Schalke, News und Gerüchte heute: La-Coruna-Verteidiger könnte kommen, Raman darf gehen - alle News zu S04

Die Schalke-Planungen für die 2. Liga laufen auf Hochtouren. Bei Fährmann und Raman stehen Entscheidungen an. Alle News zu S04 am Freitag.

Schalke, Gerücht: Fährmann bleibt trotz üppigen Gehalts

Torhüter Ralf Fährmann wird offenbar auch beim Neuanfang des bereits als Absteiger feststehenden FC Schalke 04 in der 2. Liga Teil der Mannschaft sein. Das berichtet die Bild .

Demnach wurde dem 32-Jährigen am vergangenen Wochenende von Sportvorstand Peter Knäbel mitgeteilt, dass Schalke ihn halten möchte. Und das, obwohl der gebürtige Chemnitzer auch in der 2. Liga ein fürstliches Gehalt in Höhe von 2,5 Millionen Euro pro Saison verdienen soll.

"Jeder weiß, wie sehr ich Schalke verbunden bin. Ich freue mich über jedes Spiel, das ich für diesen Klub bestreiten darf", sagte Fährmann vor einigen Wochen der Bild .

Sein Vertrag bei den Königsblauen, für die er von 2003 bis 2009 und abgesehen von Leihgeschäften mit Norwich City und Brann Bergen wieder seit 2011 aktiv ist, läuft noch bis 2023. In der laufenden Saison absolvierte Fährmann 18 Pflichtspiele für Schalke.

Schalke, Gerücht: Raman vor Abschied von S04

Benito Raman könnte den FC Schalke 04 in diesem Sommer verlassen. Nach Informationen der WAZ wollen die Königsblauen den Stürmer abgeben, falls sich ein Abnehmer mit einem passenden Angebot findet. Dem Bericht zufolge gibt es für den Belgier Interesse aus seinem Heimatland.

Raman kam 2019 für 6,5 Millionen Euro von Fortuna Düsseldorf zu S04, konnte jedoch nie vollends überzeugen. In 53 Pflichtspielen für Schalke traf er zwölfmal und lieferte vier Assists. Sein Vertrag bei S04 läuft eigentlich noch bis 2024.

Schalke, Gerücht: Mujaid Sadick auf S04-Liste

Der FC Schalke 04 bietet angeblich für den spanischen Innenverteidiger Mujaid Sadick von Deportivo La Coruna. Das berichtet AS . Zwei Millionen Euro soll Schalke für den 21-Jährigen bezahlen wollen.

Angeblich befinden sich die Gespräche in einem fortgeschrittenen Stadium, dem Bericht nach gibt es gute Beziehungen zwischen den beiden Klubs seit dem S04-Transfer von Pablo Insua aus dem Jahr 2017.

Deportivo muss im Sommer mit Spielerverkäufen Einnahmen generieren. Der Zweitligist schließt die laufende Saison mit einem Minus von neun Millionen Euro ab.

Schalke, Gerücht: Kehrtwende bei 96-Verteidiger Hübers

In dieser Woche tauchte das Gerücht auf, dass Schalke an vier Hannover-Profis interessiert sein soll. Angeblich stünden Linton Maina, Genki Haraguchi, Marvin Ducksch und Timo Hübers auf der königsblauen Wunschliste.

Im Fall von Hübers, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, soll es nun aber eine neue Entwicklung geben. Wie die Bild berichtet, hätten sich Klub und Verteidiger in einem neuen Gespräch nun doch angenähert, sodass eine Vertragsverlängerung wahrscheinlich sei. "Es sieht sehr gut aus", sagte ein Hübers-Vertrauter der Zeitung.