FIFA 21 Talente: Die besten jungen Spieler mit großem Potenzial im Karrieremodus

Die Förderung der Talente ist mit das Wichtigste im FIFA-21-Karrieremodus. Hier haben wir die Talente mit großem Potenzial für Euch aufgelistet.

FIFA 21 ist draußen, vor allem der komplett überarbeitete Karrieremodus ist ein beliebter Zeitvertreib bei den Gamern. Essenziell ist in diesem Modus die Jugendarbeit. Wer keine Talente verpflichtet und fördert, der wird früher oder später schwere Zeiten als Manager haben.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, welche Talente die vielversprechendsten auf der jeweiligen Position sind.

Bevor wir Euch die Liste zeigen, müsst Ihr was Wichtiges zum Karrieremodus und seinen Talenten wissen. Ähnlich wie im realen Fußball müssen sich die jungen Spieler entwickeln, das geht einerseits durch Training und anderseits durch Spielzeit. In FIFA 21 gibt es das dynamische Potenzial, mit dem sich die Spieler, abhängend von Ihrer Spielzeit, entwickeln. Es kann also sein, dass, wenn Euer Talent jedes Spiel spielt, es am Ende sogar ein höheres Potenzial erreicht als vorhergesagt. Andersherum wird es nicht die gewünschte Gesamtstärke erhalten, wenn das Talent die ganze Zeit nur auf der Bank schmort.

Um die Liste der talentierten Spieler einzugrenzen, haben wir folgende Kriterien aufgestellt, die ein Spieler erfüllen muss, um in die Auswahl zu gelangen. Er muss...

. .. unter 23 Jahre sein. Das maximale Alter ist also 22 Jahre.

... ein Entwicklungspotenzial von mindestens plus sechs Punkten in der Gesamtwertung aufweisen.

... bei voller Ausschöpfung seines Potenzials eine Gesamtwertung von mindestens 85 haben.

Achtung: Die Werte wie GES, Potenzial und Ablösesumme beziehen sich auf die Basisversion von FIFA 20, wie sie beim Launch im September 2019 erschienen ist.

FIFA 21, Talente: Die Torhüter mit dem größten Potenzial

Bei den Torhütern haben wir das maximale Potenzial, das erreicht werden muss, auf 83 gesenkt. Geschuldet ist das der Tatsache, dass es weniger Torhüter als Feldspieler gibt, wir Euch aber trotzdem eine breite Auswahl an Spielern liefern wollen. Der stärkste Keeper wird, wie auch in den vergangenen Versionen von FIFA, Gianluigi Donnarumma werden. Der Italiener hat ein Potenzial von 92, kostet mit mehr als 40 Millionen Euro allerdings schon sehr viel Geld, das viele Vereine nicht zur Verfügung haben werden. Der Geheimtipp unter den Torhütern ist Maarten Vandevoordt, der Belgier kostet gerade mal 1,5 Millionen und hat ein Potenzial von 87 - ein Investment, dass sich lohnen wird!

Name Alter Verein Wertung Potenzial Position Marktwert in FIFA 21 (in Mio. Euro) Gianluigi Donnarumma 21 85 92 TW 41,5 Luis Maximiano 21 Lissabon 78 88 TW 13,5 Albin Lafont 21 78 84 TW 11 Florian Müller 22 76 83 TW 8 Justin Bijlow 22 76 84 TW 8,5 Andriy Lunin 21 75 87 TW 9,5 Aaron Ramsdale 22 Sheffield Utd 75 83 TW 7,5 Wuilker Farinez 22 RCD Lens 75 85 TW 8,5 Aleksandr Maksimenko 22 73 83 TW 5 Nico Mantl 20 SpVgg Unterhaching 69 83 TW 2 Maarten Vandevoordt 18 68 87 TW 1,5 Christian Früchtl 20 66 83 TW 1,2 Lucas Chevalier 18 LOSC Lille 61 83 TW 475 Tsd.

FIFA 21, Talente: Die Außenverteidiger mit dem größten Potenzial

Die Außenverteidiger sollten am besten schnell sein, kein anderer erfüllt dieses Kriterium zur Zeit besser als der Münchner Alphonso Davies . Mit seinen 96 Pace wird kein Stürmer an Davies vorbeiziehen, dazu bringt er ein Potenzial von mindestens 89 mit. In der Liste ist natürlich auch wieder die FIFA-20-Karrieremodus-Legende Josha Vagnoman enthalten. Der Spieler des HSV kann sowohl als LV, RV und LM spielen. Zudem kostet der Deutsche mit 2,1 Millionen Euro nicht viel und kann sich um 16 Punkte auf eine 85 verbessern.

Name Alter Verein Wertung Potenzial Position Marktwert in FIFA 21 (in Mio. Euro) Renan Lodi 22 81 87 LV 21,5 Alphonso Davies 19 Bayern München 81 89 LV 22,5 Pervis Estupinan 22 FC Villareal 79 86 LV 15,5 Mathias Oliviera 22 77 85 LV 11,5 Owen Wijndal 20 77 86 LV 12,5 Vitaliy Mykolenko 21 76 84 LV 10 Adria Pedrosa 22 Barcelona 75 85 LV 9,5 Ryan Sessegnon 20 TSG 75 86 LV 11,5 Brandon Williams 19 75 85 LV 9,5 Luca Pelligrini 21 72 86 LV 6,5 Nuno Tavares 20 SL 72 85 LV 5,5 Ait Nouri 19 71 86 LV 4,7 Luca Netz 17 63 86 LV 750 Tsd. Nordi Mukiele 22 80 87 RV 18,5 Emerson 21 78 88 RV 15 Reece James 20 77 86 RV 12,5 Diogo Dalot 21 Manchester United 76 85 RV 11 Sergino Dest 19 75 86 RV 10 Tomas Tavares 19 SL Benfica 73 85 RV 6,5 Dodo 21 Schachtar Donezk 72 86 RV 6,5 Josha Vagnoman 19 69 85 RV 2,1 Neco Williams 19 Liverpool FC 67 85 RV 1,5

FIFA 21, Talente: Die Innenverteidiger mit dem größten Potenzial

Der niederländische Nationalspieler Matthijs de Ligt sticht aus der Aufzählung heraus, das 92er Potenzial kostet allerdings schon fast 50 Millionen Euro. Eines der heftigsten Talente im ganzen Spiel ist Bright Akwo Arrey-Abi , der 17-jährige Engländer steht bei Bayern München unter Vertrag, spielt allerdings aktuell in der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters. Arrey-Abi verbessert sich um unfassbare 26 Gesamtpunkte auf eine 85, am Anfang der Karriere kostet er Euch lachhafte 500.000 Euro. Zuschlagen!

Name Alter Verein Wertung Potenzial Position Marktwert in FIFA 21 (in Mio. Euro) Matthijs de Ligt 20 85 92 IV 49,5 Eder Militao 22 Real Madrid 80 87 IV 19 Jules Kounde 21 79 86 IV 16 Dan Zagadou 21 79 86 IV 16 Dayot Upamecano 21 RB Leipzig 79 90 IV 20 Ibrahima Konate 21 RB Leipzig 78 88 IV 15,5 Gabriel 22 78 85 IV 13 Edmond Tapsoba 21 78 88 IV 15,5 Ozan Kabak 20 FC Schalke 77 87 IV 13 Marin Pongracic 22 76 85 IV 11 Fikayo Tomori 22 FC Chelsea 76 85 IV 11 Merih Demiral 22 Juventus Turin 76 85 IV 11 Jean-Clair Todibo 20 Real Betis 75 86 IV 10,5 Jordan Torunarigha 22 Hertha BSC 75 85 IV 10 Marash Kumbulla 20 75 85 IV 10 Nehuen Perez 20 Atletico Madrid 75 85 IV 10 William Saliba 19 FC Arsenal 74 87 IV 10 Eric Garcia 19 72 85 IV 5,5 Eduardo Quaresma 18 Sporting Lissabon 72 86 IV 6 Tanguy Kouassi 18 71 85 IV 4,6 Josko Gvardiol 18 69 86 IV 2 Leonidas Stergiou 18 FC St. Gallen 67 86 IV 1,5 Marco Kana 17 65 85 IV 1 Omar Rekik 18 Hertha BSC 63 85 IV 775 Tsd. Bright Akwo Arrey-Abi 17 FC Bayern München 60 86 IV 425 Tsd.

FIFA 21, Talente: Die Mittelfeldspieler mit dem größten Potenzial

Natürlich wird diese Liste vom deutschen Kai Havertz angeführt, der jüngst von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea gewechselt ist. Wenn Ihr Havertz von den Blues loseisen wollt, müsst Ihr wohl sehr tief in die Tasche greifen. Da ist der 16-jährige Cherki von Lyon doch deutlich billiger, mit einem Potenzial von 88 macht Ihr bei einem Transfer dieses Wunderkinds auch nichts falsch.

Name Alter Verein Wertung Potenzial Position Marktwert in FIFA 21 (in Mio. Euro) Kai Havertz 21 FC Chelsea 85 93 ZOM 57 Martin Odegaard 21 Real Madrid 83 89 ZOM 36 Federico Valverde 21 Real Madrid 83 90 ZM 36 Houssem Aouar 22 81 89 ZM 26 Mason Mount 21 FC Chelsea 80 87 ZOM 21 Nikola Vlasic 22 80 86 ZOM 20,5 Christopher Nkunku 22 RB Leipzig 80 86 ZOM 20,5 Wendel 22 Sporting Lissabon 79 88 ZM 19 Dani Olmo 22 RB Leipzig 79 87 ZOM 18,5 Phil Foden 20 Manchester City 79 88 ZOM 19,5 Declan Rice 21 West Ham 79 86 ZDM 16,5 Boubacar Kamara 20 79 87 ZDM 17 Sander Berge 22 79 86 ZDM 16 Bruno Guimaraes 22 Olympique Lyon 78 87 ZM 15,5 Renato Sanches 22 LOSC Lille 78 85 ZM 14,5 Matheus Cunha 21 Hertha BSC 78 87 ZOM 16 Lisandro Martinez 22 Amsterdam 78 85 ZDM 13,5 Exequiel Palacios 21 Bayer Leverkusen 77 86 ZM 13,5 Dejan Kulusevski 20 Juventus Turin 77 87 ZOM 14,5 Mohamed Ihattaren 18 PSV Eindoven 77 88 ZOM 14 Sandro Tonali 20 AC Mailand 77 91 ZDM 18,5 Matteo Guendouzi 21 Hertha BSC 77 86 ZDM 12,5 Leonardo Fernandez 21 Tigres 76 85 ZOM 12 Tyler Adams 21 RB Leipzig 76 85 ZDM 11 Pedro Goncalves 22 Sporting Lissabon 76 87 ZM 13 Florentino 20 76 86 ZDM 11,5 Eduardo Camavinga 17 76 88 ZM 12 Boubakary Soumare 21 LOSC Lille 76 85 ZDM 11 Nicolo Zaniolo 20 AS Rom 76 86 ZOM 12,5 Uros Racic 22 75 86 ZM 11 Orkun Kökcü 19 Feyenoord 75 85 ZOM 10,5 Maxence Caqueret 20 Olympique Lyon 75 87 ZM 12 Riqui Puig 20 FC Barcelona 75 88 ZM 12,5 Reine-Adelaide 22 Olympique Lyon 75 85 ZM 10,5 Mohammed Kudus 19 Ajax Amsterdam 75 85 ZOM 10,5 Mac Allister 21 Brighton 75 85 ZOM 11 Dominik Szoboszlai 19 Red Bull Salzburg 75 87 ZOM 11 Oscar 22 FC Sevilla 75 86 ZOM 11,5 Nicolas Dominguez 22 75 85 ZM 10,5 Gustavo Assuncao 20 Famalicao 74 86 ZDM 9,5 Paulinho 19 Bayer Leverkusen 74 85 ZOM 9,7 Manor Solomon 20 Schachtar Donezk 73 86 ZOM 7,5 Thiago Almada 19 Velez Sarsfield 73 89 ZOM 8,5 Agustin Urzi 20 Club Atletico Banfield 73 88 ZM 9 Marcos Antonio 20 Schachtar Donezk 72 85 ZM 6 Matthew Longstaff 20 72 85 ZM 6 Yari Verschaeren 18 RSC Anderlecht 72 85 ZOM 5,5 Joseph Willock 20 FC Arsenal 71 85 ZOM 5 Ryan Gravenberch 18 Ajax Amsterdam 71 87 ZM 4,8 Hamed Traore 20 Sassuolo Calcio 71 85 ZOM 5 Billy Gilmour 19 FC Chelsea 71 86 ZM 5 Emile Smith-Rowe 19 FC Arsenal 69 85 ZOM 2,3 Jude Bellingham 17 Borussia Dortmund 69 88 ZM 2,1 Giovanni Reyna 17 Borussia Dortmund 68 87 ZOM 1,8 Florian Wirtz 17 Bayer Leverkusen 68 88 ZOM 1,8 Rayan Cherki 16 Olympique Lyon 67 88 ZOM 1,7 Aster Vranckx 17 KV Mechelen 66 86 ZM 1,3 Xavi Simons 17 PSG 65 85 ZM 1,1 Yusuf Demir 17 64 85 ZOM 975 Tsd.

FIFA 21, Talente: Die Flügelspieler mit dem größten Potenzial

Die Tempo-Bewertung von Jadon Sancho hat EA Sports einige Kritiken eingebracht, im Karrieremodus müsst Ihr Euch darum aber keine Gedanken machen, durch das Training könnt Ihr den Sprintwert der Spieler verbessern. Mit 70 Millionen Euro Marktwert ist Sancho der mit Abstand teuerste Mittelfeldspieler. Kommen wir zu den Geheimtipps: Ansu Fati vom FC Barcelona kennt mittlerweile jeder, er ist einer der kommenden Weltstars. Wen nicht viele kennen, ist Joelson Fernandez . Der 17-Jährige wird eine 87 erreichen und kostet nur 2,1 Millionen Euro.

Name Alter Verein Wertung Potenzial Position Marktwert in FIFA 21 (in Mio. Euro) Jadon Sancho 20 Borussia Dortmund 87 93 RM 69,5 Ferran Torres 20 Manchester City 81 89 RM 26,5 Christian Pulisic 20 FC Chelsea 81 87 LF 24,5 Leon Bailey 22 Bayer Leverkusen 80 85 LM 20 Viktor Tsygankov 22 Dynamo Kiew 80 86 RM 20,5 Vinicius Jr. 19 Real Madrid 80 93 LF 27,5 Marcus Thuram 22 Gladbach 80 86 LF 20,5 Rodrygo 19 Real Madrid 79 90 RF 21 Jonathan Ikone 22 LOSC Lille 79 86 RM 17,5 Harvey Barnes 22 79 85 LF 17,5 Trincao 20 FC Barcelona 78 91 RF 20 Calvin Stengs 21 AZ Alkmaar 78 86 RF 15,5 Ismaila Sarr 22 78 87 RM 16 Antony 20 Ajax Amsterdam 78 88 RF 17 Marcus Edwards 21 Vitoria Guimaraes 77 89 RF 16 Galeno 22 SC Braga 77 85 RF 13 Mason Greenwood 18 Manchester United 77 89 RM 14,5 Krepin Diatta 21 Club Brügge 77 85 RF 13 Samuel Chukwueze 21 FC Villareal 77 86 RM 14 Jovane Cabral 22 Sporting Lissabon 77 87 LF 14,5 Ansu Fati 17 FC Barcelona 76 90 LF 15 Tete 20 Schachtar Donezk 75 86 RM 11,5 Takefusa Kubo 19 FC Villareal 75 89 RM 14,5 Bukayo Saka 18 FC Arsenal 75 88 LM 12 Bryan Mbeumo 20 FC Brentford 74 85 RF 9,5 Adam Hlozek 17 74 87 RM 9,5 Callum Hudson-Odoi 19 FC Chelsea 74 86 RF 10 Gonzalo Plata 19 Sporting Lissabon 74 86 RF 10 Gabriel Martinelli 19 FC Arsenal 74 85 LM 9,5 Ezequiel Barco 21 Atalanta United 74 85 LF 9,5 Brahim 20 AC Mailand 74 86 LF 10 Rafael Camacho 20 Sporting Lissabon 73 86 RF 7,5 Romario Baro 20 73 85 RM 7 Jota 21 SL Benfica 72 85 LM 6 Santiago Rodriguez 20 Nacional 72 85 RF 6 Giorgi Tritaishvili 19 Dynamo Kiew 72 86 RM 6,5 De la Vega 19 Club Atletico Lanus 71 85 RF 5 Facundo Pellistri 18 Penarol 71 87 RM 4,9 Jeremy Doku 18 Stade Rennes 71 88 RF 4,9 Noni Madueke 18 70 86 RM 3,7 Rabbi Matondo 19 FC Schalke 70 85 LM 3,8 Joelson Fernandes 17 Sporting Lissabon 69 87 RF 2,1 Deiber Caicedo 20 Deportivo Cali 68 86 RM 2 Luis Henrique 18 Olympique Marseille 67 87 RF 1,6 Christos Tzolis 18 Saloniki 67 85 RF 1,6 Mohammed Daramy 18 67 85 RM 1,6 Harvey Elliott 17 65 85 RF 1,4

FIFA 21, Talente: Die Stürmer mit dem größten Potenzial

Der Sturm ist wohl die beliebteste Position in FIFA, auch hier gilt: Je schneller, desto besser. Das gilt für fast alle Spieler in der Liste, hier haben wir sogar vier Talente, die am Ende 90+ in ihrer Gesamtbewertung erreichen können. Den größten Sprung macht Troy Parrott . Der Ire ist aktuell von Tottenham an Millwall ausgeliehen und wird sich um 20 Punkte verbessern. Nach der Leihe müsst Ihr aber unbedingt zugreifen, bevor Parrott zu teuer für Euch wird.

Get started in #FUT21 or #VOLTA Football today ➡️ Carry your progress over when you upgrade to nex-gen 😎



Name Alter Verein Wertung Potenzial Position Marktwert in FIFA 21 (in Mio. Euro) Marcus Rashford 22 Manchester United 85 91 ST 53 Lautaro Martinez 22 84 91 ST 45 Erling Haaland 19 Borussia Dortmund 84 92 ST 45 Joao Felix 20 Atletico Madrid 81 93 MS 32 Luka Jovic 22 Real Madrid 80 86 ST 20 Alexander Isak 20 79 86 ST 18 Victor Osimhen 21 79 87 ST 19 Donyell Malen 21 PSV Eindhoven 78 85 ST 15 Tammy Abraham 22 FC Chelsea 78 85 ST 15 Jonathan David 20 LOSC Lille 78 88 ST 15,5 Patson Daka 21 Red Bull Salzburg 76 85 ST 12 Myron Boadu 19 AZ Alkmaar 75 87 ST 11,5 Luis Javier Suarez 22 FC Watford 75 86 ST 11,5 Nahuel Bustos 21 Club Altetico Talleres 74 85 ST 10 Evanilson 20 FC Porto 73 87 ST 9 Reinier 18 Borussia Dortmund 71 87 MS 4,9 Fabio Silva 17 Wolverhampton 69 85 ST 2,1 Karim Adeyemi 18 Red Bull Salzburg 69 87 ST 2,2 Sebastiano Esposito 17 66 86 ST 1,3 Troy Parrott 18 FC Millwall 65 85 ST 1,1

FIFA 21 Talente

Sicherlich habt Ihr den ein oder anderen Jungprofi in der Liste vermisst, das liegt dann aber wohl daran, dass der Spieler eines der Kriterien nicht erfüllt hat.

Kylian Mbappe zum Beispiel verbessert sich "nur" um fünf Werte von einer 90 auf eine 95, er wird der beste und teuerste Spieler in der gesamten Karriere sein. Wenn Ihr Euch Mbappe leisten könnt, habt Ihr den Modus quasi durchgespielt. Am meisten Spielspaß ergibt sich, wenn man mit einem kleinen Team startet und sich sukzessive durch Transfers und das Fördern von Talenten hocharbeitet.

