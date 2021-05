Schalke, News und Gerüchte heute: Hitzfeld bedauert Abstieg, kommt Palsson aus Darmstadt? Alle News zu S04

Die Schalke-Planungen für die 2. Liga laufen auf Hochtouren. Mit Victor Palsson hat man wohl den nächsten möglichen Neuzugang im Auge. Alle News.

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 am Samstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.

Schalke 04, News – Ottmar Hitzfeld bedauert S04-Abstieg: "Das ist eine traurige Geschichte"

Trainerlegende Ottmar Hitzfeld hat sein Bedauern über den Abstieg des FC Schalke 04 ausgedrückt. Zudem sagte der ehemalige Bayern- und BVB-Coach den Knappen eine harte Saison in der 2. Bundesliga voraus. Demnach werde ein direkter Wiederaufstieg und eine große Herausforderung.

"Das ist eine traurige Geschichte", sagte Hitzfeld im Interview mit der Funke-Mediengruppe zur Lage der Gelsenkirchener: "Ich habe eine hohe Wertschätzung für alle Menschen, die sich für den Fußball stark machen. Gerade die Leute im Ruhrgebiet lieben ihre Vereine. Ob Schalker oder Dortmunder: Diese Verbundenheit zum Klub ist einmalig."

Der 72-Jährige führte aus: "Schalke als Traditionsklub wird der Bundesliga fehlen. Wie hart es sein wird, zurückzukommen, sieht man am Hamburger SV. So ein Aufstieg ist brutal, die Schalker werden in jedem Stadion gejagt. Für die Fans ist das dramatisch."

Als einen der Gründe für die Krise der Schalker machte Hitzfeld dabei die Trennung von Ex-Aufsichtsratschef Clemens Tönnies aus. "Ich bedauere, dass Herr Tönnies so stark kritisiert wurde. Ohne ihn wäre Schalke wohl schon früher in die hinteren Regionen abgerutscht. Da sieht man auch mal, was ein Umfeld anrichten kann", betonte der ehemalige Nationaltrainer der Schweiz.

Der Abstieg könne jedoch auch notwendig sein, "um einen klaren Kopf zu bekommen, klare Ziele zu haben und Erfolgserlebnisse zu sammeln. Ein Aufstieg könnte dann auch wieder neue Kräfte freisetzen", erklärte Hitzfeld.

FC Schalke 04 offenbar scharf auf Victor Palsson von Darmstadt 98

Die Kaderplanung des FC Schalke 04 für die 2. Bundesliga nimmt weiter Formen an. Wie der kicker berichtet, haben die Knappen mit Victor Palsson von Darmstadt 98 den nächsten erfahrenen Zweitliga-Profi ins Visier genommen.

Palsson wechselte 2019 zu den Lilien und arbeitete dort bereits mit S04-Trainer Dimitrios Grammozis zusammen. Der Vertrag des Isländers läuft noch bis Ende der kommenden Saison, die Hessen sind dem Bericht zufolge jedoch bei einem passenden Angebot gesprächsbereit.

Palsson wäre nach Danny Latza und Simon Terodde der dritte Transfer der Königsblauen für die kommende Saison. Ein Wechsel seines Teamkollegen Serdar Dursun nach Gelsenkirchen ist derweil durch die Terodde-Verpflichtung wohl vorerst vom Tisch.

Schalke 04: Ex-S04-Star Raul ist ein Kandidat auf die Hütter-Nachfolge bei Eintracht Frankfurt

Das wäre eine Sensation! Nach Informationen von Goal und SPOX hat Eintracht Frankfurt auf der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Adi Hütter Kontakt zu Raul Gonzalez Blanco aufgenommen. Die spanische Stürmer-Legende trainiert aktuell die zweite Mannschaft von Real Madrid.

Die Eintracht bietet dem früheren Schalker Torjäger ein langfristiges Projekt mit dem Ziel, die positive Entwicklung der SGE fortzuführen und insbesondere junge Spieler bei den Profis zu integrieren. Eine reizvolle Aufgabe, findet auch Raul, der sich bezüglich seiner Zukunft jedoch noch nicht klar positionieren will.

Beide Parteien haben sich darauf verständigt, erst im Laufe der zweiten Monatshälfte zu verhandeln. Denn: Raul kämpft mit Real Madrid Castilla noch um den Einzug in die Playoffs um den Aufstieg von der dritten in die zweite spanische Liga. Für die Eintracht geht es in der Bundesliga derweil noch um den Einzug in die Champions League.

S04 gibt Dresdens Kevin Broll Zusatzmotivation im Aufstiegskampf: "Ich will nächstes Jahr auf Schalke spielen"

Die Aussicht, in der kommenden Saison gegen Schalke 04 antreten zu können, gibt Torhüter Kevin Broll von Dynamo Dresden zusätzliche Motivation im Aufstiegskampf der 3. Liga. "Ich will nächstes Jahr auf Schalke spielen - mit Fans im Rücken!", betonte der Schlussmann auf einer Pressekonferenz vor dem Spiel der SGD gegen Viktoria Köln.

"Ich will mir gar nicht ausmalen, was hier los sein wird. Ich weiß, wie die Fans ticken", führte Broll aus, der sich vor allem auf die Duelle mit dem HSV und Schalke freut: "Das wird nächstes Jahr eine geile Kiste sein - ich brenne dafür!"