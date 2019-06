U21-EM: Alexander Nübel Torhüter Nummer eins beim DFB-Team

Die deutsche U21-Nationalmannschaft geht bei der EM in Italien mit dem Schalker Alexander Nübel als Nummer eins im Tor an den Start.

DFB-Trainer Stefan Kuntz hat seine Entscheidung für Alexander Nübel als Torhüter Nummer eins der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der EM in als äußerst knapp beschrieben. Das Duell zwischen Nübel und Florian Müller sei "praktisch ein Rennen auf gleicher Höhe" gewesen, sagte Kuntz am Sonntag in Udine: "Es war ein bisschen wie beim Boxen. Wenn es unentschieden ausgeht, bleibt der Titelverteidiger Weltmeister."

Der Schalker Nübel hatte schon in der EM-Qualifikation im Tor gestanden und setzte sich auch dank dieser Erfahrung gegen Müller (FSV ) durch. "Wir sind im Trainerteam alle Facetten des Torwartspiels durchgegangen. Das war richtig schwierig. Am Ende haben wir uns für Alex entschieden", sagte Kuntz einen Tag vor dem EM-Start am Montag (21.00 Uhr) gegen . Die Entscheidung gelte für das gesamte Turnier.

Auch die Entscheidung für Jonathan Tah als Kapitän begründete Kuntz. "Jona hat eine natürliche Präsenz. Wie er die Mannschaft geführt hat - nicht nur verbal, sondern auch mit seinen Aktionen, mit seiner Ansprache - war es genau das, was man sich als Trainer wünscht", sagte der DFB-Coach.