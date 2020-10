FIFA 21 Torwart-Talente: Das sind die besten jungen Torhüter mit großem Potenzial im Karrieremodus

Die Entwicklung der Talente ist die wichtigste Aufgabe des Trainers im Karrieremodus von FIFA 21. Hier haben wir eine Liste mit den besten Torhütern.

Eine erfolgreiche Karriere kann man in FIFA 21 nur dann machen, wenn man sich junge Talente schnappt und dessen Potenzial voll ausschöpft. Das geht natürlich nur dann, wenn man die Jungs auch spielen und nicht auf der Bank schmoren lässt. Die Torhüterposition ist in der Karriere traditionell die Wichtigste, da ein Keeper mit einer hohen Gesamtstärke in der Simulation oft den Unterschied ausmacht.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, welche jungen Torhüter in FIFA 21 das größte Potenzial haben.

In der Liste, die Ihr gleich sehen werdet, müsst Ihr ein paar Punkte beachten. Da es natürlich viele Spieler in FIFA 21 gibt, haben wir Kriterien festgelegt, die die Spieler erfüllen müssen. So haben wir nur die besten Talente für Euch herausgefiltert. Wer einen Überblick über alle Talente mit großem Potenzial haben will, findet alle Informationen dazu in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

Um in die Liste zu kommen, muss das Torhütertalent…

… beim Start der Karriere 22 Jahre jung sein

… sich um mindestens 6 Gesamtpunkte verbessern

… ein Potenzial von mindestens 80 haben

Achtung : Die Werte wie GES, Potenzial und Ablösesumme beziehen sich auf die Basisversion von FIFA 21, wie sie beim Launch im Oktober 2020 erschienen ist.

FIFA 21 Talente: Die Torhüter mit dem größten Potenzial

Name Alter Verein Wertung Potenzial Position Marktwert in FIFA 21 (in Mio. Euro) Gianluigi Donnarumma 21 85 92 TW 41,5 Luis Maximiano 21 Lissabon 78 88 TW 13,5 Albin Lafont 21 78 84 TW 11 Florian Müller 22 76 83 TW 8 Justin Bijlow 22 76 84 TW 8,5 Andriy Lunin 21 75 87 TW 9,5 Gregor Kobel 22 75 82 TW 7 Aaron Ramsdale 22 Sheffield Utd 75 83 TW 7,5 Wuilker Farinez 22 RCD Lens 75 85 TW 8,5 Bartlomiej Draqowski 22 75 82 TW 7 Altay Bayindir 22 73 80 TW 4,3 Aleksandr Maksimenko 22 73 83 TW 5 Dani Martin 21 70 80 TW 2,3 Maarten Paes 22 FC Utrecht 70 80 TW 2,3 Diogo Costa 20 70 82 TW 2,6 Markus Schubert 22 FC Schalke 70 80 TW 2,3 Illan Meslier 20 69 81 TW 1,5 Nico Mantl 20 SpVgg Unterhaching 69 83 TW 2 Maarten Vandevoordt 18 68 87 TW 1,5 Lennard Grill 21 68 80 TW 1,3 Alvaro 22 SD 68 80 TW 1,3 Radoslaw Majecki 20 68 80 TW 1,3 Kjell Scherpen 20 Amsterdam 67 81 TW 1,4 Kamil Grabra 21 Aarhus GF 67 81 TW 1,4 Marco Carnesecchi 20 66 82 TW 1,2 Christian Früchtl 20 66 83 TW 1,2 Matej Kovar 20 Swindon Town 64 80 TW 850 Tsd. Manuel Roffo 20 Boca Juniors 64 80 TW 850 Tsd. Luca Plogmann 20 SV Meppen 64 81 TW 850 Tsd. Jan Olschowsky 18 63 81 TW 675 Tsd. Anatoliy Trubin 18 Schachtar Donezk 63 80 TW 675 Tsd. Altube 20 Real Madrid 63 80 TW 675 Tsd. Joaquin Blazquez 19 Club Atletico Talleres 63 80 TW 675 Tsd. Fortuno 18 Barcelona 62 82 TW 525 Tsd. Filip Jörgensen 18 FC Villareal 62 82 TW 525 Tsd. Lino Kasten 19 62 80 TW 550 Tsd. Stefan Bajic 18 62 81 TW 525 Tsd. Lucas Chevalier 18 LOSC Lille 61 83 TW 475 Tsd. Ivan Martinez 18 CA Osasuna 60 81 TW 400 Tsd. Gavin Bazunu 18 FC Rochdale 60 82 TW 400 Tsd.

FIFA 21 Talente: Die Torhüter mit dem größten Potenzial - Geheimtipp

Gianluigi Donnarumma ist mit Abstand der beste Spieler in dieser Liste, das wissen die Gamer aber nicht erst seit diesem Jahr. Der talentierte Italiener hat allerdings schon eine Gesamtstärke von 85 und kostet dementsprechend mehr als 40 Millionen Euro. Eine Summe, die sich nur die wenigsten Vereine leisten können. Deshalb werfen wir mal einen Blick auf Talente, die am Anfang der Karriere billig zu haben sind, sich dann aber rasant zu den Besten der Welt entwickeln. Ihr solltet Euch auf jeden Fall um Maarten Vandevoordt bemühen. Der Belgier ist 18 Jahre alt und für wenige Millionen Euro zu haben, bringt aber ein Potenzial von 87 mit sich. Nach zwei bis drei Saisons wird sich diese Investition lohnen.

FIFA 21 Talente: Die Torhüter mit dem größten Potenzial - die beste Entwicklung

Um ganze 22 Gesamtstärken wird sich Lucas Chevalier bei optimaler Nutzung verbessern. Der Keeper von LOSC Lille startet mit einer Bewertung von 61 , kostet dementsprechend auch nur 0,4 Mio. Euro . Der Marktwert wird sich aber von Jahr zu Jahr steigern, am Ende wird Chevalier auf eine 83 kommen. Ivan Martinez von CA Osasuna und Gavin Bazunu vom FC Rochdale nehmen eine ähnliche Entwicklung, sie verbessern sich auch um mehr als 20 Punkte. Wer also eine Karriere mit einem schwachen Klub startet und voll auf die Jugendarbeit setzt, sollte sich diese Spieler schnappen.

