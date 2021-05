FC Schalke, News und Gerüchte heute: S04 scharf auf vier Hannover-Profis, Wiliam erleidet Kreuzbandriss

Schalke hat wohl gleich vier Hannoveraner im Visier, während Leihspieler William einen Kreuzbandriss erlitt. Alle News zu S04 am heutigen Donnerstag.

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 am Donnerstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.

Schalke, News: Ducksch, Maina, Haraguchi und Hübers - S04 wohl scharf auf vier Hannoveraner

Der FC Schalke 04 treibt seine Personalplanungen für die kommende Zweitligasaison mit dem neuen Sportdirektor Rouven Schröder offenbar weiter voran. Wie der Sportbuzzer berichtet, haben die Königsblauen nach den fixen Transfers von Danny Latza (Mainz 05) und HSV-Torjäger Simon Terodde nun gleich vier Akteure von Hannover 96 ins Visier genommen.

Dabei soll es sich um die Offensivakteure Marvin Ducksch (Top-Scorer des Vereins mit 13 Toren und sieben Assists), Genki Haraguchi und Linton Maina sowie Abwehrmann Timo Hübers handeln. Mit Letzterem finden dem Bericht zufolge bereits konkrete Verhandlungen statt.

Während Hübers und Haraguchi im Sommer ablösefrei zu haben wären, sind Ducksch und Maina noch bis 2022 an 96 gebunden.

Schalke 04, News - Leihspieler William erleidet Kreuzbandriss

Bundesliga-Absteiger Schalke 04 muss in den verbleibenden vier Ligaspielen auf Abwehrspieler William verzichten. Der Brasilianer, der vom Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg noch bis Sommer ausgeliehen ist, erlitt im Training einen Kreuzbandriss und fällt langfristig aus. Das teilte der künftige Zweitligist am Mittwoch mit.

Zudem stehen Mittelfeldspieler Omar Mascarell (Muskelfaserriss) und Abwehrmann Benjamin Stambouli (Oberkiefer) vorerst nicht zur Verfügung. Ins Mannschaftstraining eingestiegen sind dafür die zuletzt länger verletzten Steven Skrzybski und Nabil Bentaleb.

Quelle: SID