FC Schalke 04, News und Gerüchte: Friedhelm Funkel witzelt über Angebot für Raman, neues Trikot geleakt

Funkel zeigt sich amüsiert über Schalkes Millionen-Angebot für Benito Raman. Außerdem wurde das neue Trikot geleakt. Alle News zum FC Schalke 04.

Schalke 04 steht mit in Verhandlungen über Stürmer Benito Raman. Über den bisher gebotenen Betrag kann Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel jedoch nur lachen

Die gebotene Ablöse in Höhe von sieben Millionen Euro bewegt Funkel zu einem scherzhaften Vergleich mit Nürnbergs Eduard Löwen

Derweil wurden erste Bilder des neuen Heimtrikots der Knappen veröffentlicht.

Der am heutigen Donnerstag: Alle wichtigen News und Gerüchte rund um S04 findet Ihr in diesem Artikel.

Schalke 04: Funkel witzelt über Angebot für Raman

Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel kann über das erste Angebot von Schalke 04 für Offensivspieler Benito Raman von Fortuna Düsseldorf nur lachen. Die gebotene Ablöse in Höhe von sieben Millionen Euro liegt deutlich unter seinen Vorstellungen.

Im Interview mit der Bild -Zeitung sagte Funkel zu Schalkes Offerte amüsiert: "Das erste Angebot waren sieben Millionen Euro. Dafür geht der Löwen von Nürnberg zur Hertha. Der schießt pro Saison aber nur ein Tor."

Funkel zu Benito Raman: "Ablöse muss marktgerecht sein"

Der 65-Jährige habe dabei Verständnis für den Spieler und würde ihn ziehen lassen, verlangt dafür aber eine passende Entschädigung. "Der neue Verein muss auch die angemessene Ablöse zahlen, das ist doch ganz klar.", erklärte Funkel und führte fort: "Ich gönne ihm, wenn er das Doppelte und Dreifache auf Schalke verdienen kann. Aber die Ablöse muss marktgerecht sein."

Auch Fortunas Manager Lutz Pfannenstiel ist mit Schalkes Angebot noch nicht zufrieden. "Wir haben keinen Grund, den Spieler abzuschenken", so der 46-Jährige, der seit vergangenem Dezember bei der Fortuna die Fäden in der Hand hat.

Benito Raman kam 2018 für 1,5 Millionen Euro von zur Fortuna. Dort schlug er sofort ein: In der abgelaufenen Spielzeit gelangen dem Stürmer elf Tore und fünf Vorlagen in 32 Spielen.

Design von neuem Schalke-04-Heimtrikot aufgetaucht

Im Internet sind Bilder vom neuen Heimtrikot des FC Schalke 04 aufgetaucht. Das Portal Die Königsblaue Welt hat Bilder des Shirts veröffentlicht, dabei soll es sich definitiv um das Modell für die kommende Saison handeln.

Dabei bleibt sich Königsblau farblich treu, auch der Trikotausstatter Umbro bleibt der gleiche. Eine Besonderheit gibt es allerdings: Die Ärmel kommen in einem neuen Design daher, Streifen aus hellem Blau sind dort scheinbar ohne Schema zu sehen.

Wie teuer das Trikot sein wird und wann es das neue Shirt zu kaufen gibt, ist noch nicht bekannt. In der vergangenen Saison kostete ein Trikot knapp 85 Euro.

Schalke-Urgestein Ralf Fährmann will bei S04 bleiben und Stammplatz erkämpfen

Ex-Kapitän Ralf Fährmann hat nicht vor, Schalke zu verlassen und will um den Platz im Tor der Knappen kämpfen. In der abgelaufenen Saison wurde der 30-Jährige von Nachwuchskeeper Alexander Nübel aus dem Tor der Schalker verdrängt, laut Funke Sport will Fährmann den Positionskampf mit seinem jüngeren Mitspieler erneut aufnehmen.

Unmittelbar nach dem Ende der Saison hatte Fährmann wohl mit dem Gedanken gespielt, Gelsenkirchen zu verlassen. Ein paar Wochen später scheint sich das Blatt gewendet zu haben: Womöglich sieht er unter Neu-Trainer David Wagner die Chance, sich den Stammplatz zurückzuholen. Bekannterweise ist der neue Schalke-Coach Fan davon, wenn sich Spieler mit dem Klub identifizieren können.

Einen Spieler mit so langer Vereinsangehörigkeit sucht man im S04-Kader aktuell vergeblich: Vor 16 Jahren kam Fährmann zu den Knappen. Abgesehen von einem zweijährigen Ausflug zu von 2009 bis 2011 stand der gebürtige Chemnitzer ununterbrochen bei Schalke 04 unter Vertrag.

Schalke 04: Wird Sascha Riether neuer Teammanager?

Schalke 04 wird wohl zunächst auf die Besetzung des Sportdirektorpostens verzichten. Stattdessen könnte Sportvorstand Jochen Schneider nun ein Teammanager verpflichten, der allerdings andere Aufgabenfelder haben soll. Als Favorit auf diesen Posten bringt Funke Sport Sascha Riether ins Spiel.

Nach dem Vorbild vom Erzrivalen soll der Teammanager sich dabei vor allem um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern und als Anlaufstelle für Spieler dienen. Beim BVB fungiert Sebastian Kehl in einer ähnlichen Position, offiziell ist er dort "Leiter der Lizenzspielerabteilung".

Riether beendete nach der vergangenen Saison seine Karriere. Der ehemalige Nationalspieler hatte eigentlich nicht vor, im Anschluss direkt auf Schalke weiterzuarbeiten. Stattdessen wollte der 36-Jährige erst einmal Abstand vom Fußballgeschäft nehmen und dann seinen Trainerschein machen. Neben Riether wird mit Gerald Asamoah ein weiterer Ex-Schalke-Spieler als Anwärter auf den neuen Posten gehandelt.