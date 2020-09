Cristiano Ronaldo, Neymar und Co.: Alle Spieler mit 5-Sterne-Skills in FIFA 21

Viele Zocker achten bei FIFA darauf, dass die Spieler in ihrem Team alle Tricks beherrschen. Goal zeigt alle Profis mit 5-Sterne-Skills in FIFA 21.

Der Release von FIFA 21 steht vor der Tür und Spieleentwickler EA Sports veröffentlicht nach und nach immer mehr Details zu den einzelnen Spielern der im Oktober erscheinenden Ausgabe.

Vor allem Tricks sind bei vielen Zockern aufgrund des Spaßfaktors äußerst beliebt, doch nicht mit jedem Spieler kann man im Spiel jeden Trick ausführen.

Nur diejenigen, die in der realen Fußballwelt mit einer trickreichen Spielweise herausstechen, bekommen von FIFA in Sachen Skill-Rating die maximalen fünf Sterne.

In der folgenden Tabelle werden alle Spieler mit 5-Sterne-Skills in FIFA 21 aufgelistet. Cristiano Ronaldo, Neymar und Kylian Mbappe sind die bekanntesten Gesichter, Lionel Messi gehört auch in diesem Jahr nicht dazu.

Diese Spieler haben 5-Sterne-Skills in FIFA 21:

Spieler Verein Rating Cristiano Ronaldo Piemonte Calcio 92 Neymar Jr PSG 91 Kylian Mbappe PSG 90 Angel Di Maria PSG 87 Jadon Sancho 87 Roberto Firmino Liverpool 87 Paul Pogba 86 Thiago Bayern München 85 Riyad Mahrez 85 Memphis Depay Lyon 85 Hakim Ziyech Chelsea 85 Marcus Rashford Manchester United 85 Douglas Costa Piemonte Calcio 84 Zlatan Ibrahimovic AC Milan 83 Marcelo 83 Wilfried Zaha 83 Martin Ödegaard Real Madrid 83 Philippe Coutinho Barcelona 83 Ousmane Demebele Barcelona 83 Quincy Promes 82 Marlos Shakhtar Donezk 81 Eduardo Salvio Boca Juniors 81 Joao Felix 81 Xherdan Shaqiri Liverpool 81 Juan Cuadrado Piemonte Calcio 81 Franck Ribery Fiorentina 81 Nani 80 Vinicius Jr. Real Madrid 80 David Neres Ajax 80 Federico Bernardeschi Piemonte Calcio 80 Allan Saint-Maximin Newcastle 80 Gelson Martins Monaco 80 Stephen El Sharaawy Shanghai Shanhua 79 Ignacio Piatti San Lorenzo 78 Ricardo Centurion Velez Sarsfield 77 Amine Harit Schalke 77 Hernani Levante 76 Yannick Bolasie Everton 75 Marcelino Moreno Lanus 75 Evander Midtjylland 74 Matias Fernandes Colo-Colo 73 Luciano Acosta Atlas 73 Jorge Carrascal Nunez 73 Chanathip Songkrasin Hokkaido Consadole Sapporo 73 Alexandru Maxim Gaziantep 72 Farid Boulaya FC Metz 72 Aidan McGeady Sunderland 71 Silas Wamangituka Stuttgart 70 Juan Diego Rojas Delfin SC 69 Gary Mackay-Steven NYCFC 69 Ilsinho Philadelphia Union 68 Rayan Cherki Lyon 67

FIFA 21 erscheint am 9. Oktober im Handel.