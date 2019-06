Der größte Außenseiter in der ersten Runde der kommenden Saison dürfte wohl der FSV Salmrohr sein. Der Sechsligist aus Salmtal in Rheinland-Pfalz konnte im Finale des Rheinlandpokals gegen den Fünftligisten TuS Koblenz gewinnen und kann dementsprechend nach vier Jahre Pause wieder am nationalen Pokal teilnehmen. Es ist in diesem Jahr der einzige Sechsligist, der im vertreten ist.

Für die Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal hat der Vizepräsident des Klubs, Karl-Heinz Kieren, seinen Urlaub unterbrochen, um in Dortmund dabei zu sein, wenn der Gegner der Salmtaler verkündet wird. Auch der Trainer, Lars Schäfer, wird gleich im Deutschen Fußballmuseum anwesend sein.