FC Schalke, News und Gerüchte: Gespräche zwischen Mark Uth und Köln wohl geplant, Grammozis lobt Florian Flick - S04 heute

FC Schalke, News und Gerüchte: Gespräche zwischen Mark Uth und Köln wohl geplant, Grammozis lobt Florian Flick

Der Effzeh will den Kölner Uth zurück an den Rhein lotsen, Grammozis lobt Youngster Flick und Sarpei scheitert mit Kandidatur. Alle S04-News.

FC Schalke, Gerücht: Gespräche zwischen S04 und Köln über Mark Uth geplant

Der 1. FC Köln möchte Stürmer Mark Uth von Absteiger Schalke 04 offenbar zurück in seine Heimatstadt lotsen. Laut einem Bericht des kicker planen die Verantwortlichen Gespräche mit Spieler und aktuellem Verein.

Uth kam auf Schalke nie wirklich an, bei seiner Leihe zu den Domstädtern überzeugte der 29-Jährige jedoch: Fünf Tore und sechs Vorlagen standen in nur elf Einsätzen zu Buche. Doch die Kölner sollen nicht der einzige Ex-Klub sein, der Interesse an Uth anmeldet: Auch die TSG Hoffenheim hat wohl ihre Fühler ausgestreckt.

Schalke 04, News heute: Grammozis lobt Youngster Florian Flick

Der Schalker Trainer Dimitrios Grammozis hat Nachwuchstalent Florian Flick nach dessen Debüt in Hoffenheim am Samstag (4:2) gelobt.

"Mit Florian Flick konnte sich ein junger Spieler zeigen. Er hat seine Sache für sein erstes Spiel gut gemacht. Es ist wichtig, Erkenntnisse zu gewinnen und zu schauen, dass die Spieler auch auf diesem Niveau mithalten können", sagte der Coach.

#Grammozis : Mit Florian Flick konnte sich ein junger Spieler zeigen. Er hat seine Sache für sein erstes Spiel gut gemacht. Es ist wichtig, Erkenntnisse zu gewinnen und zu schauen, dass die Spieler auch auf diesem Niveau mithalten können. #S04 | #S04PK | #S04BSC pic.twitter.com/ejwPkyr81I — FC Schalke 04 (@s04) May 10, 2021

Die Gelsenkirchener stehen zwei Spieltage vor Saisonende bereits als Absteiger fest. Da der Kader massiv verdünnt werden muss, soll der Fokus in Zukunft verstärkt auf jungen Spielern wie Flick liegen.

FC Schalke: Neuer Aufsichtsrat ohne Peters und Sarpei

Der langjährige Finanzvorstand Peter Peters und der ehemalige Profi Hans Sarpei sind mit ihrer Kandidatur für den Aufsichtsrat des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 gescheitert. Peters (58) und Sarpei (44) stehen nicht auf der Anwärterliste, die der Absteiger am Sonntagabend veröffentlichte.

Bei einer virtuellen Mitgliederversammlung am 13. Juni werden aus zehn Kandidaten fünf gewählt. Peters, der Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist und in Gremien der UEFA und FIFA sitzt, war im vergangenen Juni nach 27 Jahren aus dem Vorstand von S04 zurückgetreten.

Ebenfalls nicht auf die Kandidatenliste haben es der frühere Schalke-Profi Sarpei sowie die Sprecher der Aktion-Gruppe "Tradition und Zukunft", Uli Paetzel und Frank Haberzettel, geschafft. Mit Stefan Gesenhues steht dagegen ein jüngst zurückgetretenes Mitglied wieder zur Wahl.

Der 66-Jährige hatte auf einer Sitzung des Gremiums im März den Plan der externen Gruppe um Ex-Profi Ingo Anderbrügge vorgestellt, Ralf Rangnick als neuen starken Mann zu verpflichten . Der Vorstoß vorbei an den Vereinsgremien hatte für großen Wirbel gesorgt und eine Schlammschlacht zwischen Klubführung und Opposition ausgelöst. Gesenhues war im Zuge der Angelegenheit zurückgetreten.

Aus dem bisherigen Aufsichtsrat stellen sich Moritz Dörnemann, Axel Hefer und Matthias Rüter erneut zur Wahl.

