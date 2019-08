Schalke 04: TSG hat wohl Schnäppchen-Option bei Rudy, Tönnies entschuldigt sich für rassistischen Spruch - alle News und Gerüchte zu S04

1899 hat wohl eine niedrige Kaufoption für Sebastian Rudy und Clemens Tönnies entschuldigt sich. Alle News und Gerüchte zu Schalke 04.

Für den beginnt die heiße Phase der Vorbereitung auf die neue Saison 2019/20. Sebastian Rudy hat den Klub mittlerweile verlassen, offenbar mitsamt einer Kaufoption für seinen neuen Klub .

Im Raum steht ein Transfer von -Angreifer Bas Dost - doch der niederländische Offensivmann, der bereits in der für den gespielt hat, dürfte nicht billig werden.

Zur noch offenen Kapitäns-Frage auf Schalke hat sich Weston McKennie nun offensiv geäußert.

Aufsichtsratschef Clemens Tönnies sorgte derweil mit einer rassistischen Aussage für Aufsehen und entschuldigte sich öffentlich.

Schalke 04: Hoffenheim sichert sich niedrige Kaufoption für Sebastian Rudy

Die TSG Hoffenheim hat sich offenbar eine Kaufoption in Höhe von sechs Millionen Euro für Leihspieler Sebastian Rudy gesichert. Sollte diese am Ende der Saison gezogen werden, bedeutete dies einen heftigen Verlust für Königsblau: Gekauft hatte S04 den Mittelfeldspieler nämlich im letzten Sommer noch für satte 16 Millionen Euro vom .

Am Mittwoch wurde die Rückkehr Rudys zu Hoffenheim perfekt gemacht. Der WM-Teilnehmer wechselt auf Leihbasis zunächst bis 2020 in den Kraichgau, die Gebühr liegt laut der Bild bei einer Million Euro.

Schalke 04: Clemens Tönnies entschuldigt sich für rassistischen Spruch

Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender Clemens Tönnies hat sich für eine rassistische Entgleisung entschuldigt. Der 63-Jährige erklärte am Freitag, eine tags zuvor auf einer Festveranstaltung zum "Tag des Handwerks" in Paderborn getätigte Aussage sei in "Inhalt und Form unangebracht" gewesen.

Der Fleischfabrikant Tönnies hatte in Paderborn eine Rede zum Thema "Unternehmertum mit Verantwortung - Wege in die Zukunft der Lebensmittelerzeugung" gehalten.

Der Schalke-Boss empfahl dabei die Finanzierung von Kraftwerken in Afrika und sagte laut der Zeitung Neue Westfälische: "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren."

Clemens #Tönnies nimmt Stellung zu seiner getroffenen Aussage beim Tag des Handwerks #S04 👉 https://t.co/c0HOzbH48f — FC Schalke 04 (@s04) August 2, 2019

"Als Vorsitzender des Aufsichtsrats des FC Schalke 04 stehe ich 1000-prozentig hinter unseren Vereinswerten. Dazu gehört der Einsatz gegen Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung. Vor diesem Hintergrund möchte ich mich explizit bei euch, den Fans, Mitgliedern und Freunden des FC Schalke 04 für meine Aussage beim Tag des Handwerks entschuldigen. Sie war falsch, unüberlegt und gedankenlos und entsprach in keiner Weise unserem Leitbild. Es tut mir sehr leid", wurde Tönnies in einer Schalke-Mitteilung zitiert.

Weston McKennie "bereit" für das Kapitänsamt auf Schalke

Weston McKennie vom FC Schalke 04 hat Interesse am Kapitänsamt bei den Knappen signalisiert. "Ich wäre bereit. Ich bin es von früher gewohnt, Verantwortung zu übernehmen", sagte der US-Amerikaner dem kicker.

Laut Informationen des Sportbuzzer hat sich der neue Trainer David Wagner aber noch nicht entschieden, wer die Binde in der kommenden Saison tragen wird. In der Vorsaison hatte Benjamin Stambouli das Amt in der Rückrunde vom degradierten Ralf Fährmann übernommen.

Im Rahmen des Trainingslagers in Österreich testet der FC Schalke 04 gegen . Das Freundschaftsspiel ist Teil des Helden-Cups, an dem auch der und teilnehmen. Anstoß zwischen Schalke und Villarreal ist heute Abend (Freitag) um 18 Uhr in Saalfelden.

Bas Dost: Wechselt er nun zum FC Schalke 04?

Durch den Abgang von Sebastian Rudy spart Schalke hohe Gehaltskosten ein. Das Geld könnte nun in Ex-Wolfsburg-Stürmer Bas Dost investiert werden.

Laut Bild fordert Sporting eine Ablöse von rund 15 Millionen Euro - ein hoher Betrag für Königsblau. Doch der Deal könnte immer noch zustande kommen, sollte sich der Klub aus Lissabon auch auf eine Leihe einlassen.