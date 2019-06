FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04 verhandelt wegen Nabil Bentaleb, Gehalt als Stolperstein

Englische Klubs zeigen Interesse an Nabil Bentaleb, dessen hohe Gehalt wirkt allerdings abschreckend. Alle News zum FC Schalke 04.

Der will seinen Kader nach der missratenen Saison 2018/19 umbauen und hat dabei mehrere Streichkandidaten. Darunter auch Nabil Bentaleb, die Verhandlungen wegen seines möglichen Abgangs laufen.

Kommen soll dagegen Benito Raman, allerdings liegen die Knappen und in ihren Vorstellungen über die Ablöse noch weit auseinander.

Dagegen ist Stanley Nsoki offenbar kein Kandidat. Das junge PSG-Talent wurde bei Schalke gehandelt, da soll aber nichts dran sein.

Der FC Schalke 04 am Freitag: Alle wichtigen News und Gerüchte rund um S04 findet Ihr in diesem Artikel.

Yevhen Konoplyanka und Hamza Mendyl sollen Schalke 04 verlassen

Angreifer Yevhen Konoplyanka und Linksverteidiger Hamza Mendyl gehören auf Schalke zu den Streichkandidaten in diesem Sommer. Der kicker schreibt, beide Spieler sollen vor dem Start in die neue Saison verkauft werden.

Konoplyanka spielt seit 2016 für die Knappen, ein dauerhafter Leistungsträger wurde der Ukrainer in dieser zeit nicht. Mendyl kam im vergangen Jahr aus Lille und enttäuschte die Erwartungen ebenfalls.

Schalke 04 verhandelt mit Premier-League-Klubs wegen Nabil Bentaleb

Nabil Bentaleb hat beim FC Schalke 04 offenbar keine Zukunft. Die Königsblauen verhandeln einem Bericht der Bild zufolge mit Premier-League-Klubs über einen Transfer. Außerdem sollen Teams aus der Interesse am Mittelfeldspieler zeigen.

Knackpunkt bei den Verhandlungen könnte jedoch das üppige Gehalt Bentalebs werden. Fünf Millionen Euro im Jahr stehen Schalkes Großverdiener noch bis 2021 zu.

Der Algerier wechselte 2017 für 19 Millionen Euro Ablöse von zu den Knappen. In der vergangenen Saison konnte der 24-Jährige die Erwartungen nicht erfüllen, machte lediglich durch zwei Suspendierungen Schlagzeilen.

Bentaleb unterzog sich zuletzt einer Leisten-Operation. "Ab Mitte Juli soll er wieder trainieren", sagte Sportvorstand Jochen Schneider. Danach soll er sich für einen neuen Klub präsentieren.

Schalke 04: Kein Interesse an PSG-Talent Stanley Nsoki

In den vergangenen Wochen kursierten Gerüchte über ein mögliches Interesse seitens des FC Schalke 04 an Stanley Nsoki von . An diesen ist Sky Sports zufolge aber nichts dran.

Nach Sky-Informationen wird der 20-jährige Mittelfeldspieler stattdessen in die Premier League wechseln. Ein Abnehmer ist jedoch noch nicht bekannt. Nsoki stammt aus der PSG-Jugend und kam in der vergangenen Saison zu zwölf Einsätzen unter Thomas Tuchel in der ersten französischen Liga.

Liverpool sagt Testspiel gegen Schalke 04 ab

Der Spielplan der englischen Premier League verhindert ein vorzeitiges Wiedersehen zwischen Jürgen Klopp und seinem engen Freund David Wagner an der Seitenlinie. Klopp empfängt als Teammanager von Champions-League-Sieger FC Liverpool zum Ligaauftakt am 9. August Aufsteiger Norwich City, das ursprünglich drei Tage vorher an der Anfield Road stattfindende Testspiel gegen den von Wagner trainierten Bundesligisten Schalke 04 wurde dadurch abgesagt.

Die Partie soll im kommenden Jahr durchgeführt werden. Wagner und Klopp verbindet eine Freundschaft, beide spielten schon in den 1990er Jahren beim FSV zusammen. Bei Klopps Hochzeit 2005 war Wagner Trauzeuge.

Schalke 04: Funkel witzelt über Angebot für Raman

Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel kann über das erste Angebot von Schalke 04 für Offensivspieler Benito Raman von Fortuna Düsseldorf nur lachen. Die gebotene Ablöse in Höhe von sieben Millionen Euro liegt deutlich unter seinen Vorstellungen.

Im Interview mit der Bild -Zeitung sagte Funkel zu Schalkes Offerte amüsiert: "Das erste Angebot waren sieben Millionen Euro. Dafür geht der Löwen von Nürnberg zur Hertha. Der schießt pro Saison aber nur ein Tor."

Der 65-Jährige habe dabei Verständnis für den Spieler und würde ihn ziehen lassen, verlangt dafür aber eine passende Entschädigung. "Der neue Verein muss auch die angemessene Ablöse zahlen, das ist doch ganz klar.", erklärte Funkel und führte fort: "Ich gönne ihm, wenn er das Doppelte und Dreifache auf Schalke verdienen kann. Aber die Ablöse muss marktgerecht sein."