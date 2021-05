FC Schalke, News und Gerüchte: S04 droht Thiaw-Abgang - Harit, Uth, Nastasic und Schöpf sollen den Verein verlassen

Schalke 04: Youri Mulder neues Mitglied im Aufsichtsrat

Der ehemalige "Euro-Fighter" Youri Mulder ist neues Mitglied im Aufsichtsrat von Schalke 04. Der Niederländer übernimmt den Posten von Dirk Metz, der in der turnusmäßigen Sitzung des Gremiums am Dienstag von seinem Amt zurücktrat. Mulder spielte von 1993 bis 2002 für die Königsblauen und war in der Saison 2008/2009 Assistent von Interimstrainer Mike Büskens. Er gehörte zur Mannschaft, die 1997 den UEFA-Pokal gewann.

"In einer für unseren Verein schwierigen Phase hat die Stärkung der Sportkompetenz im Aufsichtsrat sicher besondere Bedeutung – die Berufung von Youri Mulder ist zudem ein positives Zeichen für unser gesamtes Umfeld", sagte Metz zu seinem Rücktritt. Die Bestellung von Mulder (52) muss noch durch den Wahlausschuss des künftigen Zweitligisten bestätigt werden.

FC Schalke, News und Gerüchte: Harit, Uth, Nastasic und Schöpf sollen S04 verlassen

Schalke 04 will die kommende Zweitliga-Saison ohne Amine Harit, Mark Uth, Matija Nastasic und Alessandro Schöpf angehen. Sportvorstand Peter Knäbel soll nach Informationen der Sport Bild in den zurückliegenden Tagen mit jedem Schalke-Profi ein Einzelgespräch geführt haben. Harit soll Knäbel gesagt haben, dass man einen Transfer nicht blockieren würde. Der 23-Jährige hat einen Vertrag bis 2024, will den Verein aber wohl ohnehin verlassen.

Schalke plant wohl auch ohne Uth und Nastasic, die beide ein gültiges Arbeitspapier bis Sommer 2022 haben und zwischen 3,5 und 4 Millionen Euro verdienen sollen. Knäbel soll beiden gesagt haben, dass der Verein einen Abgang der Spieler "stark befürworten" würde.

Nach Informationen der Sport Bild wird Alessandro Schöpf den Verein sicher verlassen. Sein Vertrag bei S04 läuft am Ende der Saison aus, Schalke möchte mit dem Österreicher nicht verlängern.

FC Schalke, News und Gerüchte: Thiaw denkt wohl über Abschied von S04 nach

Ein Spieler, mit dem Schalke gerne den Neuaufbau angehen würde, ist Malick Thiaw. Wie die Sport Bild berichtet, denkt der 19-Jährige aber über einen Wechsel zu einem europäischen Topklub nach. Demnach droht eine Hängepartie, bis die Entscheidung fällt, ob der Defensivspieler auch kommende Saison für Schalke spielt.

Thiaw kam vor der Saison von Schalkes U21-Mannschaft in den Profikader und spielte sich über die Saison im Bundesliga-Team fest. Das Eigengewächs stand 15-mal in der Startelf und wurde viermal eingewechselt. Thiaw spielte zumeist in der Innenverteidigung, kam aber auch im defensiven Mittelfeld und auf den Außenverteidigerpositionen zum Einsatz.

Der aktuelle Marktwert des 19-Jährigen beträgt laut transfermarkt.de zwei Millionen Euro, der Vertrag bei Schalke 04 läuft noch bis Ende Juni 2024.

FC Schalke, News und Gerüchte: Verhindert Telefon-Panne Schonlau-Verpflichtung?

Schalke 04 muss für die kommende Saison nach dem Abstieg den Kader kräftig umbauen. Eine Position, auf der neue Spieler verpflichtet werden sollen, ist die Innenverteidigung. Ein Wunschspieler wäre Sebastian Schonlau, Kapitän des SC Paderborn. Doch eine Panne könnte die Verpflichtung verhindern.

Denn nach Informationen der Sport Bild hatte sich der 26-Jährige, der Paderborn am Ende der Saison ablösefrei verlassen wird, mit der Schalke-Führung getroffen und große Bereitschaft für einen Wechsel zu den Knappen signalisiert. Es wurde ein abschließendes Telefonat mit Trainer Dimitrios Grammozis vereinbart, doch laut Sport Bild blieb dieses Gespräch aus. Darum droht der Deal zu platzen und der Hamburger SV könnte der Nutznießer sein und Schonlau verpflichten.

Schonlau spielt seit 2015 beim SC Paderborn und kam in dieser Saison zu 29 Einsätzen in der Zweiten Liga für die Ostwestfalen. Er erzielte dabei ein Tor. In drei DFB-Pokal-Spielen lieferte er eine Torvorlage.

FC Schalke, News und Gerüchte: Milan van Ewijk zieht Heerenveen offenbar S04 vor

Milan van Ewijk verzichtet auf einen Wechsel zu Schalke 04. Der 20-jährige Rechtsverteidiger von ADO Den Haag war mit einem Wechsel zu den Knappen in Verbindung gebracht worden, entschied sich aber dazu, sich dem SC Heerenveen anzuschließen. Das berichtet Voetbal International. Als Ablöse sollen 500.000 Euro bezahlt werden, Den Haag habe sich nach Informationen des Magazins auch eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert.

Neben Schalke sollen aus Deutschland auch der Hamburger SV und Darmstadt 98 Interesse an einer Verpflichtung gehabt haben, die Darmstädter sollen für van Ewijk sogar ein konkretes Angebot unterbreitet haben. Der 20-Jährige entschied sich aber für einen Verbleib in der niederländischen Liga.

Milan van Ewijk stand in dieser Saison in der Eredivise in allen 31 Saisonspielen in der Startformation und spielte nur einmal nicht über die volle Distanz. Dem 20-Jährigen gelangen ein Treffer und drei Torvorlagen.