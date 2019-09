FIFA 20 Web App: Alle Informationen zur Online-Anwendung für FIFA Ultimate Team

FIFA Ultimate Team, das ist auch in FIFA 20 einer der beliebtesten Spielmodi. Hier erfahrt Ihr alles zur dazugehörigen Web App.

FIFA 20 wird auch in diesem Jahr eine große Menge an Zockern in seinen Bann ziehen. Mit der offiziellen Web App für Ultimate Team kannst du deine Traummannschaft aber bereits vor der Veröffentlichung bauen.

In der Web App können FIFA-Nutzer bis zur Veröffentlichung des Spiels am 27. September bereits erste Packs öffnen, Teams zusammenstellen und tägliche Belohnungen abholen.

Wie funktioniert die Web App? Wann ist die Web App verfügbar? Wie kann ich auf dem PC oder Handy auf die Web App zugreifen? Goal nimmt die Web App von FIFA 20 unter die Lupe und hat die Antworten auf Eure Fragen.

FIFA 20: Was ist die Web App?

Die Web App für FIFA Ultimate Team ist ein Online-Anwendung die es Nutzern erlaubt, ihre Teams, Transfers und Aufgaben in FIFA auch abseits der Konsole zu verwalten. Spieler können in der Web App Mannschaften erstellen und verändern, Packs öffnen, SBCs abschließen und ihre täglichen Belohnungen abholen.

In der Web App können fast alle Funktionen von FIFA verwendetet werden, einzig Partien zu bestreiten ist natürlich nicht möglichen.

FIFA 20: Wo finde ich die Web App?

Mehr Infos zur Web App findest du unter diesem Link oder auf den sozialen Medien unter dem #FIFA20. Wenn du sie sofort ausprobieren möchtest, gibts HIER direkt einen Link zur Web App auf der Website von EA Sports. Die App fürs Handy findest du im iTunes- und Google-Play-Store.

FIFA 20: Was ist dieses Jahr neu in der Web App?

Die Web App bietet den Nutzern also diverse Möglichkeiten, um schon vor Release mit dem Bau ihres FIFA 20 Ultimate Teams zu beginnen. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren wird es in der Web App für FIFA 20 einige neue Features geben.

Ihr könnt in der Web App neu individuelle Taktiken für eure Mannschaften anwenden und euren Fortschritt bei Saison-Aufgaben einsehen.

Zudem sind einige Neuigkeiten aus FIFA 20, detaillierte Vereinsanpassungen sowie ein SBC-Schutz, der Spieler vor dem Einlösen in Squad-Building-Challenges schützt, sind bereits in der Web App verfügbar.

FIFA 20: Wann ist die Web App verfügbar?

Die Web App für FIFA 20 ist für Spieler, die bereits in FIFA 19 Besitzer eines Vereins waren, bereits seit dem 19. September verfügbar.

Spieler, die bei FIFA 20 neu dabei sind und noch nicht zu den FIFA-19-Veteranen zählen, müssen bis zum Release am 27. September warten. Danach musst du dich als Neu-Gründer eines Vereins erst einmal auf deiner Konsole oder deinem PC einloggen, deinen Verein erstellen und deine Sicherheitsfrage beantworten. Danach wird die Web App ebenfalls freigeschaltet.

FIFA 20: So funktioniert die Companion Web App fürs Handy

Die Web App ist sowohl für Browser als auch in der App verfügbar. Im Browser kannst du die Web App unter dem Link erreichen, auf einem Mobilgerät ist die sogenannte Companion App aber definitiv die einfachere Variante.

Kaufe und verkaufe Spieler, baue Teams und erfülle SBCs, direkt von deinem Handy. Zum Download der App gehts HIER im iTunes- und Google-Play-Store. Die App ist für Geräte mit den Versionen Android 4.4.2 oder iOS 9.3 oder Neuere verfügbar.

FIFA 20: Was passiert mit der Web App von FIFA 19?

Seitdem die Web App für FIFA 20 live ist, gibt es die Web App für FIFA 19 nicht mehr. Sowohl die Website als auch die App wurden von EA Sports durch die Web App für das neue Spiel ersetzt.

Für Anpassungen an deinem Team, SBCs und die weiteren Vorteile müssen Spieler nun in der Konsole oder dem PC auf das komplette Spiel zugreifen.

A new generation breaking ground.



Here are the Top 2⃣0⃣ Young Players in #FIFA20 👉 https://t.co/FouEiAZbmQ pic.twitter.com/jRneh1YR7Q — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 15, 2019

