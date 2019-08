Schalke 04: Silas Wamangituka soll aus Paris kommen, weiter Kritik an Clemens Tönnies - alle News und Gerüchte zu S04

Die Königsblauen haben gute Aussichten auf den Transfer eines umworbenen Sturmtalents. Alle News und Gerüchte zu Schalke 04.

Die Saisonvorbereitung des läuft auf Hochtouren und hinter den Kulissen wird weiterhin an möglichen Transfers gearbeitet.

Im Poker um das umworbene Sturmtalent Silas Wamangituka hat S04 gemäß eines Medienberichts aktuell gute Chancen auf eine Verpflichtung.

Derweil sorgte Aufsichtsratschef Clemens Tönnies mit einer rassistischen Aussage für Aufsehen und das Echo darauf ist enorm.

Der FC Schalke 04 am Sonntag: Alle wichtigen News und Transfergerüchte rund um S04 erfahrt Ihr hier.

Die S04-News der vergangenen Tage:

Bericht: Schalke 04 ist Favorit auf Wamangituka-Transfer

Der FC Schalke zeigt offenbar großes Interesse an Sturmtalent Silas Wamangituka vom französischen Zweitligisten FC Paris. Wie Le10Sport und Le Parisien berichten, sollen die Königsblauen ein Angebot in Höhe von rund fünf Millionen Euro für den Angreifer abgegeben haben.

Demnach sei neben S04 auch an den Diensten des Kongolesen interessiert, jedoch habe Schalke die höhere Offerte hinterlegt und sei demnach der Favorit auf einen Transfer.

Der 19-Jährige glänzte in der vergangenen Saison mit elf Toren sowie zwei Assists in der Ligue 2. Sein Vertrag beim FC Paris läuft 2021 aus.

Freitag und Schenk kritisieren Tönnies nach rassistischem Afrika-Spruch

Dagmar Freitag, Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag, hat den Schalker Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies nach dessen rassistischer Entgleisung scharf kritisiert und weitere Konsequenzen gefordert. "Dass so etwas von jemandem artikuliert wird, der eine herausgehobene Position im Sport innehat, macht die Sache umso schlimmer. Die am folgenden Tag veröffentlichte Klarstellung durch Herrn Tönnies kann den gesellschaftspolitischen Schaden sicher nicht wettmachen", sagte die SPD-Politikerin der Welt am Sonntag.

Sylvia Schenk von Transparency International erklärte: "So etwas rutscht einem bei einer offiziellen Rede nicht einfach heraus, da steckt eine hochproblematische Einstellung dahinter." Auch die 67 Jahre alte Juristin forderte Tönnies zum Handeln auf. "Da ist tätige Reue mit deutlichen Signalen in Richtung Afrikanern nötig, um wirklich einen Geisteswandel unter Beweis zu stellen", sagte Schenk der WamS.

David Wagner: Rudy-Abgang reißt kein großes Loch

Schalke 04: Alexander Nübel ist neuer Kapitän

Torhüter Alexander Nübel ist neuer Kapitän des Bundesligisten FC Schalke 04. Dies teilte der Klub am Samstagmittag offiziell mit. Nübel folgt auf Verteidiger Benjamin Stambouli, der das Amt während der Vorsaison von Ralf Fährmann übernommen hatte. Stambouli und Mittelfeldspieler Omar Mascarell sind die beiden Stellvertreter Nübels.

"Das sind die drei Jungs, die die Gruppe führen. Ich sehe unsere Mannschaft in sehr guten Händen", erklärte Trainer David Wagner: "Sozialkompetenz, sportliche Anerkennung und Erfahrung in diesem Verein" seien wichtige Faktoren für seine Entscheidung gewesen.

Zwei weitere Akteure sollen nun noch von ihren Mitspielern in den fünfköpfigen Mannschaftsrat gewählt werden. Dies werde "in den nächsten Tagen" passieren, so Wagner.

Schalke 04 und der Tönnies-Eklat: Mit einer Entschuldigung ist es nicht getan

Clemens Tönnies sorgt mit rassistischen Aussagen bei einer öffentlichen Veranstaltung für Irritation, Bestürzung und Verärgerung. Anschließend entschuldigt sich der Schalker Aufsichtsratsvorsitzende windelweich. Das geht so freilich nicht und darf auch gar nicht funktionieren.

Fortuna-Trainer Funkel stichelt gegen Benito Raman: "Glaube nicht, dass er sich verbessert"

Fortuna Düsseldorfs Cheftrainer Friedhelm Funkel hat gegen Schalke-Neuzugang Benito Raman gestichelt. "Ich bin echt gespannt, ob und wie er seine Leistungen nun fortsetzen kann", sagte Funkel im Gespräch mit der Bild .

Raman kam in diesem Sommertransferfenster von der Fortuna nach Gelsenkirchen. Mit zehn Treffern in 30 Spielen hatte er maßgeblichen Anteil an der starken letzten Saison der Düsseldorfer.

"Benito muss sich auf Schalke erst einmal durchsetzen. Ich weiß nicht, ob er letzte Saison über seinen Möglichkeiten gespielt hat. Aber für mich ist ganz klar: Er hat häufig am Optimum gespielt", so sein Ex-Trainer weiter.

Zudem sei Mental-Trainer Axel Zehle in Düsseldorf eine wichtige Bezugsperson für den Belgier gewesen: "Er muss immer wieder in den Arm genommen werden, braucht Nestwärme. Ob er so was in Gelsenkirchen findet, weiß ich nicht."

Schalke 04 gewinnt Testspiele gegen Villarreal und Alanyaspor

Bundesligist Schalke 04 hat zum Abschluss seines Trainingslagers in Österreich zwei Siege eingefahren. Zunächst gewannen die Königsblauen in Mittersill gegen den türkischen Erstligisten Alanyaspor 2:0 (1:0), wenig später setzte sich das Team von Neu-Trainer David Wagner in Saalfelden gegen den spanischen Erstligisten 3:1 (1:1) durch.

Wagner wechselte zwischen beiden Spielen komplett durch. Gegen Alanya trafen Steven Skrzybski (18.) und Fabian Reese (56.), Ahmed Kutucu musste nach einem Pressschlag in der Kabine behandelt werden.

