FC Villarreal vs. FC Barcelona live: LaLiga heute im TV und im LIVE-STREAM sehen

In der spanischen LaLiga steht der 15. Spieltag auf dem Programm. Hierbei findet am Samstag um 21 Uhr die Partie zwischen dem FC Villarreal und dem FC Barcelona statt. Die beiden Teams rangieren auf dem zwölften und auf dem siebten Platz, wobei sie bisher 16 und 20 Zähler mitnahmen.

Villarreal gewann mit einem 1:0 gegen Getafe im jüngsten Heimspiel am 7. November lediglich eines seiner bisher letzten sechs Meisterschaftsspiele. Davor ließ das Gelbe U-Boot zuhause mit einem 1:2 gegen Osasuna und einem 3:3 gegen Cadiz Punkte liegen. Am 20. November erlebte das Team von Unai Emery ein 1:1 bei Celta de Vigo.

Die Gäste entschieden am selben Tag das Stadtderby gegen Espanyol vor eigenem Publikum mit 1:0 für sich. Damit beendete der FC Barcelona beim Debüt von Xavi an der Seitenlinie eine Negativserie mit vier sieglosen Liga-Auftritten am Stück. Ein 0:1 bei Rayo Vallecano hatte dabei Ex-Trainer Ronald Koeman den Job gekostet. Danach gab es unter dem Interimstrainer Sergi Barjuan zuhause ein 1:1 gegen Alaves sowie ein 3:3 in Vigo. In LaLiga 2020/2021 musste sich Villarreal gegen Barcelona auswärts mit 0:4 und zuhause mit 1:2 geschlagen geben.

Heute kommt es in der La Liga zum Match FC Villarreal vs. FC Barcelona.

FC Villarreal vs. FC Barcelona: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: FC Villarreal vs. FC Barcelona Datum: Samstag, 27. November 2021 Uhrzeit: 21.00 Uhr Stadion: Estadio de la Cerámica (Villarreal)

FC Villarreal vs. FC Barcelona heute live im TV anschauen: Die Übertragung der La Liga

DAZN kam im Jahr 2016 auf den Markt und besitzt seitdem die Rechte an den LaLiga-Spielen. Im Mai verkündete der Pay-per-View-Anbieter eine Vertragsverlängerung um weitere fünf Jahre. Damit könnt Ihr auf jeden Fall bis einschließlich der Saison 2025/2026 alle Matches in der höchsten spanischen Spielklasse mitverfolgen.

Diesbezüglich ist es gleichgültig, ob Ihr ein Monats- oder ein Jahresabo abschließt. Jedoch solltet Ihr bedenken, dass bei einer Vertragsdauer von 365 Tagen die monatlichen Kosten niedriger sind. Genau genommen legt Ihr statt 14,99 nur 12,49 Euro und somit 2,50 Euro weniger auf den Tisch.

Beide erforderlichen Schritte sind rasch erledigt. Nach der Anmeldung hängt die Vorgehensweise von Eurem Fernsehgerät ab. Besitzer eines Smart-TVs müssen die Gratis-App von DAZN herunterladen. Für die anderen Abonnenten gilt es, einen gewöhnlichen Fernseher zum Beispiel mit einem Notebook zu vernetzen. Alles, was man dazu benötigt, sind ein HDMI-Kabel und die entsprechenden Schnittstellen.

Neben aller Begegnungen der La Liga könnt Ihr bei DAZN ebenso jene der italienischen Serie A und der französischen Ligue 1 mitverfolgen. Außerdem kommen die Liebhaber des internationalen Fußballs mit der Champions League, etlichen Länderspielen sowie der Women’s Champions League auf ihre Kosten. Überdies strahlt der Bezahlfernsehdienst die Freitags- und Sonntagspartien in der Bundesliga aus. Ferner umfasst das Programm die NBA, die NFL sowie Darts. Doch notiert Euch nun die Eckdaten zur Übertragung von Villarreal gegen Barcelona:

Übertragungsbeginn: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielbeginn: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Kommentator: Christoph Stadtler

Christoph Stadtler Experte: Michi Hofmann

Ihr kommt also als Abonnenten bei DAZN in den Genuss aller Spiele aus der La Liga. Hierbei gehen an den Wochenenden samstags und sonntags respektive vier Begegnungen über die Bühne. Überdies findet freitags und montags jeweils eine Partie statt.

Somit könnt Ihr heute vor der Übertragung des Matches FC Villarreal vs. FC Barcelona drei weitere Duelle aus der höchsten spanischen Spielklasse mitverfolgen. Hierbei macht Deportivo Alaves vs. Celta de Vigo um 14 Uhr den Anfang. Es folgen zunächst FC Valencia vs. Rayo Vallecano um 16.15 Uhr sowie RCD Mallorca vs. FC Getafe um 18 Uhr.

FC Villarreal vs. FC Barcelona heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt also einen einfachen Fernseher günstig per HDMI-Kabel und Notebook in einen Smart-TV verwandeln. Das liegt daran, dass DAZN alle Ausstrahlungen in seinem Angebot auch als LIVE-STREAM bereitstellt. Das heißt in anderen Worten: Bei einer passenden Internetverbindung lässt sich das Match zwischen dem FC Villarreal und dem FC Barcelona von überall aus mitverfolgen. Hierbei könnt Ihr auch auf Smartphones und Tablets zurückgreifen.

👇 The lowdown on #VillarrealBarça — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 26, 2021

FC Villarreal vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER bei GOAL

Dann kommt es selbstverständlich vor, dass es am Internet und/oder an den Zeitkapazitäten hapert. Auch in diesem Fall ist Euch geholfen, denn GOAL bietet Euch LIVE-TICKER zum Duell Villarreal vs. Barcelona an. Damit erfährt Ihr alles zu den Treffern, den Torchancen, den Karten und den Wechseln. Das Ganze funktioniert etwa mithilfe von Push-Nachrichten.

FC Villarreal vs. FC Barcelona im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die La Liga übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

FC Villarreal gegen FC Barcelona: Die Aufstellungen zur La Liga

Die Startaufstellungen folgen rund 60 Minuten vor dem Anstoß.