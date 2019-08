Schalke 04: Alexander Nübel ist neuer Kapitän

Die Knappen haben einen neuen, jungen Kapitän: Keeper Alexander Nübel führt sie 2019/20 aufs Feld.

Torhüter Alexander Nübel ist neuer Kapitän des Bundesligisten . Dies teilte der Klub am Samstagmittag offiziell mit. Nübel folgt auf Verteidiger Benjamin Stambouli, der das Amt während der Vorsaison von Ralf Fährmann übernommen hatte. Stambouli und Mittelfeldspieler Omar Mascarell sind die beiden Stellvertreter Nübels.

"Das sind die drei Jungs, die die Gruppe führen. Ich sehe unsere Mannschaft in sehr guten Händen", erklärte Trainer David Wagner: "Sozialkompetenz, sportliche Anerkennung und Erfahrung in diesem Verein" seien wichtige Faktoren für seine Entscheidung gewesen.

Zwei weitere Akteure sollen nun noch von ihren Mitspielern in den fünfköpfigen Mannschaftsrat gewählt werden. Dies werde "in den nächsten Tagen" passieren, so Wagner.

Schalke 04: Alexander Nübels Vertrag läuft 2020 aus

Alexander Nübel, der 2015 aus Paderborn nach Gelsenkirchen gewechselt war, schaffte in der Vorsaison den Sprung zum Stammspieler auf Schalke, als er Fährmann verdrängte. Am Ende der Spielzeit absolvierte der 22-Jährige 22 Pflichtspiele für die Knappen.

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Wechselspekulationen um den talentierten Keeper gegeben. Grund ist seine Vertragslage: Nübel ist noch bis 2020 an Schalke gebunden und möchte aktuell nicht verlängern. Gleichzeitig haben mehrere namhafte Klubs ihre Fühler nach dem U21-Nationaltorwart ausgestreckt.