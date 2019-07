Schalke 04: Wagner-Lob trotz Niederlage gegen Bologna - alle News und Gerüchte zu S04

Auch gegen Bologna gelang S04 kein Sieg, damit wartet man bereits seit vier Spielen auf einen Erfolg. Alle News und Gerüchte zu Schalke 04.

Für den beginnt die heiße Phase der Vorbereitung auf die neue Saison 2019/20.

Am Montag gelang S04 im vierten Testspiel in Folge kein Sieg, gegen Bologna unterlag man mit 2:3. Trainer David Wagner hatte dennoch Lob für seine Mannschaft übrig.

Der FC Schalke 04 am Dienstag: Alle wichtigen News und Transfergerüchte rund um S04 erfahrt Ihr hier.

David Wagner lobt Mentalität der Schalker Mannschaft

Der neue Schalke-Trainer David Wagner hat seiner Mannschaft eine im Vergleich zur vergangenen Spielzeit völlig neue Einstellung attestiert. "Alles, was über Mentalität, Bereitschaft, Führung, Spirit über dieses Team in der letzten Saison gesagt wurde - kloppt das alles in die Tonne. Das ist, was meine Erfahrungen der ersten Wochen betrifft, schlichtweg nicht wahr", sagte der 47-Jährige den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Schalke 04: Eventuell keine weiteren Transfers

Während des Trainingslager, das bis kommenden Samstag dauert, wird der FC Schalke 04 laut Sportvorstand Jochen Schneider "keinen weiteren Neuzugang mehr präsentieren." So zitiert ihn der kicker.

"Es kann sein, dass wir gar keinen Spieler mehr dazuholen", damit wäre der FC Schalke 04 aber trotzdem gut gerüstet für die kommende Spielzeit, meinte Schneider weiter.

Gehandelt wurden zuletzt Verteidiger Robin Gosens und die Stürmer Vincent Janssen und Patrick Schick.

Berater von Schalke-Torhüter Nübel schließt Wechsel im Sommer aus

U21-Nationaltorhüter Alexander Nübel wird nach Aussage seines Beraters Stefan Backs den Bundesligisten Schalke 04 in der laufenden Transferperiode aller Voraussicht nach nicht mehr verlassen. "Alex hat einen Vertrag bis 2020, und wenn der Verein sagt, er bleibt, dann bleibt er", sagte Backs am Samstag in der ARD-Sendung Sportschau Thema.

Erst Mitte Juli hatte S04-Sportvorstand Jochen Schneider einem Wechsel des 22 Jahre alten Schlussmanns, der unter anderem von Rekordmeister Bayern München umworben wird, einen Riegel vorgeschoben: "Ja, das schließe ich aus." Schneider erklärte weiter: "Unser Ziel ist es, mit ihm den Vertrag zu verlängern. Daran arbeiten wir."