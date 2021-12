VfL Wolfsburg vs. OSC Lille live: Die Champions League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Mittwoch geht in der Gruppe G der Champions League der 6. und letzte Spieltag in der Champions League über die Bühne. Hierbei findet um 21 Uhr das Match VfL Wolfsburg vs. OSC Lille statt. Damit treffen der Vierte und der Erste, die bisher fünf und acht Punkte holten, aufeinander. Folgerichtig überwintert kein Team in dieser Gruppe mit Sicherheit international.

Für die seit Ende Oktober von Florian Kohfeldt betreuten Gastgeber begann die Gruppenphase mit zwei Unentschieden in Lille (0:0) sowie zuhause gegen den FC Sevilla. Danach fuhr der VfL Wolfsburg zunächst eine Auswärtsniederlage sowie einen Heimsieg gegen RB Salzburg ein. Am 23. November mussten sich die Wölfe mit einem 0:2 in Spanien zum zweiten Mal binnen drei Gruppenspielen geschlagen geben.

Lille blieb an den ersten drei Spieltagen sieglos. Hierbei erlebten die Doggen nach der Nullnummer zum Auftakt gegen Wolfsburg eine weitere gegen Sevilla sowie eine Niederlage in Salzburg. Danach gelang dem Team von Jocelyn Gourvennec eine Trendwende und es hievte sich mit Siegen in Spanien sowie gegen die Mozartstädter (1:0) an die Tabellenspitze.

Heute steigt in der Gruppe G der Champions League das Match VfL Wolfsburg gegen OSC Lille. Bei GOAL erhaltet Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM sowie zu den Aufstellungen.

VfL Wolfsburg vs. OSC Lille: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: VfL Wolfsburg vs. OSC Lille Datum: Mittwoch, 8. Dezember 2021 Uhrzeit: 21 Uhr Ort: VOLKSWAGEN ARENA (Wolfsburg)

VfL Wolfsburg vs. OSC Lille heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Champions League

DAZN besitzt seit der Saison 2021/22 die Exklusivrechte an der überwiegenden Anzahl der Champions-League-Spiele. Borussia Dortmunds Heimspiel gegen Besiktas am Dienstag stellte die Ausnahme dar. Der Bezahlanbieter darf jedoch das Match des BVB ab Freitag zeitversetzt senden.

Übertragungsbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Max Siebald

Max Siebald Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Reporter vor Ort: Andres Veredas

VfL Wolfsburg vs. OSC Lille heute in der DAZN Konferenz anschauen

Bei DAZN könnt Ihr Euch die Mehrzahl der Partien in der Königsklasse sowohl in voller Länge als auch in der Konferenz ansehen. Ab 18.45 Uhr finden die Partien in der Gruppe H Juventus vs. Malmö und Zenit vs. Chelsea statt. Danach kommt Ihr ab 21 Uhr in den Genuss von sechs weiteren Begegnungen. In der Gruppe H steht neben VfL Wolfsburg vs. OSC Lille RB Salzburg vs. FC Sevilla auf Programm. Ferner könnt Ihr Euch in der Konferenz und als Einzelspiele Bayern München vs. FC Barcelona, Benfica vs. Dynamo Kiew, Atalanta vs. Villarreal und Manchester United vs. Young Boys anschauen.

Bien le bonjour à vous, peuple lillois ❤❤ pic.twitter.com/X7XZkLUtkT — LOSC (@losclive) December 5, 2021

VfL Wolfsburg gegen OSC Lille heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt gewöhnliche Fernseher dank LIVE-STREAM zu Smart-TV-Geräten umfunktionieren. Hierbei strahlt DAZN alle Sportereignisse ebenso im Internet aus. Dadurch habt Ihr überdies die Möglichkeit, die Übertragung von Wolfsburg gegen Lille von überall aus mitverfolgen. Alles, was Abonnenten dafür benötigen, sind eine adäquate Internetverbindung und ein PC, Notebook, Smartphone oder Tablet.

Zu VfL Wolfsburg gegen OSC Lille via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Die LIVE-TICKER von GOAL stellen eine weitere Option dar. Hierbei könnt Ihr Euch ebenso wie bei DAZN zwischen jenem Ticker zum Match von Wolfsburg gegen Lille und einer Konferenz entscheiden. Unabhängig von Eurer Auswahl schickt Euch GOAL Push-Mitteilungen.

VfL Wolfsburg vs. OSC Lille: Die Aufstellungen zur Champions League

Wir informieren Euch rund eine Stunde vor dem Anstoß über die Aufstellungen.