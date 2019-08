Schalke 04: Dost im Fokus, Rudy nach Hoffenheim - alle News und Gerüchte zu S04

Sebastian Rudy ist zurück in Hoffenheim, Bas Dost könnte derweil zu S04 wechseln. Alle News und Gerüchte zu Schalke 04.

Für den beginnt die heiße Phase der Vorbereitung auf die neue Saison 2019/20. Sebastian Rudy hat den Klub mittlerweile verlassen - kommt nun noch ein neuer Stürmer?

Im Raum steht ein Transfer von -Angreifer Bas Dost - doch der niederländische Offensivmann, der bereits in der für den gespielt hat, dürfte nicht billig werden.

Der FC Schalke 04 am Donnerstag: Alle wichtigen News und Transfergerüchte rund um S04 erfahrt Ihr hier.

Bas Dost: Wechselt er nun zum FC Schalke 04?

Durch den Abgang von Sebastian Rudy spart Schalke sich hohe Gehaltskosten. Das Geld könnte nun in Stürmer Bas Dost investiert werden.

Laut Bild fordert Sporting eine Ablöse von rund 15 Millionen Euro - ein hoher Betrag für Königsblau. Doch der Deal könnte immer noch zustande kommen, sollte sich der Klub aus Lissabon auch auf eine Leihe einlassen.

FC Schalke 04: Sebastian Rudy wechselt zu

Sebastian Rudy wechselt von Schalke 04 zum Bundesligarivalen 1899 Hoffenheim. Das verkündeten beiden Klubs am Mittwochnachmittag. Der defensive Mittelfeldspieler wird für ein Jahr von den Königsblauen in den Kraichgau ausgeliehen.

BVB angeblich ebenfalls im Rennen um Schalkes Alexander Nübel

hat angeblich auch Interesse an Alexander Nübel vom FC Schalke 04. Im kommenden Sommer könnte sich ein Transfer-Poker im Streit um den ablösefreien Torwart mit dem und entwickeln.

Wie die Sport Bild berichtet, plant Nübel damit, seinen Vertrag 2020 auslaufen lassen und S04 damit ablösefrei verlassen. Das Handgeld, entsprechend hoch, könnte aus Dortmund, Leipzig oder München kommen. Alle drei Klubs sollen großes Interesse an einer Verpflichtung haben.

David Wagner lobt Mentalität der Schalker Mannschaft

Der neue Schalke-Trainer David Wagner hat seiner Mannschaft eine im Vergleich zur vergangenen Spielzeit völlig neue Einstellung attestiert. "Alles, was über Mentalität, Bereitschaft, Führung, Spirit über dieses Team in der letzten Saison gesagt wurde - kloppt das alles in die Tonne. Das ist, was meine Erfahrungen der ersten Wochen betrifft, schlichtweg nicht wahr", sagte der 47-Jährige den Zeitungen der Funke Mediengruppe.