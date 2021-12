Fußball heute live: So wird die Champions League übertragen

Einige Entscheidungen sind bereits gefallen, aber in so mancher Gruppe verspricht auch der 6. Spieltag der Champions League noch ganz viel Spannung.

Zum Beispiel in Gruppe B, wo sich Porto, Milan und Atletico Madrid einen Dreikampf um Platz zwei liefern. In Gruppe F kommt es zum Endspiel ums Weiterkommen zwischen Atalanta und Villarreal, in Gruppe E bangt der FC Barcelona noch um den Einzug ins Achtelfinale und in Gruppe G mit dem VfL Wolfsburg ist für alle vier Teams noch alles möglich.

Logisch daher, dass man die Partien der Königsklasse von Dienstag und Mittwoch nicht verpassen will.

GOAL verrät Euch in diesem Artikel, wer die Champions League in dieser Woche live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Fußball heute live: So wird die Champions League am Dienstag im TV und LIVE-STREAM gezeigt

Wer regelmäßig Champions League schaut, weiß sicher schon Bescheid: Seit dieser Saison läuft die Königsklasse nicht mehr live bei Sky, dafür ist der Hauptanbieter für die CL in Deutschland nun DAZN.

Der Streamingdienst überträgt 15 von 16 Partien pro Spieltag der Gruppenphase live und exklusiv in Deutschland. Lediglich das Topspiel am Dienstag läuft nur bei Amazon Prime Video. Der Streamingservice des Versandriesen ist seit der laufenden Spielzeit neu mit dabei und darf sich immer dienstags ein CL-Spiel auswählen, das er live und in voller Länge überträgt.

An diesem Dienstag ist das die Partie zwischen Borussia Dortmund und Besiktas, die um 21 Uhr angepfiffen wird. Diese Begegnung ist daher als einzige nicht bei DAZN zu sehen und auch kein Teil der Konferenz auf DAZN.

Fußball heute live: Champions League am Dienstag auf DAZN und Amazon Prime Video

Die restlichen sieben Partien am Dienstag seht Ihr ausschließlich bei DAZN - sowohl als Einzelspiele als auch in der Konferenz, in der zwischen den parallel stattfindenden Partien hin- und hergeschaltet wird.

Bei DAZN seht Ihr neben der Champions League unter anderem auch die Bundesliga, LaLiga oder Serie A im LIVE-STREAM. Ein Abo kostet entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro im Jahresabo, alle Infos zur Anmeldung etc. bekommt Ihr hier.

Auch um bei Prime Video das Topspiel am Dienstag live anschauen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement. Das kostet hier entweder 7,99 Euro monatlich im Monatsabo oder insgesamt 69 Euro im Jahresabo. Im Free-TV ist diese Saison nur ein einziges Spiel aus der Champions League live zu sehen - das Finale am 28. Mai zeigt neben DAZN auch das ZDF.

Fußball heute live: So wird die Champions League übertragen - der Dienstag im Überblick

Anstoß Spiel Sender 7. Dezember, 18.45 Uhr Konferenz (7 von 8 Spielen, nur BVB vs. Besiktas nicht) DAZN 7. Dezember, 18.45 Uhr PSG (Paris Saint-Germain) - Club Brügge DAZN 7. Dezember, 18.45 Uhr RB Leipzig - Manchester City DAZN 7. Dezember, 21 Uhr FC Porto - Atletico Madrid DAZN 7. Dezember, 21 Uhr AC Milan - FC Liverpool DAZN 7. Dezember, 21 Uhr Ajax Amsterdam - Sporting CP DAZN 7. Dezember, 21 Uhr Real Madrid - Inter Mailand DAZN 7. Dezember, 21 Uhr Shakhtar Donezk - Sheriff Tiraspol DAZN 7. Dezember, 21 Uhr Borussia Dortmund - Besiktas Amazon Prime Video

Fußball heute live: So wird die Champions League am Mittwoch im TV und LIVE-STREAM gezeigt

Am Mittwoch ist die Sache mit der Übertragung der Champions League noch etwas einfacher zu merken als am Dienstag.

Mittwochs sind nämlich alle Spiele der Königsklasse live und exklusiv auf DAZN zu sehen, von der Gruppenphase bis zum Finale. Das heißt, dass Ihr diesen Mittwoch zum Beispiel das Duell der Bayern mit Barcelona live auf DAZN sehen könnt.

Fußball heute live, Champions League: Alle Spiele am Mittwoch live und exklusiv auf DAZN

Der FCB steht bereits als Gruppensieger fest, für Barca geht es unter dem neuen Trainer Xavi aber noch um alles. Sollte Benfica sein Parallelspiel gegen Kiew gewinnen, benötigen die Katalanen zwingend einen Sieg in München, um ins Achtelfinale einzuziehen. Obwohl es für Bayern rein sportlich um nichts mehr geht, dürfte das für das zuletzt kriselnde Barcelona eine große Herausforderung werden.

Zudem könnt Ihr nur auf DAZN live mit dabei sein, wenn es in der Gruppe des VfL Wolfsburg noch ein letztes Mal heiß her geht. Die Wölfe sind vor dem letzten Spieltag zwar Gruppenletzter, können mit einem Heimsieg gegen Lille und bei gleichzeitigem Unentschieden zwischen Salzburg und Sevilla aber sogar noch auf Platz eins springen.

Fußball heute live: So wird die Champions League übertragen - der Mittwoch im Überblick

Anstoß Spiel Sender 8. Dezember, 18.45 Uhr Konferenz (alle 8 Spiele) DAZN 8. Dezember, 18.45 Uhr Juventus Turin - Malmö FF DAZN 8. Dezember, 18.45 Uhr Zenit St. Petersburg - FC Chelsea DAZN 8. Dezember, 21 Uhr FC Bayern - FC Barcelona DAZN 8. Dezember, 21 Uhr Benfica - Dynamo Kiew DAZN 8. Dezember, 21 Uhr Manchester United - Young Boys Bern DAZN 8. Dezember, 21 Uhr Atalanta Bergamo - FC Villarreal DAZN 8. Dezember, 21 Uhr VfL Wolfsburg - OSC Lille DAZN 8. Dezember, 21 Uhr FC Salzburg - FC Sevilla DAZN

Fußball heute live, Champions League: Laufen die Highlights im Free-TV?

Die Highlights aller 15 Spiele, die live auf DAZN laufen, seht Ihr natürlich kurz nach Abpfiff auf der Plattform des Streamingdienstes. Lediglich auf die Zusammenfassung des Amazon-Spiels zwischen Dortmund und Besiktas müsst Ihr länger warten, hier gibt es das Re-Live und die Zusammenfassung erst ab 0 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei DAZN zu sehen.

Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Highlights aller 16 Partien vom Spieltag frei empfangbar im Fernsehen anzuschauen. Das ZDF sendet seit dieser Saison nämlich mittwochs ab 23 Uhr eine Stunde lang zur Königsklasse und zeigt dabei die Zusammenfassungen aller CL-Partien der Woche im Free-TV. Der Fokus liegt dabei natürlich auf den Begegnungen der deutschen Mannschaften.

Fußball heute live: So wird die Champions League übertragen - die Tabellen der spannendsten Gruppen

Tabelle Gruppe B:

Platz Verein Spiele Tordifferenz Punkte 1 FC Liverpool 5 +10 15 2 FC Porto 5 -5 5 3 AC Milan 5 -2 4 4 Atletico Madrid 5 -3 4

Tabelle Gruppe E:

Platz Verein Spiele Tordifferenz Punkte 1 FC Bayern 5 +16 15 2 FC Barcelona 5 -4 7 3 Benfica 5 -4 5 4 Dynamo Kiew 5 -8 1

Tabelle Gruppe F:

Platz Verein Spiele Tordifferenz Punkte 1 Manchester United 5 +3 10 2 FC Villarreal 5 +2 7 3 Atalanta Bergamo 5 +/- 0 6 4 Young Boys Bern 5 -5 4

Tabelle Gruppe G: