FC Schalke 04, News: Heldt will Gerüchte nicht kommentieren, "Endspiel" gegen Mainz - der S04 heute

Horst Heldt will Gerüchte um sich und Schalke nicht kommentieren, am Abend steht das Kellerduell gegen Mainz an. Alle News zu S04 heute.

Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 am Freitag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zu S04 vom Tage.

Schalke, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Schalke: Horst Heldt will Gerüchte nicht kommentieren

Sport-Geschäftsführer Horst Heldt vom Bundesligisten 1. FC Köln möchte Gerüchte über eine mögliche Rückkehr zum Ligakonkurrenten Schalke 04 nicht kommentieren. Er fühle sich beim FC "sehr wohl", sagte Heldt am Freitag: "Es gibt viele Aufgaben, die zu bewältigen sind. Der ganze Fokus gilt dem großen Ziel, in der Liga zu bleiben. Es macht keinen Sinn, sich an weiteren Spekulationen zu beteiligen."

Auch zum Chaos beim Tabellenletzten Schalke, der sich jüngst von Sportvorstand Jochen Schneider getrennt und Dimitrios Grammozis als fünften Trainer in dieser Saison vorgestellt hat, wollte sich Heldt nicht äußern. Der 51-Jährige war von 2010 bis 2016 bei den Königsblauen, er gilt als Kandidat für die Nachfolge von Schneider.

Bild: Imago Images / Uwe Kraft

Heldt und FC-Trainer Markus Gisdol waren dagegen bemüht, die volle Aufmerksamkeit nun dem kommenden Gegner Werder Bremen (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky) zu widmen. Er erwarte einen defensiven Gegner, der zunächst auf Sicherheit bedacht ist, sagte Gisdol, dessen Team Platz 14 belegt: "Die Analysen und Spiele haben gezeigt, dass Bremen das Spiel umgestellt hat."

Gisdol schwor seine Mannschaft zudem darauf ein, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Lautstarke Kommentare oder Proteste, wie sie zuletzt von der Bremer Bank zu hören waren, gehörten nun einmal dazu. "Man muss seine Linie halten und sich nicht ablenken lassen", sagte der Trainer: "Das gilt für dieses Wochenende speziell."

Schalke 04 - Effenberg fordert "harte Entscheidungen" von Dimitrios Grammozis

Der langjährige Bundesliga-Profi und Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg hat eine klare Meinung zu den Vorgängen auf Schalke und wendet sich in seiner t-online -Kolumne dementsprechend mit einem Ratschlag an den neuen Coach Dimitrios Grammozis. Er spricht hierbei von "Charaktertests".

Schalke müsse sich laut Effenberg "von den Spielern trennen, die sich im Sommer verabschieden wollen." Wer nicht in die zweite Liga mitgehen wolle, habe "auch kein Recht mehr auf Einsätze." Dies betrifft vor allem die als vermeintlich letzte Rettung geholten Sead Kolasinac, Klaas-Jan Huntelaar und Shkodran Mustafi. Stattdessen solle der Verein "auf Ergänzungs- und Nachwuchsspieler setzen, die ihre Zukunft auf Schalke sehen."

Schalke trifft am Freitagabend im Kellerduell der Bundesliga auf den FSV Mainz 05. Eine Niederlage gegen den ärgsten Konkurrenten im Abstiegskampf wäre der größtmögliche Rückschlag für die Knappen.

Bild: Imago Images / Poolfoto

Bo Svensson vor Abstiegs-Kracher Schalke vs. Mainz: "Ganz Fußball-Deutschland guckt zu"

Bo Svensson, Trainer des Bundesliga-Vorletzten Mainz 05, hat vor dem Duell mit Tabellen-Schlusslicht Schalke 04 von einer "schwierigen Aufgabe" gesprochen. Er weiß um die besondere Brisanz der Partie.

"Jeder, der ein bisschen Menschenverständnis hat, weiß, was da auf uns zukommt", führte der Mainzer Coach auf einer Pressekonferenz aus: "Flutlichtspiel, 20.30 Uhr, ganz Fußballdeutschland guckt zu. Es war viel Unruhe auf Schalke mit Trainerwechseln und kritisierten Spielern."

Schalke habe unter dem neuen Trainer Grammozis nun die Chance auf einen Neuanfang, so Svensson. Er rechne damit, dass die Schalker Spieler nun zeigen wollten, was in ihnen stecke. Dadurch würde das Ganze zu einer "schwierigen Aufgabe."

Der FSV Mainz geht mit acht Punkten Vorsprung in das Duell gegen den Tabellennachbarn. Unter Svensson konnte man zuletzt einen Aufwärtstrend verzeichnen. Im Schalker Umfeld ist bereits von einem "Endspiel" die Rede.

Bild: Getty

Kellerduell in der Bundesliga: Schalke vs. Mainz heute live im TV und STREAM sehen

Die Bundesliga schreitet Schritt für Schritt dem Saisonende entgegen und ein Abstieg des FC Schalke 04 scheint immer unvermeidbarer. Am Freitag empfängt S04 ein weiteres Kellerkind: Mainz 05. Anpfiff in der Veltins Arena ist um 20.30 Uhr.

Schalke steht mit derzeit nur neun Punkten ganz unten in der Tabelle. Nach David Wagner, Manuel Baum, Huub Stevens und Christian Gross steht seit Dienstag der mittlerweile fünfte Trainer bei S04 auf der Kommandobrücke, nämlich Dimitrios Grammozis.

Allerdings ist das Spiel gegen den 17. aus Mainz ein richtungsweisendes, denn bei einer Niederlage wären es für Königsblau bereits elf Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz.

Wie Ihr Schalke vs. Mainz heute live im TV und STREAM sehen könnt, erfahrt Ihr in einem spearaten Artikel auf Goal.

Bild: Getty Images

FC Schalke: Die kommenden Spiele von S04