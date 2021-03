FC Schalke 04, News: Fährmann dementiert Meuterei gegen Gross, Grammozis kann "keine Wunderdinge" vollbringen - der S04 heute

Schalke schafft auch unter Grammozis den Befreiungsschlag nicht. Die Revolte gegen dessen Vorgänger soll es so nicht gegeben haben. Alle News zu S04.

FC Schalke, News: Fährmann dementiert Meuterei gegen Gross

Schalke-Keeper Ralf Fährmann hat über die angebliche Meuterei gegen Ex-Trainer Christian Gross gesprochen. "Zunächst einmal muss ich sagen, dass das so nicht stimmt, dass das Quatsch ist", sagte der zurzeit verletzte Schlussmann gegenüber DAZN . "Nach jedem Spiel wird diskutiert. Wir diskutieren als Mannschaft, wir diskutieren mit den Co-Trainern, wir diskutieren mit dem Trainer."

Die Mannschaft hätte nach der Niederlage gegen Dortmund in Gruppen gesprochen. Fährmann betonte, dass es "so wie es dargestellt wurde, nicht ganz richtig war". Die Winter-Neuzugänge Klaas-Jan Huntelaar, Sead Kolasinac und Shkodran Mustafi sollen die treibende Kraft bei der Revolte gegen Gross gewesen sein.



Hinter dem Rücken des Schweizers sollen sie vor der Niederlage in Stuttgart dessen Ablösung gefordert haben. Ein Umstand, der dieser Tage unter anderem scharfe Kritik von Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus nach sich zog: "Dass ausgerechnet die drei Neuzugänge Huntelaar, Mustafi und Kolasinac die Rebellion angeführt haben, passt zum ganzen Chaos auf Schalke. Ausgerechnet die drei, von denen man so viel erwartet hat und die aufgrund ihrer angeblichen Klasse den Rest mitziehen sollten, haben bisher total enttäuscht oder aufgrund mangelnder Fitness überhaupt keinen Leistungsnachweis erbracht."

Fährmann aber betonte, man könne die Schuld an der sportlichen Misere nicht Einzelnen anlasten: "Wir alle sitzen gemeinsam im Boot, die Verantwortlichen, die Trainer, aber auch die Spieler."

FC Schalke, News: Grammozis kann "keine Wunderdinge vollbringen"

Einen Sieg hätte Schalke 04 gebraucht, um im Abstiegskampf der Bundesliga neue Hoffnung zu schöpfen. Doch am Ende waren die Königsblauen im Spiel um die wohl letzte Chance sogar mit einem Remis zufrieden. "Die Defensivleistung und die Einstellung haben gestimmt", sagte der neue Trainer Dimitrios Grammozis nach dem 0:0 des Tabellenletzten gegen den direkten Konkurrenten FSV Mainz 05, "wir nehmen den Punkt mit."

Unübersehbar war, dass den Gelsenkirchenern in den letzten Minuten die Kräfte fehlten. So blieb die eigentlich zwingend notwendige Schlussoffensive aus, Mainz war dem Sieg deutlich näher. "Es haben Jungs gespielt, die nicht die Spielpraxis haben", sagte Grammozis, "und aufgrund der vielen Verletzten hat auch die Tiefe im Kader gefehlt, um noch mal Entlastung zu bringen."

Auch unter dem fünften Trainer der Saison trudelt Schalke Richtung zweite Liga. Der Rückstand auf Mainz beträgt weiter acht Punkte, der vierte Abstieg der Vereinsgeschichte rückt immer näher. "Wir können keine Wunderdinge in zwei Tagen vollbringen", sagte der neue Coach, der erst am Dienstagabend die Nachfolge des gefeuerten Christian Gross angetreten hatte: "Aber ich habe einige positive Dinge gesehen, die mir ein gutes Gefühl geben."

FC Schalke, News: Amine Harit und Sead Kolasinac verletzt

Rund um das 0:0 gegen Mainz 05 am Freitagabend hat Bundesligist Schalke 04 zwei neue Verletzungsfälle zu beklagen. Bereits vor dem Anpfiff der Begegnung zog sich Mittelfeldspieler Amine Harit beim Aufwärmen eine Muskelblessur zu.

Trainer Dimitrios Grammozis schilderte später bei DAZN: "Wir haben versucht, mit unserem Doktor auf die Probleme von Amine einzuwirken. Dann haben wir entschieden, dass es einfach nicht geht.Das war für uns sehr schade, weil Amine uns in den letzten zwei Tagen das Gefühl gegeben hat, dass er sich sehr auf das Spiel freut. Ein Mann seiner Qualität hat uns gefehlt."

Später verletzte sich auch Kapitän Sead Kolasinac. Er musste rund eine Viertelstunde vor dem Abpfiff wegen Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden.

Aktuell stehen den Königsblauen zudem unter anderem Klaas-Jan Huntelaar, Goncalo Paciencia, Mark Uth, Matija Nastasic und Salif Sane wegen verschiedener Verletzungen nicht zur Verfügung.

FC Schalke, News: Grammozis hadert mit Mustafis vergebener Chance

