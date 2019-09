Die besten Mittelfeldspieler in FIFA 20 - De Bruyne, Modric, Reus und Co.

Kevin De Bruyne, N'Golo Kante, Luka Modric und Co.: Wer ist der beste Mittelfeldspieler im EA-Sports-Klassiker FIFA 20? Hier gibt's die Antwort.

FIFA 20 , das ist der neuste Ableger der bekannten Fußball-Simulation von EA Sports . Und auch in diesem Jahr dreheen sich die Fragen vieler Gamer um ein Thema - welcher Spieler hat welche Bewertungen und welches sind die Stars auf den jeweiligen Positionen - so auch im Mittelfeld.

Die Top-100 Spieler in FIFA 20 hat EA Sports bereits veröffentlicht. Und damit ist klar: Lionel Messi ist der bestbewertete Spieler in FIFA 20! Der Superstar des FC Barcelona löste damit Cristiano Ronaldo ab, der noch bei FIFA 19 diesen Titel inne hatte. Neymar von Paris Saint-Germain landete auf Platz drei.

Damit ist aber auch klar: Kein Mittelfeldspieler hat es in den Top-100 unter die ersten drei geschafft. Dabei gibt es zwischen den Strafräumen so einige Top-Stars wie Kevin De Bruyne , Luka Modric und Co., die in der vergangenen Saison mächtig auf sich aufmerksam gemacht haben.

Goal hat für Euch eine Liste der besten Mittelfeldspieler in FIFA 20 zusammengestellt. Wer hat das beste Rating? Wer ist der beste deutsche Mittelfeldspieler? In diesem Artikel bekommt Ihr die Antworten.

Wollt Ihr mehr über FIFA 20 wissen? Dann klickt Euch doch mal durch unsere zahlreichen Übersichtsartikel:

Wer sind die besten Mittelfeldspieler in FIFA 20?

Unter den Mittelfeldspielern kann ihm keiner das Wasser reichen: Der unglaublich talentierte Kevin De Bruyne von Manchester City steht mit einer Gesamtbewertung von 91 ganz oben auf der Liste. Kein anderer Spieler kommt an diesen Wert heran.

Sogar Luka Modric , der Sieger des Ballon d'Or 2018, kann Kevin De Bruyne nicht übertreffen. Der zentrale Mittelfeldspieler von Real Madrid landet mit einem Rating von 90 nur auf Rang zwei.

Während Kevin De Bruyne als ZOM und Luka Modric als einfacher ZM gelistet sind, sind die besten defensiven Mittelfeldspieler N'Golo Kante vom FC Chelsea und Sergio Busquets vom FC Barcelona . Beide bekamen eine Gesamtbewertung von 89.

Doch die offensiveren Mittelfeldspieler dominieren die Spitze in FIFA 20. Mit David Silva taucht bereits der zweite Spieler von ManCity in den Top-5 auf. Er hat ein Rating von 88. Den gleichen Wert haben auch Toni Kroos ( Real Madrid ), Marco Reus ( Borussia Dortmund ) Paulo Dybala ( Piemonte Calcio ), Christian Eriksen ( Tottenham Hotspur ) und Paul Pogba ( Manchester United ).

FIFA 20: Wer sind die besten deutschen Mittelfeldspieler?

Sofern Ihr den obigen Abschnitt aufmerksam gelesen habt, wisst Ihr es bereits: Die besten deutschen Mittelfeldspieler in FIFA 20 sind Toni Kroos und Marco Reus. Der Ballverteiler von und der Top-Scorer des BVB überragen alle anderen deutschen Mittelfeldspieler mit ihren Ratings von 88.

Thomas Müller landet im deutschen Ranking der Mittelfeldakteure auf dem dritten Rang. Der Offensiv-Allrounder des FC Bayern München bekam eine Gesamtbewertung von 86. Er ist damit auch der letzte deutsche Spieler, der sich in der Top-Gruppe der Mittelfeldspieler in FIFA 20 einen Platz ergattern konnte.

Artikel wird unten fortgesetzt

Doch noch zwei weitere Spieler vertreten die Bundesliga : Thiago von Bayern München und Axel Witsel von Rivale tauchen ebenfalls in der Liste der besten Mittelfeldspieler in FIFA 20 auf. Während der Spanier einen Gesamtwert von 87 aufweisen kann, bekam der Belgier des BVB ein Rating von 85.

FIFA 20: Das sind die besten Mittelfeldspieler