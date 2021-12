FC Bayern vs. FC Barcelona live: Die Champions League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Mittwoch um 21 Uhr finden die Duelle des 6. und letzten Spieltags in der Gruppe E der Champions League statt. Hierbei kommt es unter anderem zum Spitzenspiel FC Bayern gegen FC Barcelona. Der bereits feststehende Gruppensieger empfängt den Zweiten, wobei die Kontrahenten 15 und 7 Punkte holten. Die Gäste weisen zwei Zähler Vorsprung auf das drittplatzierte Benfica auf und müssen somit um den Aufstieg ins Achtelfinale bangen. Nicht zuletzt auch deswegen, weil die Portugiesen zeitgleich zuhause auf den Punktlieferanten Dynamo Kiew treffen.

Der FC Bayern entschied alle bisherigen Gruppenspiele für sich. Außerdem ließ die von Julian Nagelsmann trainierte Elf in den ersten drei Partien kein Gegentor zu. Das gelang nach einem 3:0 beim FC Barcelona ebenso zuhause gegen Dynamo Kiew und auswärts gegen Benfica. Es folgten ein 5:2 gegen die Portugiesen sowie am 23. November ein 2:1 in der Ukraine.

Im Gegensatz dazu erlebte der FC Barcelona nach dem 0:3 gegen den FCB ein weiteres bei Benfica. Danach gelangen dem seit Anfang November von Xavi trainierten Team zwei Arbeitssiege gegen Dynamo Kiew. Am 5. Spieltag endete das zweite direkte Duell gegen Benfica torlos.

Heute empfängt der FC Bayern in der Gruppe E der Champions League in einem Spitzenspiel den FC Barcelona. GOAL liefert Euch Ihr alle Informationen zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM sowie zu den Aufstellungen.

FC Bayern vs. FC Barcelona: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: FC Bayern vs. FC Barcelona Datum: Mittwoch, 8. Dezember 2021 Uhrzeit: 21 Uhr Ort: Allianz Arena (München)

FC Bayern vs. FC Barcelona heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Champions League

DAZN ist seit der Spielzeit 2021/22 nahezu der alleinige Rechtehalter an der Champions League. Der Streaming-Anbieter strahlt ausschließlich ein Match pro Spieltag nicht live aus. In dieser Woche traf Letzteres auf die Partie Borussia Dortmund vs. Besiktas zu. Ihr könnt es Euch allerdings ab Freitag zeitversetzt ansehen.

FC Bayern vs. FC Barcelona heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Das bedeutet, dass Ihr für das Mitverfolgen der Top-Partie FC Bayern vs. FC Barcelona ein Abonnement benötigt. Hierbei müsst Ihr bis zum Anpfiff entweder einen Jahres- oder einen Monatsdeal abschließen. Dafür müsst Ihr 149,99 Euro bzw. 14,99 Euro auf den Tisch legen. Somit sind bei der erstgenannten Option de facto zwei Monate kostenlos. Oder Ihr bezahlt monatlich 2,50 Euro weniger. Hier stehen alle Infos zu den Verträgen mit DAZN. Das Prozedere nimmt wenige Minuten in Anspruch und dasselbe gilt für den darauffolgenden Schritt. Wenn Ihr ein Smart-TV Euer Eigen nennt, müsst Ihr die Gratis-App installieren. Andernfalls könnt Ihr ein traditionelles Fernsehgerät mittels HDMI-Kabel mit einem Notebook verbinden.

Die Kunden bei DAZN können sich außerdem Meisterschaftsspiele des FC Bayern und des FC Barcelona live ansehen. Das liegt daran, dass der Bezahlanbieter obendrein die Exklusivrechte für die Freitags- und Sonntagspartien der Bundesliga sowie für die spanische LaLiga besitzt. Zudem erstreckt sich das Fußballangebot etwa auf die französische Ligue 1, die italienische Serie A, zahlreiche Länderspiele und auf die Women’s Champions League. Zusätzlich zählen unter anderem die NBA, die NFL, Boxen sowie Darts zum Programm. Nachfolgend findet Ihr die Schlüsseldaten zur Übertragung von Bayern gegen Barcelona:

Übertragungsbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Moderator: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Reporter vor Ort: Daniel Herzog

FC Bayern vs. FC Barcelona heute in der DAZN Konferenz anschauen

Für alle Live-Übertragungen der Champions League bei DAZN gilt, dass Ihr Euch zwischen Einzelspielen und einer von zwei Konferenzen entscheiden könnt. Ab 18.45 Uhr finden in der Gruppe H die Begegnungen Juventus vs. Malmö und Zenit vs. Chelsea statt. Danach gehen ab 21 Uhr sechs weitere über die Bühne.

Neben der Gruppe E mit den Spielen FC Bayern vs. FC Barcelona und Benfica vs. Dynamo Kiew gibt es eine zweite mit deutscher Beteiligung. Und zwar kommt es in der Gruppe H zu den Matches VfL Wolfsburg vs. OSC Lille sowie RB Salzburg vs. FC Sevilla. Überdies stehen in der Gruppe F die Duelle Atalanta vs. Villarreal und Manchester United vs. Young Boys auf dem Programm.

FC Bayern vs. FC Barcelona heute im LIVE-STREAM sehen

Ein Abonnement bei DAZN lohnt sich also auch dann, wenn Ihr kein Smart-TV besitzt. Das liegt daran, dass der Bezahlanbieter zu allen Sportereignissen LIVE-STREAMS zur Verfügung stellt. Damit könnt Ihr Euch den Schlager Bayern vs. Barcelona überall ansehen. Dafür eignen sich nicht ausschließlich PC und Notebook, sondern ebenso Smartphone und Tablet.

Zu FC Bayern gegen FC Barcelona via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem könnt Ihr auf die LIVE-TICKER von GOAL zurückgreifen. Hierbei habt Ihr die Auswahl zwischen dem Match FC Bayern vs. FC Barcelona und einer Konferenz mit allen Begegnungen um 21 Uhr. Ihr bleibt damit zu allen Höhepunkten in Bilde und bekommt hierfür auch Push-Nachrichten.

FC Bayern vs. FC Barcelona: Die Aufstellungen zur Champions League

Wir informieren Euch ungefähr 60 Minuten vor dem Anpfiff über die Aufstellungen.