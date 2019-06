FC Schalke 04: Konoplyanka wohl vor Wechsel zu Fenerbahce, Gerüchte um Mario Rui - alle News und Transfergerüchte zu S04

Nübel und Serdar starten in die U21-EM, währenddessen steht Yevhen Konoplyanka wohl vor einem Abgang. Alle News und Gerüchte zu Schalke 04.

Der möchte offenbar Yevhen Konoplyanka abgeben. Als Ersatz soll wohl Benito Raman von kommen.

Außerdem starten Alexander Nübel und Suat Serdar am heutigen Montag mit der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen in die U21-Europameisterschaft.

Schalke angeblich an Napoli-Verteidiger Rui dran

Der FC Schalke 04 könnte seine linke Abwehrseite mit Mario Rui verstärken. Laut der italienischen Zeitung Tuttosport haben die Königsblauen Interesse an dem Portugiesen vom .

Dabei soll S04 allerdings viel Konkurrenz haben: Auch Milan, Atalanta und Zenit St. Petersburg buhlen offenbar um den 28-Jährigen, der mit seinen Einsatzzeiten in Neapel unzufrieden ist.

FC Schalke 04: Yevhen Konoplyanka vor Abgang zu ?

Yevhen Konoplyanka steht beim FC Schalke 04 offenbar auf der Streichliste, laut kicker sollen sich beide Parteien bereits auf einen Abschied geeinigt haben. Einen neuen Verein könnte der ukrainische Nationalspieler derweil in Istanbul finden.

Nach Angaben der türkischen Zeitung Hürriyet verhandeln Fenerbahce und S04 aktuell über einen Transfer. Konoplyanka selbst soll einem Wechsel nach Istanbul bereits zugestimmt haben.

Als Ersatz für den Flügelspieler soll indes Benito Raman von Fortuna Düsseldorf zu S04 kommen, mit dem die Schalker angeblich bereits in Kontakt stehen.

FC Schalke 04: Alexander Nübel und Suat Serdar starten in

Die deutsche U21-Nationalmannschaft startet am heutigen Montag gegen Dänemark (21.00 Uhr) in die Europameisterschaft. Mit dabei sind die beiden Schalker Suat Serdar und Alexander Nübel.

Dabei wird Nübel von Beginn an im Tor stehen. Wie Bundestrainer Stefan Kuntz bestätigte, hat er sich gegen Florian Müller vom FSV Mainz 05 im Kampf um den Stammplatz durchgesetzt.

FC Schalke 04 an vereinslosem Yohan Cabaye interessiert

Nabil Bentaleb steht vor dem Absprung (siehe unten), für ihn könnte laut L'Equipe Yohan Cabaye kommen: Der Franzose würde keine Ablösesumme kosten, da er ohne Verein ist. Sein Vertrag wurde im Januar von seinem Klub Al-Nasr aus Dubai aufgelöst, seitdem hat Cabaye bei keinem Verein unterschrieben.

Der ehemalige Nationalspieler würde den Schalkern eine Menge Erfahrung bringen: Neben zahlreichen Jahren in der Premier League bei und spielte der 33-Jährie auch eineinhalb Jahre beim französischen Serienmeister . Außerdem bestritt der Mittelfeldspieler 48 Länderspiele und war bei der Europameisterschaft im eigenen Land sowie bei dem WM 2014 dabei.

Schalke soll allerdings nicht der einzige Bundesligist sein, der um die Kräfte Cabayes buhlt, ein weiterer Klub aus der deutschen Eliteliga möchte den defensiven Mittelfeldspieler ebenfalls unter Vertrag nehmen. Im Bericht von L'Equipe wird allerdings nicht verraten, welcher Konkurrent das sein soll. Auch einige Ligue-1-Klubs wollen Cabaye locken.

: Schalke 04 muss zum Bayern-Gegner aus der letzten Saison

Die erste Runde des DFB-Pokals für die kommende Saison steht fest , für den FC Schalke 04 geht es an die Elbe: Der SV Drochtersen/Assel empfängt Königsblau.

Der Termin für das Spiel beim Viertligisten steht noch nicht fest, der zeitliche Rahmen aber schon: Zwischen dem 9. und dem 12. August wird S04 das erste Pflichtspiel der Saison bestreiten. Das Finale wird am 23. Mai in Berlin stattfinden.

Der SV Drochtersen/Assel könnte für die Knappen allerdings ein echter Härtetest werden: Schon in der vergangenen Saison mussten die Norddeutschen gegen einen Traditionsverein aus der antreten, gegen den verkaufte man sich überraschend gut. Mit nur 0:1 unterlag man dem Rekordmeister in der ersten Runde, Robert Lewandowski traf erst in der 81. Minute.

Matthew Hoppe verkündet Wechsel zu S04

Der S04 hat offenbar Stürmer Matthew Hoppe (18) aus einer US-Akademie vom verpflichtet. Das verkündete der Spieler auf seinem Instagram -Profil.

Schalke 04 verhandelt mit Premier-League-Klubs wegen Nabil Bentaleb

Nabil Bentaleb hat beim FC Schalke 04 offenbar keine Zukunft. Die Königsblauen verhandeln einem Bericht der Bild zufolge mit Premier-League-Klubs über einen Transfer. Außerdem sollen Teams aus der Interesse am Mittelfeldspieler zeigen.

Knackpunkt bei den Verhandlungen könnte jedoch das üppige Gehalt Bentalebs werden. Fünf Millionen Euro im Jahr stehen Schalkes Großverdiener noch bis 2021 zu.

Der Algerier wechselte 2017 für 19 Millionen Euro Ablöse von zu den Knappen. In der vergangenen Saison konnte der 24-Jährige die Erwartungen nicht erfüllen, machte lediglich durch zwei Suspendierungen Schlagzeilen.

Bentaleb unterzog sich zuletzt einer Leisten-Operation. "Ab Mitte Juli soll er wieder trainieren", sagte Sportvorstand Jochen Schneider. Danach soll er sich für einen neuen Klub präsentieren.