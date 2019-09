Die besten Angreifer in FIFA 20: Diese Stürmer haben die höchste Bewertung

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oder doch Neymar - wer ist der beste Angreifer im neuen FIFA 20? Die Antwort liefern wir Euch in diesem Artikel.

Endlich ist es wieder soweit: Der Klassiker von EA Sports - FIFA 20 - ist erhältlich. Haltet Ihr das Game schon in Euren Händen?

Mit welcher Mannschaft werdet Ihr Euer erstes Spiel in FIFA 20 bestreiten? Mit welchem Spieler schießt Ihr das erste Tor? Damit die Auswahl ein bisschen leichter wird, haben wir für Euch die besten Angreifer im Game herausgesucht. Lionel Messi , Cristiano Ronaldo und Neymar sind dabei heiße Anwärter auf den Titel des besten Offensivspielers, oder?

Goal hat die bestbewerteten Angreifer für Euch zusammengesucht und eine Liste der besten Stürmer in FIFA 20 erstellt.

FIFA 20: Wer sind die besten Angreifer?

Die Liste der bestbewerteten Spieler hat EA Sports bereits veröffentlicht. Lionel Messi ist der beste Spieler des Spiels in FIFA 20! Damit hat der Superstar des FC Barcelona seinen langjährigen Rivalen Cristiano Ronaldo abgelöst. Während Messi ein Rating von 94 erhält, hat CR7 eine Gesamtbewertung von 93.

Noch im letzten Jahr erhielten beide Spieler die gleiche Bewertung von 94. Liegt die Abstufung Ronaldos daran, dass er das Trikot von Juventus Turin trägt? Schließlich hat Juve mit Konkurrent Konami einen exklusiven Vertrag um die Namensrechte geschlossen. Dementsprechend darf EA Sports den Namen „Juventus“ nicht mehr verwenden und CR7 läuft in FIFA 20 für Piemonte Calcio auf. Alle Infos zum neuen Namen und Wappen von Juventus in FIFA 20 erhaltet Ihr in unserem Übersichtsartikel .

Dahinter reiht sich Neymar in die Liste der besten Offensivspieler. Im vierten Jahr in Folge wurde der Superstar von Paris Saint-Germain mit 92 bewertet.

Neu bei Real Madrid ist FIFA-20-Coverstar Eden Hazard . Der Belgier komplettiert zusammen mit Mohamed Salah die Top-5 der besten Angreifer in FIFA 20. Während Hazard ein Rating von 91 bekam, rangiert Salah knapp dahinter mit einer Bewertung von 90.

FIFA 20: Wer sind die besten Angreifer aus der ?

Einen deutschen Spieler sucht man in der Liste der besten Angreifer in FIFA 20 vergeblich. Kein deutscher Stürmer hat es nach ganz oben geschafft.

Dagegen tauchen zwei Bundesliga-Spieler unter den besten Stürmer des EA-Sports-Klassikers auf: Robert Lewandowski ist der bestbewertete Angreifer der Bundesliga . Der Stürmer des FC Bayern München bekam einen Gesamtwert von 89. Damit verfehlte er sein letztjähriges Ranking um nur einen Bewertungspunkt.

Dahinter stellt der auch den zweitbesten Angreifer der Bundesliga : Neuzugang Philippe Coutinho , der vom FC Barcelona zum deutschen Rekordmeister wechselte, bekam ein Rating von 86.

FIFA 20: Das sind die besten Angreifer