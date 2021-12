Der letzte Tag mit Fußball der Champions League im Kalenderjahr 2021 ist da, heute empfängt Manchester United die Young Boys Bern. Anstoß im Old Trafford ist um 21 Uhr.

Es ist das erste Spiel von Ralf Rangnick als Trainer der Red Devils in der Champions League - und direkt hat United einiges zu beweisen. Das Erreichen der K.-o.-Phase ist zwar schon gesichert, allerdings sinnen Paul Pogba und Co. auf Rache.

Am ersten Spieltag der diesjährigen Königsklasse schockten nämlich David Wagner und seine Mannschaft Cristiano Ronaldo, Fred und die anderen, als diese in Bern mit 1:2 unterlagen. Besonders bitter: Das Führungstor von Siebatcheu fiel erst in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Gelingt heute die Revanche der Red Devils oder können die Schweizer sechs Punkte aus zwei Spielen gegen United holen? GOAL erklärt, wie die Begegnung heute übertragen wird

Manchester United vs. Young Boys Bern heute LIVE: Die Champions League im Überblick

Begegnung Manchester United vs. Young Boys Bern Wettbewerb Champions League 6. Spieltag Datum Mittwoch | 8. Dezember 2021 Anpfiff 20 Uhr Ortszeit | 21 Uhr deutsche Zeit Ort Old Trafford | Manchester | England Bilanz Zwei Siege Manchester

Ein Sieg YBB

Manchester United vs. Young Boys Bern heute im TV: So wird die Champions League LIVE im TV übertragen

Am 14. September schrieben die Young Boys ihr eigenes Wunder von Bern, als sie eine 1:0-Führung Manchesters noch in einen Last-Minute-Sieg drehen konnten. Fast drei Monate später ist der letzte Spieltag der Gruppenphase angebrochen und YBB hat noch eine Chance, sich für die K.-o.-Runde der Europa League zu qualifizieren.

Die Schweizer werden heute also alles geben, um das Spiel zu gewinnen, so viel steht fest. Dass es auswärts im Old Trafford aber schwierig werden könnte, ist klar. Zuschauer:innen stellen sich an dieser Stelle eine ganz bestimmte Frage: Wie wird die Partie heute LIVE übertragen?

Manchester United vs. Young Boys Bern: Die CL heute im Fernsehen

Menschen, die in dieser Saison bereits Spiele der Königsklasse gesehen haben, werden es wissen: Fast jedes Spiel der Champions League in dieser Saison läuft beim Streamingdienst DAZN!

Ein Spiel pro Spieltag der Gruppenphase allerdings ist bei Prime Video zu sehen, dem Streamingdienst des Versandhändlers Amazon. Früher war auch Sky noch mit von der Partie, das ist aber Geschichte.

United vs. YBB: DAZN zeigt heute die Königsklasse!

Wer überträgt denn jetzt das Spiel zwischen Manchester und Bern - DAZN oder Prime Video? Herausragende Nachrichten für alle Anhänger:innen: Die Begegnung ist heute beim beliebten Streamingdienst DAZN zu sehen!

Prime Video hat bereits gestern das Spiel zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und Besiktas Istanbul übertragen, alle anderen Begegnungen laufen also auf DAZN. So wird heute Manchester United vs. Young Boys Bern übertragen:

Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Kommentator: Matthias Naebers

Manchester United vs. Young Boys Bern heute LIVE in der Konferenz: So wird die Champions League übertragen!

Im Fernsehen läuft das Einzelspiel leider nicht, allerdings hat DAZN im vergangenen Sommer ein Upgrade vorgenommen: Mittlerweile gibt es DAZN 1 und DAZN 2. Diese beiden Sender sind bisher nur über Sky und Vodafone zu empfangen und strahlen täglich von 8 Uhr bis Mitternacht ausgewähltes Programm aus.

So wird hier auch die Champions-League-Konferenz gezeigt! Alle acht Spiele, also sowohl die beiden um 18.45 Uhr als auch die sechs um 21 Uhr, sind hier LIVE zu sehen! Diese acht Spiele sind heute im DAZN-Programm:

18.45 Uhr: Juventus Turin - Malmö FF

18.45 Uhr: Zenit St. Petersburg - FC Chelsea

21.00 Uhr: Manchester United - Young Boys Bern

21.00 Uhr: Atalanta Bergamo - FC Villarreal

21.00 Uhr: FC Bayern München - FC Barcelona

21.00 Uhr: Benfica Lissabon - Dynamo Kiew

21.00 Uhr: VfL Wolfsburg - Lille OSC

21.00 Uhr: RB Salzburg - FC Sevilla

Manchester United vs. Young Boys Bern heute LIVE: Die Champions League im LIVE-STREAM

DAZN überträgt heute also die Königsklasse LIVE im Fernsehen - das haben wir in diesem Artikel bereits berichtet. Natürlich hat nicht jede:r Anhänger:in ein TV-Gerät sowie ein Sky- oder Vodafone-Abo zuhause, daher schauen wir uns jetzt die Übertragung im LIVE-STREAM genauer an.

Fußball heute LIVE: Manchester United vs. Young Boys Bern läuft auf DAZN

Kleiner Spoiler: Es ist wirklich nicht schwer zu verstehen. DAZN ist eine Streamingplattform, man kann also auf das vollständige Angebot des Unternehmens im Internet zugreifen.

Ihr habt ein DAZN-Abonnement abgeschlossen? Dann könnt ihr sogar mit zwei unterschiedlichen Geräten das gesamte DAZN-Programm verfolgen, also theoretisch auch euch den Account mit einer/einem Freund:in teilen!

Champions League heute LIVE: So günstig ist nur DAZN

Einzige Voraussetzung: Man muss ein Abonnement abschließen, und dieses ist nicht kostenlos. Teuer ist es aber trotzdem nicht, davon überzeugen könnt ihr euch in der Preisliste. Es gibt sogar zwei unterschiedliche Abo-Möglichkeiten!

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr (12,50 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Young Boys Bern bei Manchester United heute: Das ist der LIVE-TICKER von GOAL

Ihr möchtet durchgehend auf dem aktuellen Stand bleiben, seid aber nicht in der Lage, heute auf den grandiosen LIVE-STREAM von DAZN zuzugreifen? Dann legen wir euch den einzigartigen GOAL LIVE-TICKER ans Herz!

Hier wisst ihr nicht nur zu jedem Zeitpunkt, welcher Spielstand der richtige ist, sondern erfahrt auch sonst alle wichtigen Informationen in Echtzeit. Der LIVE-TICKER ist natürlich kostenlos und hier zu finden.

Wer zeigt heute Manchester United vs. Young Boys Bern? Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM