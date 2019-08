Schalke 04: Alexander Nübel ist neuer Kapitän, Tönnies gibt sich nach rassistischem Afrika-Spruch erneut reumütig - alle News und Gerüchte zu S04

Benito Raman wird sich laut Friedhelm Funkel bei S04 nicht verbessern und Alex Nübel ist neuer Kapitän. Alle News und Gerüchte zu Schalke 04.

Der bereitet sich weiter auf die neue Saison vor und kommt dabei immer besser in Form, wie zwei Testspielsiege am Freitag demonstrierten.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Sebastian Rudy hat den Klub mittlerweile verlassen. Nach einer schweren Zeit auf Schalke schloss sich der Mittelfeldspieler wieder der TSG Hoffenheim an. Die 1899er haben sich beim Leihtransfer zudem eine niedrige Kaufoption gesichert.

Außerdem: Benito Raman kam im Sommer von Düsseldorf nach Schalke. Nun schoss Friedhelm Funkel, Coach von F95, gegen den Belgier.

Aufsichtsratschef Clemens Tönnies sorgte derweil mit einer rassistischen Aussage für Aufsehen und entschuldigte sich öffentlich - und das gleich doppelt.

Der FC Schalke 04 am Samstag: Alle wichtigen News und Transfergerüchte rund um S04 erfahrt Ihr hier.

Die S04-News der vergangenen Tage:

Schalke 04: Alexander Nübel ist neuer Kapitän

Torhüter Alexander Nübel ist neuer Kapitän des Bundesligisten FC Schalke 04. Dies teilte der Klub am Samstagmittag offiziell mit. Nübel folgt auf Verteidiger Benjamin Stambouli, der das Amt während der Vorsaison von Ralf Fährmann übernommen hatte. Stambouli und Mittelfeldspieler Omar Mascarell sind die beiden Stellvertreter Nübels.

"Das sind die drei Jungs, die die Gruppe führen. Ich sehe unsere Mannschaft in sehr guten Händen", erklärte Trainer David Wagner: "Sozialkompetenz, sportliche Anerkennung und Erfahrung in diesem Verein" seien wichtige Faktoren für seine Entscheidung gewesen.

Zwei weitere Akteure sollen nun noch von ihren Mitspielern in den fünfköpfigen Mannschaftsrat gewählt werden. Dies werde "in den nächsten Tagen" passieren, so Wagner.

Fortuna-Trainer Funkel stichelt gegen Benito Raman: "Glaube nicht, dass er sich verbessert"

Fortuna Düsseldorfs Cheftrainer Friedhelm Funkel hat gegen Schalke-Neuzugang Benito Raman gestichelt. "Ich bin echt gespannt, ob und wie er seine Leistungen nun fortsetzen kann", sagte Funkel im Gespräch mit der Bild.

Raman kam in diesem Sommertransferfenster von der Fortuna nach Gelsenkirchen. Mit zehn Treffern in 30 Spielen hatte er maßgeblichen Anteil an der starken letzten Saison der Düsseldorfer.

"Benito muss sich auf Schalke erst einmal durchsetzen. Ich weiß nicht, ob er letzte Saison über seinen Möglichkeiten gespielt hat. Aber für mich ist ganz klar: Er hat häufig am Optimum gespielt", so sein Ex-Trainer weiter.

Zudem sei Mental-Trainer Axel Zehle in Düsseldorf eine wichtige Bezugsperson für den Belgier gewesen: "Er muss immer wieder in den Arm genommen werden, braucht Nestwärme. Ob er so was in Gelsenkirchen findet, weiß ich nicht."

Schalke 04 gewinnt Testspiele gegen Villarreal und Alanyaspor

Bundesligist Schalke 04 hat zum Abschluss seines Trainingslagers in Österreich zwei Siege eingefahren. Zunächst gewannen die Königsblauen in Mittersill gegen den türkischen Erstligisten Alanyaspor 2:0 (1:0), wenig später setzte sich das Team von Neu-Trainer David Wagner in Saalfelden gegen den spanischen Erstligisten 3:1 (1:1) durch.

Wagner wechselte zwischen beiden Spielen komplett durch. Gegen Alanya trafen Steven Skrzybski (18.) und Fabian Reese (56.), Ahmed Kutucu musste nach einem Pressschlag in der Kabine behandelt werden.

VIDEO-Highlights, Testspiel: Schalke 04 - Villarreal 3:1

Schalke 04: Clement Tönnies nennt rassistischen Afrika-Spruch "schlicht töricht"

Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender Clemens Tönnies hat sich nach seiner rassistischen Entgleisung erneut reumütig gezeigt. "Ich bin über mich selbst bestürzt, dass mir so etwas passieren konnte. Da hilft kein drum herum reden, da hilft auch keine Verschlimmbesserung, es war schlicht töricht", sagte der 63-Jährige der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und beteuerte, er werde das "wieder gut machen".

Der Fleischfabrikant Tönnies hatte am Donnerstag bei der Festveranstaltung zum "Tag des Handwerks" in Paderborn eine Rede zum Thema "Unternehmertum mit Verantwortung - Wege in die Zukunft der Lebensmittelerzeugung" gehalten.

Der Schalke-Boss empfahl dabei die Finanzierung von Kraftwerken in Afrika und sagte laut der Zeitung Neue Westfälische : "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren." Schon tags darauf hatte er sich für seine Aussage entschuldigt, die in "Inhalt und Form unangebracht" gewesen sei.

C. Tönnies: Ich möchte meine Aussage zum Thema Auswirkungen beim Klimawandel richtigstellen. Ich stehe als Unternehmer für eine offene und vielfältige Gesellschaft ein. Meine Aussage zum Kinderreichtum in afrikanischen Ländern tun mir leid. Das war im Inhalt und Form unangebracht — Tönnies Dialog (@ToenniesDialog) 2. August 2019

Schalke 04: Hoffenheim sichert sich niedrige Kaufoption für Sebastian Rudy

Die TSG Hoffenheim hat sich offenbar eine Kaufoption in Höhe von sechs Millionen Euro für Leihspieler Sebastian Rudy gesichert. Sollte diese am Ende der Saison gezogen werden, bedeutete dies einen heftigen Verlust für Königsblau: Gekauft hatte S04 den Mittelfeldspieler nämlich im letzten Sommer noch für satte 16 Millionen Euro vom .

Am Mittwoch wurde die Rückkehr Rudys zu Hoffenheim perfekt gemacht. Der WM-Teilnehmer wechselt auf Leihbasis zunächst bis 2020 in den Kraichgau, die Gebühr liegt laut der Bild bei einer Million Euro.