedin in der Szene einen Teilriss des Kreuzbandes sowie der Seitenbänder erlitt und mehrere Monate ausfallen wird, war an diesem historischen Abend vor nur 9221 Zuschauern in Glasgow der Wermutstropfen aus Sicht der Ukrainer. "Er hat gekämpft wie ein Löwe, ihm widmen wir diesen Sieg", sagte Sintschenko. "Wir spielen gegen England für ihn", versicherte Schewtschenko.

Für den 44-Jährigen persönlich ist das nächste Kapitel in Rom eine Reise in die glorreiche Vergangenheit. In Italien, in Diensten des AC Mailand, feierte Schewtschenko schließlich seine erfolgreichsten Jahre bis hin zur Auszeichnung als Europas Fußballer des Jahres.

Nun sollen im Olympiastadion seine Erben weiter Geschichte schreiben - und 15 Jahre nach dem Viertelfinale bei der WM 2006 eine ganze Nation inspirieren. Geht es nach Keeper Georgi Buschtschan, könnte sich das im kommenden Jahr am besten an einem ordentlichen Baby-Boom ablesen lassen: "Ich möchte, dass in neun Monaten die Geburtsrate in unserem Land stark ansteigt."

Ukraine vs. England im LIVE-TICKER: Das EM-Viertelfinale auf einen Blick